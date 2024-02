Prysmian estende il rally dopo nuove commesse

La settimana si è chiusa bene anche per Prysmian, che ha messo a segno un nuovo progresso, mostrando più forza relativa del Ftse Mib.

Prysmian sale ancora dopo il rally di ieri

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un rally di quasi cinque punti percentuali, si è spinto ancora in avanti oggi.

A fine giornata, Prysmian si è presentato a 43,7 euro, con un rialzo dell’1,79% e quasi 900mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 700mila.

Prysmian: 3 commesse con Amprion

Il titolo ha esteso il rally della vigilia dopo che la società ha perfezionato contratti per tre commesse dal valore aggregato di circa 5 miliardi di euro con Amprion, uno dei principali gestori di sistemi di trasmissione (TSO) europei, per due sistemi di connessione della rete offshore, BalWin1 e BalWin2, e il progetto in cavo terrestre DC34.

Le commesse, che sono state inserite ora nell’order backlog di Prysmian (e gli analisti di Equita SIM ritengono con un contributo positivo sul 2024 anche in termini di flussi di cassa per l’anticipo/garanzia disponibilità capacità), fanno seguito alla selezione del gruppo italiano come “preferred bidder” ad agosto 2023.

Questi tre progetti rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 GW di energia eolica offshore entro il 2045 e permetteranno di trasmettere l’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del paese.

Ala fine del terzo trimestre del 2023, il portafoglio ordini nei Projects era pari a 20 miliardi di euro, di cui 10 miliardi backlog e 10 miliardi di commesse con solido commitment.

Equita SIM evidenzia che la divisione Projects rappresenta il 25% circa dell’EBITDA adjusted di gruppo 2024 e il principale driver di crescita dei prossimi anni.

Gli analisti non si sbilanciano su Prysmian e ribadiscono la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 42,5 euro.

Prysmian: la view di Banca Akros

A puntare sul titolo è invece Banca Akros, che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un target price a 43 euro.

Commentando le tre commesse annunciate ieri da Prysmian, gli analisti parlano di una notizia chiaramente positiva, anche per la qualità del cliente.

Prysmian: il giudizio di Intesa Sanpaolo

A condividere l’indicazione di acquisto di Banca Akros è anche Intesa Sanpaolo, che oggi ha ribadito la raccomandazione “buy” con un fair value a 48,8 euro.

Secondo gli analisti, la notizia delle tre commesse aumenta la già forte visibilità di Prysmian nell'Energy project e gli esperti stimano che i contratti presentino una redditività media nel range almeno del 14%.

Prysmian al vaglio di Mediobanca Research

In fine, è bullish anche la strategia di Mediobanca Research, che ha un rating “outperform” su Prysmian, con un prezzo obiettivo a 47,3 euro.

Il titolo è top pick per il 2024 in scia alla solida pipeline e all'interessante profilo rendimento/rischio.