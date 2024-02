Concorso di Polizia, bando per 177 posti vice ispettore: requisiti e come fare domanda

Pubblicato il bando di concorso per la copertura di 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato. Ecco chi può fare domanda e come.

La Polizia di Stato è in cerca di 177 vice ispettori tecnici per la sicurezza cibernetica. Il bando di concorso è stato pubblicato negli scorsi giorni e contiene tutte le informazioni per accedere, dai titoli di studio alla compilazione di domanda di partecipazione.

Coloro che sono in possesso dei requisiti hanno circa un mese per inviare la domanda. Di seguito tutte le istruzioni per partecipare al nuovo concorso Polizia di Stato.

Quando esce il concorso vice ispettore Polizia di Stato 2024

Il 16 febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito della Polizia di Stato l’avviso relativo al bando di concorso, per titoli ed esami, atto a coprire 177 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego sicurezza cibernetica.

Nell’avviso è presente anche un link che permette di accedere alla pagina riservata al concorso in cui sono presenti alcune informazioni chiave sul nuovo bando:

• la scadenza del concorso: i candidati possono inviare domanda dalle 00.00 del 17 febbraio fino alle 23.59 del 18 marzo;

• modalità di presentazione della domanda: i candidati possono inviare domanda telematicamente, utilizzando la procedura informatica all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, cliccando sull’icona Concorso Pubblico;

• modalità di accesso alla procedura: i candidati possono utilizzare SPID oppure CIE per l’accesso e, inoltre, deve essere in possesso di una PEC (posta elettronica certificata) per ricevere gli aggiornamenti e le comunicazioni relative al concorso.

Cosa serve per diventare vice ispettore di Polizia

Ma chi può inviare domanda per il concorso della Polizia di Stato? Possono candidarsi per la copertura dei 177 posti per vice ispettore:

• il personale in servizio nel ruolo dei sovraintendenti tecnici: per questi, sono riservati 29 posti e non sussiste il limite d’età valido per gli altri candidati;

• tutti coloro che hanno i requisiti per accedere al concorso.

In particolare, parliamo di candidati che abbiano la cittadinanza italiana e non abbiano compiuto i 28 anni di età (limite elevato fino a un massimo di 3 anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato).

Per accedere al concorso, inoltre, è essenziale essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Alcuni posti vengono riservati ad alcune categorie, che elenchiamo qui di seguito. Si ricorda, però, che è necessario essere in possesso anche degli altri requisiti per poter inviare domanda:

• 1 posto per coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo;

• 44 posti per coniuge e figli superstiti del personale deceduto in servizio;

• 4 posti per gli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;

• 3 posti per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

Che titolo di studio ci vuole per fare l’ispettore di Polizia?

Possono inviare domanda per partecipare al concorso della Polizia di Stato coloro che sono in possesso di uno di questi titoli di studio:

• diploma di liceo scientifico (o liceo scientifico opzione “Scienze applicate”);

• diploma di istituto tecnico , settore Tecnologico con indirizzo elettronica ed elettrotecnica o informatica e telecomunicazioni;

• laurea triennale in una delle classi L8 (ingegneria dell’informazione), L31 (scienze e tecnologie informatiche), DS1 (scienze della difesa e della sicurezza);

• laurea magistrale in una delle classi LM-27 (ingegneria delle comunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-32 (ingegneria informatica), LM-18 (informatica), LM-66 (sicurezza informatica).

Come presentare domanda per il concorso per 177 posti vice ispettore Polizia di Stato

Nel bando di concorso sono presenti tutte le indicazioni per inviare la domanda al concorso.

Il candidato può inviare domanda esclusivamente tramite il Portale concorsi della Polizia di Stato accedendo con SPID o CIE.

Nella domanda, dovrà inserire alcune informazioni personali tra cui dati anagrafici, relativi ai titoli di studio e ai posti per i quali concorre.

Il concorso si articolerà in una prova preselettiva – qualora fosse ritenuta necessaria –, accertamenti fisici, psichici e attitudinali e, infine, una prova orale. Tutte le informazioni relative alle prove sono presenti nel bando di concorso con il calendario e le sedi di svolgimento di ognuna delle prove da superare.

Infine, i candidati che verranno dichiarati vincitore del concorso accederanno a un corso di formazione.

Quanto dura il corso di vice ispettore Polizia di Stato?

Coloro che avranno superato con successo tutte le prove del concorso potranno accedere a un corso di formazione iniziale. Nel bando non viene specificata la durata del corso di formazione, ma quest’ultimo specifica che coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo avranno assegnazione, come prima sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.

