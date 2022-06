L'ultima seduta della settimana si è conclusa con un netto calo per Nexi che ha accusa una delle peggiori performance nel paniere delle blue chips.

Nexi chiude male l'ottava. Pesante il bilancio settimanale

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di giovedì con un frazionale rialzo dello 0,25%, è caduto nella rete dei ribassisti ieri.

A fine sessione Nexi si è presentato a 9,19 euro, con un ribasso del 2,87% e oltre 2,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Il titolo ha mostrato una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib, confermando questa tendenza anche su base settimanale.

Nelle ultime cinque sedute, infatti, Nexi ha lasciato sul parterre oltre il 5% del suo valore, accusando una flessione ben più ampia di quella dell'indice di riferimento che nello stesso arco temporale è sceso di poco meno di due punti percentuali.

Nexi: accordo per acquisizione merchant book di Bper Banca

Nexi non ha trovato particolare sostegno nelle novità annunciate sul fronte societario, con riferimento all'accordo con Bper Banca.

La società ha confermato, al termine del periodo di negoziazione esclusiva, di avere raggiunto un accordo con la banca emiliana per l’acquisizione del merchant book della stessa, oltre alla società Numera Sistemi e Informatica per una cifra di 318 milioni di euro, cui si aggiunge una eventuale componente differita di 66 milioni di euro.

Nexi: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’acquisizione è positiva strategicamente, in quanto permette di detenere il controllo diretto del merchant book che protegge gli economics anche in caso di cambio di controllo della proprietà banca.

La SIM milanese ricorda che il business ha generato nel 2021 un volume transato di circa 13 miliardi di euro, con una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila POS.

Non è indicato l’Ebitda del book, ma gli analisti spiegano che la valutazione dovrebbe essere in linea con le operazioni simili precedenti, ovvero circa 10 volte il multiplo enterprise value/Ebitda 2022 e quindi leggermente accrescitivo in termini di eps per Nexi, nell'ordine di circa il 2%, senza alterare la leva finanziaria.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che sul titolo mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 16 euro.

Nexi al vaglio di Bca Akros e di Bestinver

A scommettere su Nexi è anche Banca Akros che al pari della SIM milanese caldeggia l'acquisto, con un target price a 16 euro.

Secondo gli analisti, dopo vari posticipi e ritardi, il perfezionamento del deal con Bper Banca è una buona notizia.

I colleghi di Bestinver ritengono che una grande quota dell'incasso della cessione sarà usata per una ulteriore riduzione del debito del gruppo e per procedere sulla via della ristrutturazione. Bestinver ricorda che un deal del genere è allo studio anche per Banco BPM.