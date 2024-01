Safilo rifiata dopo il rally. Le attese sui dati del 2023

La seduta odierna sta imponendo una battuta d’arresto per Safilo Group che, reduce da due giornate consecutive in rialzo, cede il passo ad alcune prese di profitto.

Safilo Group storna dopo rally

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un rally di circa sei punti percentuali, oggi arretra al momento dell’1,85% a 1,009 euro, con quasi 700mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 830mila.

Safilo Group catalizza l’attenzione del mercato nel giorno in cui saranno diffusi i ricavi del quarto trimestre e dell’intero 2023 subito dopo la chiusura di Piazza Affari.

Safilo Group: le attese di Equita SIM per il 4° trimestre

Gli analisti di Equita SIM si aspettano che il quarto trimestre del 2023 si sia chiuso in linea con le indicazioni fornite nella call del terzo trimestre, con ricavi quindi complessivamente flat a cambi costanti e in calo del 2,1% a cambi correnti a 240,4 milioni di euro.

A livello geografico, il Nord America dovrebbe aver confermato una certa stabilizzazione a cambi costanti, grazie al confronto più facile di novembre/dicembre e al contributo di Blenders, tornato a crescere anche grazie al successo della collaborazione con Coach Prime.

Anche l’Europa è attesa rimanere leggermente positiva, in rialzo dell’1%, al netto dell’impatto di GV.

Safilo Group: le stime sui ricavi del 2023

A cambi correnti, i ricavi del 2023 sono quindi attesi in calo del 4,8% a 1,025 miliardi di euro.

A livello di redditività, gli analisti di Equita SIM si aspettano un miglioramento del margine lordo, che applicato ai ricavi dell’intero anno porta a un profitto lordo stabile poco sotto i 600 milioni di euro.

La SIM milanese si aspetta un EBITDA adjusted a 91,9 milioni di euro nel 2023, con un margine al 9% per il trend dei costi operativi, rimasto in crescita su base annua per l’impegno a sostenere i brand con investimenti in marketing e per gli investimenti in digital.

A livello di debito, le attese di Equita SIM sono per una sostanziale stabilità nel quarto trimestre a 95 milioni di euro.

Safilo Group: le stime di Equita SIM per il 2024

Per il 2024, gli analisti della SIM milanese hanno ridotto le stime di ricavi del 3%, ora attesi stabili anno su anno, per effetto dell’uscita dal portafoglio della licenza Jimmy Choo, compensato da un trend di moderata crescita organica.

Gli esperti si aspettano comunque che il gruppo possa migliorare il margine lordo di 100 punti base al 59,2%, anche grazie alla cessione dell’impianto di Longarone, e l’EBITDA margin di 70 basis points al 9,7%, grazie alla minore necessità di ulteriore spinta sui costi operativi.

Infine, Equita SIM ha migliorato il debito netto a 60 milioni di euro, eliminando le ipotesi di M&A cash-out e riducendo l’assorbimento da circolante, con un free cash flow quindi atteso a 36 milioni, dai 24 milioni precedenti.

Safilo Group: la strategia di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM confermano il rating “hold” e il target di 1,30 euro, costruito su un multiplo di 6,5 volte l’enterprise value/EBITDA 2024.

Dopo i rinnovi importanti degli ultimi 12 mesi, il portafoglio licenze ha una visibilità decisamente migliore, mentre il contesto dei consumi rimane piuttosto complicato, anche se i segmenti più coperti da Safilo hanno già sofferto, in particolare in Nord America, un anno non brillante e quindi dovrebbero avere maggiore spazio di resilienza.

Gli analisti fanno sapere che monitoreranno nei prossimi mesi l’effettiva resilienza e capacità di generare cassa del business nel 2024, un elemento che ai multipli

attuali lascerebbe spazio di rerating.

Safilo: la view di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è Intesa Sanpaolo che suggerisce di acquistare, con un target price a 1,07 euro, in attesa dei ricavi del quarto trimestre che dovrebbero mostrare un calo del 3,4% a 237 milioni di euro.