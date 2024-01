Concorsi 2024, nuove assunzioni in Vaticano: i profili richiesti e come candidarsi

Nuovi posti di lavoro per laureati e diplomati in Vaticano: ecco come candidarsi e quali sono i requisiti per accedere ai concorsi 2024.

Nuove assunzioni e opportunità di lavoro per giovani diplomati e laureati: il Vaticano è pronto ad accogliere nuove unità di personale da impiegare in diversi settori, con contratto a tempo indeterminato o eventualmente a tempo determinato di un anno, con possibilità di rinnovo.

Ecco i requisiti, i profili cercati e come candidarsi ai concorsi 2024 per non lasciarsi sfuggire la possibilità di assunzione in Vaticano.

Assunzioni in Vaticano 2024: quali sono i posti di lavoro

Le opportunità di assunzione in Vaticano sono moltissime, considerando tutti i bandi di concorso 2024 in uscita non solo in questo Stato: gli uffici della Santa Sede sono alla ricerca di giovani laureati e diplomati per rivestire diverse posizioni.

Ecco quali sono i posti di lavoro disponibili in Vaticano:

• Addetto Ufficio Acquisti;

• Operatore audio/video;

• Primo tecnico impianti/chief systems engineer;

• Tecnico di trasmissioni Radio/Televisive;

• Redattore madrelingua rumena;

• Junior Auditor e Senior Auditor in Ambito Finanziario e Immobiliare;

• Responsabile Compliance;

• Risk Manager.

Per candidarsi a uno dei profili appena elencati occorre possedere determinati requisiti, riportati all'interno di ciascun bando di concorso.

Assunzioni in Vaticano 2024: i requisiti richiesti

In linea generale le nuove assunzioni in Vaticano sono rivolge a giovani ambosessi in possesso di diploma o laurea, ed eventuale esperienza nel settore, in base alla posizione per la quale ci si intende candidare. All'interno di ogni bando si possono trovare nel dettaglio i requisiti richiesti per candidarsi alla posizione.

Per esempio, per la posizione di addetto ufficio acquisti è richiesta una laurea in materie economiche o giuridiche, e un'esperienza pregressa di almeno 2-3 anni. Per candidarsi come operatore audio o video, invece, è richiesta una laurea in Ingegneria del Suono o equivalente e almeno 5 anni di esperienza nella mansione.

Per svolgere il ruolo di primo tecnico impianti/sound system engineer è necessaria una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, Elettronica o Edile, oltre all'iscrizione all’Albo lettera A civile/industriale.

E ancora: per le posizioni come Junior e Senior Auditor in ambito finanziario e immobiliare sono richieste rispettivamente una laurea specialistica in discipline economiche, oltre che un’esperienza di almeno 2 anni in revisione contabile per la prima oppure almeno 5 anni in revisione contabile o controllo interno per la seconda.

Assunzioni in Vaticano: come candidarsi?

Se possiedi i requisiti richiesti e sei interessato a uno dei profili sopra riportati, puoi mandare il tuo curriculum alla Santa Sede per prendere parte ai concorsi pubblici: sarà quest'ultima a occuparsi del processo di selezione del personale.

Per candidarsi alle offerte bandite a concorso bisogna compilare il form online (condizione necessaria e obbligatoria per partecipare alla selezione) e allegare il proprio curriculum avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste.

Resta sempre possibile inviare una candidatura spontanea, qualora non vi siano profili in linea con le proprie esperienze professionali.