Consigli per gli acquisti, PUBBLICATO: 3 ore fa

I titoli che pagano dividendi sono un ottimo modo per navigare in mercati volatili, ma non tutti sono uguali.

Puntare sui titoli con dividendi nelle fasi di volatilità del mercato

La storia insegna che le aziende con bilanci solidi, flussi di entrate diversificati e una ricca tradizione di distribuzioni annuali crescenti agli azionisti, tendono a essere le migliori scelte quando si tratta di evitare gli effetti negativi di una recessione economica.

Sulle pagine di The Motley Fool, uno dei collaboratori, George Budwell, suggerisce due titoli da dividendo da acquistare in questo momento: Icahn Enterprises e Takeda Pharmaceutical Company, spiegando i motivi per cui entrambi dovrebbero attrarre gli investitori avversi al rischio ora.

Icahn Enterprises

Icahn Enterprises è una holding diversificata con interessi in un'ampia fascia dell'economia globale.

L'azienda possiede posizioni, attraverso le sue varie filiali, nei settori dell'energia, automobilistico, packaging alimentare, immobiliare, moda per la casa, prodotti farmaceutici, metalli e vari fondi di investimento.

Allo stato attuale delle cose, Icahn Enterprises paga un dividendo con un rendimento annualizzato di quasi il 16%, tra i più alti nel settore di riferimento.

E grazie al suo yield vertiginoso, il titolo ha prodotto un rendimento annuo medio di circa il 15% negli ultimi 21 anni, superando quello di tutti i principali indici azionari statunitensi, insieme a quello delle azioni di classe A di Berkshire Hathaway.

Il più grande azionista della società e faro guida dal punto di vista degli investimenti è il miliardario Carl Icahn.

Il suo approccio attivista all'investimento è stato uno dei motivi principali per cui le azioni della società hanno sovraperformato notevolmente il mercati durante l'attuale fase ribassista.

Icahn Enterprises è un titolo di dividendi solido come una roccia, con un ottimo management al timone, che lo rende un'azione imperdibile in questo mercato turbolento.

Takeda Pharmaceutical

I titoli farmaceutici hanno ampiamente lottato quest'anno, ma le azioni della casa giapponese Takeda Pharmaceutical hanno prodotto un rispettabile guadagno totale del 5,65% per gli azionisti nella prima metà del 2022, compresi i pagamenti dei dividendi.

La capacità di Takeda di brillare in questo ambiente difficile può essere attribuita a un paio di fattori correlati.

Prima di tutto, le azioni del produttore di farmaci sono state scambiate a una delle valutazioni più basse tra i principali competitors da diversi anni.

Gli investitori in precedenza evitavano questo nome a causa del suo elevato carico di debito e delle prospettive di crescita mediocri.

Dal momento che i piani di sviluppo dell'azienda hanno lentamente iniziato a produrre frutti, le azioni di Takeda hanno apparentemente riguadagnato il favore degli investitori.

In secondo luogo, i nuovi prodotti di punta dell'azienda, l'hanno aiutata a tornare a livelli elevati di crescita dei ricavi più rapidamente del previsto. A sua volta, ciò ha portato a fre cash flow migliori del previsto.

Il terzo motivo per cui gli investitori hanno puntato sul titolo è che Takeda quest'anno offre un generoso dividend yield annualizzato del 5,58%.

La società, infatti, vanta uno dei rendimenti da dividendi più alti dell'intero settore sanitario a grande capitalizzazione in questo momento.