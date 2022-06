Stai cercando lavoro? Beh, devi sapere che il colosso degli Stati Uniti, Amazon, ha appena lanciato un nuovo piano di assunzioni. Non solo stipendi competitivi ma anche interessanti benefit aziendali! Vuoi scoprire le offerte di lavoro di Amazon? Allora non perderti questo articolo!

Infatti, l’azienda lanciata da Jeff Bezos ha creato negli anni un numero elevatissimo di posti di lavoro, come nessun altro ha fatto in Italia.

Inoltre, coloro che lavorano all’interno di Amazon hanno affermato che vi è una grandissima attenzione per il benessere dei lavoratori e per la loro formazione.

In questo modo il numero di contratti a tempo indeterminato all’interno della multinazionale sono andati oltre il raddoppio in meno di due anni.

Attenzione: in questo calcolo non sono inclusi i corrieri di Amazon che sono più di 15.000 solo in Italia.

Insomma, sembrerebbe proprio che Amazon sia intenzionata a creare sempre più posti di lavoro anche nel nostro Paese e, a conferma di questo, ecco che spuntano nuove offerte di lavoro interessanti!

Nuovo piano di assunzioni per Amazon: 3.000 posti a tempo indeterminato!

Amazon ha appena annunciato un nuovo piano di assunzioni che, come abbiamo visto, si andrà a sommare con l’enorme mole di contratti a tempo indeterminato firmati con l’azienda in Italia.

Infatti, in una nota, l’azienda di Jeff Bezos ha fatto sapere che verranno assunte altre 3.000 persone entro la fine dell’anno portando il numero di dipendenti (sempre escludendo i corrieri) a 17.000.

Dalle prime indiscrezioni che ci vengono offerte sulle nuove proposte di lavoro da Amazon riguardano lo stipendio, definito come molto competitivo.

Infatti, secondo quanto è emerso dalle stime, i contratti di lavoro proposti dalla multinazionale hanno una retribuzione più alta rispetto a quanto previsto dal Contratto nazionale legato ai trasporti ed alla logistica. Tale percentuale in più è dell’8%.

Benefit aziendali e stipendi sopra la media: come lavorare da Amazon

Non solo stipendi dell’8% più alti della media, ma anche benefit aziendali importanti per i dipendenti di Amazon.

Infatti, coloro che vengono assunti all’interno della multinazionale di Jeff Bezos ricevono anche un pacchetto di benefit che include sconti sul portale di amazon.it, un’assicurazione contro gli infortuni, opportunità di avanzamento di carriera e di formazione.

Tra i programmi più apprezzati di formazione offerti da Amazon abbiamo “Career Choice”, un modo per fornire ai dipendenti la possibilità di proseguire con i suoi studi.

Infatti, per mezzo di tale programma vengono erogati finanziamenti gratuiti ai dipendenti fino ad un massimo di 8.000 euro per coprire le tasse scolastiche ed acquisire nuove competenze.

Ebbene, per mezzo di queste competenze si potrà accedere a posizioni maggiormente di rilievo all’interno dell’azienda. Dunque, la possibilità di crescita in un’azienda come Amazon è assicurata.

Amazon assume 3.000 dipendenti: quali sono le prime indiscrezioni!

Abbiamo affermato che Amazon ha appena avviato una nuova campagna di assunzioni per il 2022 che poterà, entro la fine dell’anno, all’assunzione in organico di ben 3.000 figure nuove.

Ebbene, andiamo a scoprire qualcosa di più su queste nuove offerte di lavoro lanciate dal colosso USA!

Amazon ricerca talenti che vogliano cimentarsi nel lavoro di Head of Business, Seller o programmatori. Eppure, la ricerca di Amazon non si ferma qui.

Infatti, verranno messe a punto nuove assunzioni anche per quanto riguarda il dipartimento di marketing aziendale e delle tecnologie per il futuro.

Insomma, l’azienda leader del settore dell’e-commerce vuole incrementare sempre di più le sue competenze digitali e le sue funzionalità.

Non c’è alcun limite di età per inviare la propria candidatura ad Amazon, ma c’è da tenere in considerazione che l’età media è piuttosto bassa.

Insomma, Amazon ha come obiettivo quello di dare un impiego ai giovani talenti e, di conseguenza, l’età media nella multinazionale è di 34 anni.

Infatti, solo l’8% dei dipendenti ha più di 50 anni ed il dipendente più anziano ne ha 64. Tuttavia, questo non significa che le persone più mature saranno tagliate fuori dalle selezioni.

Infatti, l’azienda ha specificato che ci saranno posizioni lavorative ad hoc per le persone in età più avanzata.

Come presentare la domanda per lavorare da Amazon? La risposta!

Hai deciso che vuoi sfruttare le opportunità di lavoro offerte da Amazon ed avere la possibilità di crescere in una multinazionale in rapida espansione? Beh, allora devi consultare il sito web di Amazon ed accedere alla sezione “Lavora con Noi”.

Dopo l’invio della candidatura si potrà ricevere una chiamata per un primo colloquio telefonico e, successivamente passare agli altri step antecedenti all’assunzione.