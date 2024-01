Conviene ancora nel 2024 andare a vivere in Portogallo dopo la pensione?

Nel 2024 è ancora conveniente per i pensionati italiani trasferirsi in Portogallo, oppure è la fine di un'era di convenienza? Ecco cosa sta cambiando.

Il Portogallo, una volta considerato un paradiso fiscale ideale per i pensionati italiani, sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti. Gli aumenti dei prezzi delle case e le modifiche alle politiche fiscali stanno indirizzando gli italiani verso alternative più vantaggiose.

La fine di un'era per i pensionati italiani

Il Portogallo, tradizionalmente meta ambita per i pensionati italiani grazie ai benefici fiscali e al costo della vita accessibile, sta perdendo il suo fascino. Michele De Benedictis, ristoratore a Cascais, ha osservato un drammatico incremento nei costi di vita, soprattutto per l'abitazione, che rende il paese meno attraente per i pensionati italiani.

La decisione del governo di António Costa di porre fine ai vantaggi fiscali per i residenti non abituali ha significato la fine di un'era. Con l'aumento del costo delle case, il Portogallo sta perdendo il suo appeal tra i pensionati italiani, che ora esplorano altre destinazioni con maggiori benefici fiscali.

Rimanere in Italia o andare altrove?

I pensionati italiani si trovano davanti a un bivio complesso e sfidante: rimanere in Italia, affrontando tasse più elevate e un carico fiscale significativo, o cercare una nuova vita trasferendosi in un altro paese. La recente fine dei benefici fiscali in Portogallo, che una volta rendeva questo paese una scelta popolare costringe i pensionati a rivalutare attentamente le loro opzioni e a considerare nuove destinazioni per il loro futuro.

Prima di trasferirsi, è essenziale considerare vari fattori. La qualità dei servizi sanitari, la lingua, la cultura e il clima sono aspetti importanti nella scelta della nuova destinazione. Ogni paese ha le sue specificità e le sue procedure per l'ottenimento della residenza, che possono influenzare significativamente l'esperienza di vita dei pensionati all'estero.

L'impatto della pandemia sulle decisioni degli ultimi anni

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulle decisioni dei pensionati, evidenziando l'importanza cruciale di fattori quali la qualità dei servizi sanitari e la sicurezza generale. La salute è diventata una priorità ancora più fondamentale, spingendo molti a valutare attentamente le infrastrutture sanitarie e la capacità di risposta alle emergenze mediche nelle potenziali destinazioni per la pensione.

Inoltre, la situazione economica globale, caratterizzata da inflazione crescente e tassi di cambio instabili, rappresenta un altro fattore chiave. Questi aspetti economici influenzano direttamente il potere d'acquisto e la stabilità finanziaria dei pensionati, rendendoli elementi determinanti nella scelta della destinazione ideale per vivere la propria pensione. La combinazione di questi fattori sanitari ed economici contribuisce quindi a modellare le preferenze e le scelte dei pensionati in un contesto post-pandemico.

Aspetti legali e fiscali del trasferimento

Trasferirsi in un altro paese per la pensione non è solo una questione di preferenza personale, ma richiede anche una pianificazione legale e fiscale accurata. È fondamentale comprendere le leggi fiscali locali e internazionali, così come eventuali accordi di doppia imposizione tra il paese di origine e quello di destinazione.

Il 2024 rappresenta un punto di svolta per i pensionati italiani che considerano il Portogallo e altre nazioni per il loro ritiro. La scelta di trasferirsi all'estero richiede un'attenta considerazione di molti fattori, inclusi quelli fiscali, legali, economici e di stile di vita. Mentre il Portogallo potrebbe non essere più l'opzione ideale, esistono numerose alternative che meritano di essere esplorate per assicurarsi una pensione serena e soddisfacente.

