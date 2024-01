Pagamenti INPS gennaio 2024, dalle pensioni all'assegno di inclusione: tutte le date

Con il nuovo anno, partono anche i pagamenti INPS di gennaio. Dalle pensioni, passando per la Naspi, fino ad assegno unico e prime date per l’assegno di inclusione.

Anche con l’inizio del nuovo anno ci sono i consueti appuntamenti con l’erogazione delle principali prestazioni dell’INPS. I pagamenti INPS di gennaio 2024 cominciano già i primi giorni del mese con le pensioni.

Tra gli altri pagamenti mensili, quello dell’assegno unico. Le date, in questo caso, sono diverse a seconda del beneficiario e di quando è stata inviata la domanda.

Chi, invece, sta aspettando l’accredito della Naspi non ha date certe e prestabilite da segnare in rosso sul calendario, ma generalmente c’è un periodo del mese in cui l'INPS dispone i pagamenti.

Gennaio 2024 è il mese del primo pagamento dell’assegno di inclusione, la misura che, assieme al Supporto Formazione e Lavoro, va a sostituire il reddito di cittadinanza. I primi accrediti partiranno proprio nel corso del mese, ma solo per chi ha fatto domanda entro una certa data.

Vediamo, allora, nel dettaglio quali sono le date da segnare sul calendario.

INPS pagamento pensioni a gennaio 2024: il calendario per chi ritira allo sportello

Il pagamento delle pensioni è partito il primo giorno bancabile del mese, cioè il 3 gennaio.

Ci sono, inoltre, pensionati che ritirano la pensione in contanti alla Posta. Questi beneficiari devono seguire il calendario in ordine alfabetico, a partire dal 3 gennaio fino all'8 gennaio. Nel dettaglio:

• i cognomi dalla A alla C hanno potuto ritirare la pensione già ieri, 3 gennaio ;

• i cognomi dalla D alla K possono ritirare la pensione oggi, 4 gennaio ;

• i cognomi dalla L alla P potranno ritirare la pensione domani, venerdì 5 gennaio;

• i cognomi dalla Q alla Z potranno ritirare la pensione lunedì 8 gennaio.

Come ogni mese, anche a gennaio 2024 ci sono famiglie che aspettano il pagamento dell’assegno unico. Le date, però, non sono le stesse per tutti i beneficiari.

Coloro che già percepiscono il beneficio dello Stato riceveranno l’accredito tra il 17 e il 18 gennaio 2024. Per verificare la propria situazione personale si consiglia sempre di utilizzare il sito INPS accedendo tramite SPID, CIE oppure CNS.

Per quanto riguarda le nuove domande, invece, il primo pagamento solitamente arriva entro l’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della richiesta.

Si ricorda, inoltre, che l’INPS ha condiviso anche l’intero calendario dei pagamenti per l’assegno unico tra gennaio e giugno 2024. Oltre alle date di gennaio, che abbiamo già visto, i prossimi pagamenti sono previsti per i giorni:

• 16, 19, 20 febbraio;

• 18, 19, 20 marzo;

• 17, 18, 19 aprile;

• 15, 16, 17 maggio;

• 17, 18, 19 giugno.

Accredito Naspi: quando arriva

Si tratta di uno dei pagamenti INPS a gennaio 2024 per il quale non è possibile fornire una data precisa.

Questo perché la data di accredito della Naspi varia in base a quando è stata presentata la domanda. In ogni caso, in genere, l’indennità di disoccupazione viene pagata entro la metà del mese.

Anche in questo caso, dunque, per avere informazioni precise circa la propria situazione è sempre consigliabile accedere al fascicolo previdenziale tramite SPID, CIE o CNS.

Pagamento assegno di inclusione a gennaio 2024

Tra i pagamenti INPS di gennaio 2024, c’è anche il primo pagamento dell’assegno di inclusione. Ricordiamo che si tratta della misura riservata ai soggetti non occupabili e che ha sostituito il reddito di cittadinanza.

Entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, chi ha fatto domanda per l’ADI tra le date del 18 dicembre 2023 e 7 gennaio 2024 potrà ricevere il primo pagamento già dal 26 di questo mese.

È importante ricordare, inoltre, che il pagamento atteso il 26 gennaio spetta comunque solo se si è proceduto a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria.

L’accredito arriva sull’apposita carta, esattamente come avveniva già per il reddito di cittadinanza. I successivi pagamenti, infatti, verranno erogati il giorno 27 di ogni mese.

Pagamento Supporto Formazione al Lavoro

Chi non può beneficiare dell’assegno di inclusione, ha comunque la possibilità di ricevere un accredito di 350 euro mensili se si svolgono percorsi di formazione in attesa di un’offerta di lavoro.

Parliamo del Supporto Formazione al Lavoro (SFL), la seconda misura che, assieme all’assegno di inclusione, va a sostituire il reddito di cittadinanza.

In questo caso, alcuni beneficiari hanno già ottenuto il primo pagamento. Si tratta di coloro che hanno inviato domanda entro il 15 dicembre, i quali hanno già ottenuto l’accredito entro il 27 dicembre.

Ma a gennaio possono ottenere i 350 euro anche coloro che hanno presentato domanda successivamente. In particolare, questi beneficiari potranno ricevere il pagamento a partire dal 15 gennaio 2024.