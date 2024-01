Assegno di Inclusione, INPS comunica la data di pagamento di gennaio 2024 e il calendario

Dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di Inclusione ha ufficialmente sostituito il Reddito di Cittadinanza per le famiglie che ne hanno diritto e hanno presentato l'apposita domanda all'INPS: molti si stanno chiedendo quando arriva il primo pagamento di gennaio. Ebbene, INPS ha ufficializzato il calendario con le date di accredito.

Ecco quando viene pagato l'Assegno di Inclusione a gennaio 2024 e qual è il calendario degli accrediti per tutti i beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

Assegno di Inclusione, in arrivo il primo pagamento INPS

Come spiega chiaramente INPS nelle prime righe del messaggio numero 25, "dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l’accesso alla nuova misura dell’Assegno di Inclusione", mentre i primi pagamenti del nuovo Reddito di Cittadinanza sono previsti per la fine del mese di gennaio 2024, ma non per tutti.

Come precisato dall'Istituto, infatti, solo le famiglie che hanno fatto richiesta del beneficio entro il 7 gennaio possono ricevere il primo pagamento entro la fine del mese corrente: c'è ancora qualche giorno per inviare la domanda.

La Carta di Inclusione è in distribuzione, quindi, dal 26 gennaio 2024, ma solo per chi ha fatto domanda entro il 7 gennaio.

Per quanto riguarda i successivi pagamenti, infine, ci sarà maggiore regolarità (così come avveniva per il Reddito di Cittadinanza): tutte le ricariche successive alla prima verranno accreditate al 27 di ogni mese.

Pagamento Assegno di Inclusione gennaio 2024: il calendario

INPS ha quindi stabilito il calendario dei pagamenti dell'Assegno di Inclusione, che verrà erogato per la prima volta a partire dal 26 gennaio 2024.

Il calendario prevede diverse date a seconda del momento in cui è stata presentata la domanda, il momento di sottoscrizione del Pad e l'esito positivo di quest'ultimo:

• per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;

• per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio , con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; mentre dal giorno 27 febbraio 2024 verrà pagato l’importo del mese corrente ;

• per le domande presentate dal mese di febbraio (e mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; mentre i successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

Quando arriva l'Assegno di Inclusione?

Facciamo un breve riepilogo riproponendo la tabella (semplificata) riportata dall'INPS nell'apposito messaggio di comunicazione del calendario di pagamento dell'AdI.

Presentazione domanda Sottoscrizione PAD Primo pagamento Pagamento successiva mensilità Dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024 fino al 7 gennaio 2024 Dal 26 gennaio Dal 27 febbraio dall’8 gennaio al 31 gennaio entro il 31 gennaio Dal 15 febbraio pagamento mensilità competenza gennaio dal 27 febbraio pagamento mensilità di febbraio / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza Dal 1 febbraio al 29 febbraio (e analogamente per i mesi successivi) entro il 29 febbraio (entro ultimo giorno del mese) Dal 15 marzo dal 27 aprile pagamento mensilità di aprile / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza

Ricordiamo che il sussidio viene erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, eccetto per le famiglie che lo hanno richiesto entro il 7 gennaio 2024. Ciò significa che, per coloro che non rispettano la scadenza, alla prima consegna della Carta verranno caricate due mensilità (quella di gennaio e quella di febbraio).