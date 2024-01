Assistente parlamentare, nuovo concorso nel 2024: cosa fa, stipendio e requisiti

Chi è e cosa fa l'assistente parlamentare: ecco cosa devi sapere su questa figura e come accedere al concorso per l'assunzione nel 2024.

La Camera dei Deputati ha lanciato un'importante opportunità di carriera con il concorso per 100 posti come assistente parlamentare per il 2024. Cosa fa questa figura, qual è il suo stipendio e come si può partecipare al concorso per questa posizione.

Cosa fa un assistente parlamentare

L'assistente parlamentare svolge un ruolo cruciale all'interno del parlamento. Le sue mansioni includono attività di vigilanza, tecniche e manuali. Gli assistenti sono responsabili per garantire l'apertura e la sicurezza dei palazzi parlamentari, gestire le portinerie, accogliere i visitatori e assistere nelle sessioni dell'Assemblea e delle Commissioni.

Per essere ammessi al concorso, i candidati devono essere cittadini italiani sotto i 40 anni e possedere un diploma di scuola secondaria superiore. È inoltre necessario godere dei diritti politici e non avere condanne per reati che implichino la destituzione dal personale della Camera dei deputati.

Come presentare la domanda: le istruzioni e le diverse fasi

La domanda per partecipare al concorso deve essere inviata entro le 18:00 del 26 febbraio 2024 attraverso il form online disponibile sul sito della Camera dei Deputati. Per accedere all’applicazione, è necessario possedere un'identità digitale SPID.

Il concorso si compone di quattro fasi: una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale. La prova selettiva prevede quesiti a risposta multipla su vari argomenti, tra cui sicurezza nei luoghi di lavoro e lingua inglese. Le prove scritte vertono su temi di diritto costituzionale, storia d'Italia, sicurezza sul lavoro e cerimoniale nazionale e internazionale.

Infine, la prova orale valuta la preparazione generale del candidato, le competenze informatiche e linguistiche. Oltre alle prove obbligatorie, è possibile sostenere una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra quelle indicate nel bando.

I candidati saranno valutati sulla base delle loro prestazioni nelle prove scritte e orali. I vincitori saranno poi chiamati in servizio e sottoposti a un periodo di prova prima della conferma definitiva nel ruolo.

Qual è lo stipendio di un assistente parlamentare

La retribuzione degli assistenti parlamentari varia in base agli anni di servizio. All'ingresso, il salario lordo annuo si aggira intorno ai 32.795,94 euro, aumentando progressivamente con gli anni di esperienza. Dopo dieci anni di servizio, la retribuzione sale a 44.711,15 euro lordi annui, mentre dopo venti anni si arriva a 72.371,48 euro.

Con il passare dei decenni, lo stipendio continua a crescere, raggiungendo cifre significative come 98.441,75 euro dopo trent'anni e ulteriormente aumentando fino a 105.332,11 euro lordi annui dopo quaranta anni di servizio. Questa progressione salariale riflette l'importanza e il valore dell'esperienza accumulata nel ruolo di assistente parlamentare.

Come prepararsi al concorso

Per avere successo in questo concorso, i candidati devono prepararsi adeguatamente. È essenziale un'approfondita conoscenza del diritto costituzionale, della storia d'Italia e delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al cerimoniale. Inoltre, le competenze linguistiche, in particolare in inglese, e le abilità informatiche e web sono fondamentali per superare la prova orale.

Il ruolo di assistente parlamentare è di grande importanza nel contesto istituzionale italiano. Gli assistenti parlamentari contribuiscono al buon funzionamento delle attività parlamentari, supportando i processi legislativi e assicurando un'efficace gestione delle strutture e degli eventi parlamentari.

Il concorso per assistenti parlamentari rappresenta un'opportunità unica per entrare a far parte del mondo parlamentare italiano. Offre non solo una carriera stimolante e di prestigio, ma anche una progressione salariale che premia l'esperienza e la dedizione.

Per i candidati interessati, è fondamentale iniziare a prepararsi per il concorso, considerando tutte le fasi del processo di selezione e concentrando gli sforzi sulle aree di conoscenza richieste. Con la giusta preparazione e l'impegno, diventare un assistente parlamentare potrebbe diventare una realtà nel 2024.