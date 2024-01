Pirelli corre ancora dopo la mossa di Tronchetti Provera

A dispetto dell’andamento negativo del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in netto rialzo per Pirelli.

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un rally di tre punti percentuali, si regala il bis oggi.

Pirelli estende il rally della vigilia

Negli ultimi minuti, infatti, Pirelli viene fotografato a 5,122 euro, con un rialzo del 2,77% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 4,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Pirelli scatta nuovamente in avanti sulla scia delle indicazioni arrivate dalla società nella tarda serata di ieri.

Pirelli Tronchetti Provera sale al 20,58%

Dando esecuzione ad accordi preesistenti, Marco Tronchetti Provera sale dal 14,1% al 20,58% dei diritti di voto di Pirelli.

Equita SIM evidenzia che la sorpresa riguarda il 2,8% comprato sul mercato, in quanto gli analisti consideravano già il 3m68% detenuto da Longmarch come allineato alle posizioni di Macro Tronchetti Provera.

Gli esperti interpretano queste mosse come un rafforzamento del controllo diretto e indiretto su Pirelli della cordata italiana che arriva al 26,6%, sommando il 6% detenuto da Brembo, con cui permane un patto di consultazione, in attesa di capire le mosse di Sinochem e Silk Road Fund, che possiedono rispettivamente il 37% e il 9% del capitale di Pirelli.

Pirelli: focus sulle due operazioni

Nel dettaglio le due operazioni riguardano una l’acquisto finanziato da aumento di capitale da parte di MTP SpA, la holding controllata da Tronchetti Provera, di una partecipazione che tramite meccanismi statutari, permette di rilevare il controllo di Longmarch dalla famiglia Niu, che resterà in minoranza.

Come conseguenza MTP diventa titolare di diritti di voto pari al 3,68% del capitale.

L’altra operazione riguarda l’acquisto finanziato da aumento di capitale, 125 milioni di euro, di cui 17,3 milioni di Camfin e 107,8 milioni di Longmarch, da parte di Camfin Alternative Assets (CAA- controllata al 51% da Camfin e partecipata al 49% dalla famiglia Nui) da un primario operatore non identificato del 2,8% del capitale di Pirelli.

In base agli accordi, al termine del lock up di 2 anni è previsto che, in assenza di proroga, MTP e Camfin possano esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Longmarch.

In caso di vendita senza prelazione resterebbe comunque il controllo di MTP SpA almeno fino al 30 giugno 2030.

In caso di recesso, possibile a partire dal 30 giugno 2030, da entrambi i veicoli Camfin potrà corrispondere una somma di denaro o, in alternativa, una porzione di azioni Pirelli.

L’accordo prevede inoltre l’impegno della famiglia Nui a non comprare altre azioni Pirelli, senza il preventivo consenso di MTP, consenso che, a partire dal 15 aprile 2024, non sarà necessario per acquisti fino al 3% di Pirelli che potrebbe essere conferito a Longmarch purché resti controllata da MTP

CAA non procederà a ulteriori acquisti per un periodo fino a un massimo di 3 mesi.

Il CdA proporrà all’assemblea di estendere dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2030 la data per poter chiedere lo scioglimento di Camfin che potrà avvenire mediante attribuzione proporzionale delle azioni Pirelli detenute da Camfin ai soli soci A (MTP SpA, Intesa Sanpaolo e Unicredit), mentre i restanti soci potranno esercitare il recesso mediante liquidazione in contanti.

Pirelli sotto la lente di Equita SIM

Restano invariati il patto di consultazione dello scorso febbraio per il voto in assemblea Pirelli con Brembo relativo al 6% di Pirelli e il patto parasociale del maggio 2022 con Sinochem relativo alla governance di Pirelli aggiornata per tenere conto dell’esercizio del golden power da parte del Governo italiano.

Equita SIM ribafisce la sua view positiva su Pirelli, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 5,9 euro.

Pirelli: la view di Banca Akros

A scommettere sul titolo è anche Banca Akros, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un target price a 5,5 euro.

Commentando la mossa di Tronchetti Provera, gli analisti parlano di un nuovo deal che rafforza il suo controllo su Pirelli.