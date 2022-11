Una seduta decisamente effervescente quella odierna per Saipem che, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un frazionale rialzo dello 0,1%, oggi spicca un volo e sale per la terza sessione di fila.

Saipem in volata sul Ftse Mib con forti volumi di scambio

Mentre scriviamo, il titolo è fotografato a 1,017 euro, con un rally del 6,36% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 33 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24,5 milioni.

Saipem schizza in atto e mette a segno la migliore performance non solo nel settore oil, ma nell'intero paniere delle blue chip, sfoggiando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Saipem ignora l'ulteriore calo del petrolio

Il titolo snobba l'andamento negativo del petrolio che, dopo aver accusato un ribasso di oltre tre punti percentuali ieri, continua a perdere terreno, presentandosi negli ultimi minuti a 88,15 dollari, con una flessione dello 0,85%.

A mettere le ali a Saipem, che si riporta sui livelli di metà luglio scorso, sono le positive indicazioni arrivate da una banca d'affari che ha riscoperto questo tema petrolifero di Piazza Affari.

JP Morgan riavia copertura su Saipem. Target pricde a 1,75 euro

Gli analisti di JP Morgan hanno deciso di riavviare la copertura sul titolo con una raccomandazione "overweight" e un prezzo obiettivo a 1,75 euro, valore che implica uno straordinario potenziale di upside di oltre il 71% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Saipem: analisti vedono una svolta nella trimestrale. Cosa cambia?

La banca americana ha apprezzato i conti del terzo trimestre di Saipem, ritenendo che le sorprese positive arrivate siano una chiara dimostrazione del potenziale racchiuso nel suo portafoglio ordini.

Il fattore chiave che permette al gruppo di segnare una svolta è l'ottima copertura dei ricavi 2023, la cui visibilità è resa possibile dai nuovi contratti acquisiti da Saipem, con particolare riferimento alla maxi commessa da Qatargas.

JP Morgan ricorda che in questo periodo dell'anno la visibilità sui ricavi di quello sucessivo è al di sotto dell'80%, mentre nel 2022 siamo già oltre il 90%.

Alcuni fattori di rischio per Saipem

Per gli analisti però non sono tutte rose e fiori, tanto da segnalare alcuni fattori di rischio per Saipem.

La banca USA spiega che in primis gli investitori potrebbero rimanere cauti e guardare ancora alla società italiane come una sfida, visti i recenti accadimenti.

In secondo luogo bisogna ricordare che l'aumento di capitale da poco concluso, ha visto arrivare quasi il 30% di Saipem nelle mani delle banche.

C'è quindi un chiaro rischio overhang, dal momento che gli istituti di credito potrebbero decidere di liquidare le azioni in loro possesso, con un inevitabile effetto negativo sul valore del titolo a Piazza Affari.

Infine, secondo JP Morgan bisogna tenere d'occhio l'andamento del debito e del capitale circolante di Saipem, visto che in caso di ulteriori sviluppi positivi su questi due fronti, si potrebbe avere maggiore fiducia nelle condizioni di salute del gruppo.