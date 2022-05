Sulla scia della buona intonazione mostrata dal Ftse Mib, anche Stellantis oggi ritrova la via dei guadagni, anzi riesce a fare meglio dell'indice di riferimento.

Stellantis in recupero dopo il calo della vigilia

Il titolo, dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale ieri, complici alcune prese di profitto dopo il rally di oltre il 3% messo a segno la vigilia, ha ripreso la via dei guadagni oggi.

Mentre scriviamo, Stellantis si presenta a 13,08 euro, con un vantaggio del 2,01% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 15 milioni.

Stellantis: ricavi 1° trimestre ben oltre le stime

Il titolo si spinge in avanti dopo che il gruppo ha diffuso i dati relativi ai ricavi del primo trimestre, saliti del 12% a 41,5 miliardi di euro, ben al di opra del consenso che puntava ad una rilevazione pari a 36,5 miliardi.

Il principale driver resta sempre il nord America con un incremento del 30% a 20,69 miliardi di euro, pari al 50% del totale, con il contributo positivo di volumi in aumento del 6% a 480mila unità e prezzo, mix e forex positivi.

Tutte le altre aree geografiche hanno registrato un calo dei volumi, tranne Cina, India e APAC che ha riportato un rialzo del 2%, ma il fatturato è in crescita in Medio Oriente, sud America e Cina+APAC col contributo positivo del pricing.

Stellantis: consegne consolidate in calo. Guidance 2022 confermata

Da evidenziare che i magazzini dei dealer restano bassi intorno ai valori di dicembre, permettendo il mantenimento di un pricing positivo.

Nel primo trimestre le consegne consolidate sono scese del 12% a 1,374 milioni di unità, principalmente per via della mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori, come spiegato dalla società.

Quanto all'outlook 2022, Equita SIM evidenzia che è stata confermata la guidance qualitativa, con margini di risultato operativo rettificato a doppia cifra e flussi di cassa positivi.

Questo nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche.

Stellantis al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM richiamano l'attenzione sul fatto che la view di mercato è leggermente peggiorata in nord America, con un passaggio da +3% a stabile, ed enlarged Europe da +3% a -2%, mentre sono confermate le altre aree.

Per la SIM milanese il fatturato di Stellantis nel primo trimestre è stato nettamente miglior delle sue aspettative, posizionate a 37,7 miliardi di euro.

Anche alla luce di ciò gli analisti mantengono una view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 20 euro.

Stellantis: Intesa Sanpaolo e Bca Akros dicono buy

A puntare su Stellantis è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "buy", con target price in revisione.

Gli analisti hanno apprezzato i ricavi del primo trimestre che hanno battuto nettamente le attese, richiamando in particolare l'attenzione sulla performance dell'area Nafta ed Emea.

Bullish anche la view di Banca Akros che invita ad acquistare Stellantis, con un fair value a 23 euro, sull'onda dell'ottimo fatturato che ha superato con decisione le aspettative.

Stellantis: per Citi può salire fino a 24 euro

Infine, al coro degli ottimisti si aggiunge anche Citi che invita ad acquistare il titolo, con un prezzo obiettivo a 24 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa l'83% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca USA spiega che l'aumento dei ricavi in Nord America dimostra il successo del nuovo modello di business lanciato in quell'area.

Secondo gli analisti, il target price dei 24 euro potrebbe non essere raggiunto nel caso in cui Stellantis non dovesse riuscire a recuperare la perdita dei volumi.