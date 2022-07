Saras ha chiuso in rialzo per la terza seduta di fila, malgrado le indicazioni sul margine di raffinazione. Focus sui conti ora: ecco le previsioni.

Anche la seduta odierna si è conclusa in buon rialzo per Saras che ha continuato a scattare in avanti, salendo per la terza giornata di fila.

Saras in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, seguito al rally di oltre il 4,5% di venerdì scorso, ha catalizzato gli acquisti anche oggi.

A fine seduta Saras si è fermato a 1,183 euro, con un rialzo del 2,48% e oltre 8,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,5 milioni.

Saras: crolla margine di raffinazione nell'ultima settimana

Il titolo ha continuato a salire malgrado le cattive notizie relative ai dati settimanali sul margine di raffinazione medio dell'area Mediterranea.

Il dato al 22 luglio si è attestato a 2,7 dollari al barile, in caduta libera rispetto ai 12 dollari della settimana precedente.

Questo si riflette anche nell'andamento del mese di luglio che presenta un margine medio di 8,9 dollari, ben sotto i 19,5 dollari di giugno e i 14 dollari di maggio.

Saras: venerdì la trimestrale. Le stime di Equita SIM

Il focus è intanto rivolto ai conti del secondo trimestre che saranno diffusi da Saras venerdì 29 luglio.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano per il periodo in esame un utile netto adjusted pari a 277 milioni di euro, contro i 13 milioni dei primi tre mesi dell'anno, mentre l'Ebitda dovrebbe balzare da 62 a 446 milioni di euro e la posizione finanziaria netta mostrare un saldo negativo di 253 milioni, contro il debito di 489 milioni registrato nel primo trimestre di quest'anno.

Considerati i margini eccezionali del secondo trimestre, gli analisti di Equita SIM migliorano le stime di eps riferite all'intero 2022, alzandole del 33%.

Gli analisti piegano che i margini del secondo trimestre sono risultati estremamente elevati grazie ai crack su diesel e benzina, pari rispettivamente a circa 40 e 25 dollari al barile.

Saras: le nuove ipotesi di Equita sul 2022

Quanto alle nuove ipotesi per l'esercizio 2022, il crack sul diesel è visto a 25 dollari al barile rispetto ai 22 precedenti e quello spot a circa 40 dollari.

Il crack sulla benzina è stato rivisto da 15 a 18 dollari, mentre l'ebitda è atteso ora da Equita SIM a 749 milioni di euro, contro i 519 milioni indicati i precedenza, mentre per l'utile netto si sale da 207 a 2077 milioni di euro.

L’incremento dell’EBITDA è superiore a quello dell'utile netto in quanto gli analisti hanno incluso circa 80 milioni di euro di windfall tax stimate nel 2022, che però potrebbero essere trattate come componenti straordinarie.

La condizione del mercato sul lato "supply" resta molto favorevole, ma gli esperti ritengono che le condizioni della domanda possano peggiorare in funzione dell’effetto inflattivo combinato tra greggio e margini e possano "normalizzare" i crack nei prossimi trimestri.

La SIM milanese ipotizza sul 2023-2024 un livello di margini in linea con la media storica, ma con costi energetici ancora su importi elevati.

Saras: per analisti è un titolo allettante

Il titolo tratta ad una valutazione attraente anche su un utile normalizzato, in considerazione del rafforzamento di capitale nel 2022, creato dalla generazione di cassa relativa ai margini eccezionalmente forti.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Saras mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,4 euro.

Saras: anche Kepler Cheuvreux dice buy prima dei conti

Un ottimismo condiviso anche dai colleghi di Kepler Cheuvreux che sul titolo hanno lo stesso rating "buy", con un target price tagliato nei giorni scorsi da 1,43 a 1,24 euro.

Il broker si aspetta che i conti del secondo trimestre di Saras saranno forti e questo rende troppo prudenti le stime degli analisti sull'intero 2022, motivo per cui sono state incrementate del 46%.