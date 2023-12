Concorsi pubblici 2024: ecco tutti i bandi in uscita e i posti disponibili

Da una parte, il 2024 sarà ricordato come l'anno dei concorsi pubblici. Si attendono diversi bandi per un totale di assunzioni pari a 154.400, a partire dalla fine del 2023 e per tutto il 2024.

Il 2024 si preannuncia essere un anno molto ricco sul fronte dei concorsi pubblici. Si parla di un numero considerevole di posti che la Pubblica Amministrazione metterà a disposizione e molte procedure concorsuali potrebbero avere un forte riscontro.

Quali sono i bandi e i concorsi più attesi? Dal concorso scuola, i cui bandi, dopo mesi attesa sono usciti nel mese di dicembre, al concorso dell’Inps, per poi passare a quello del Ministero della Giustizia, dalla Corte dei Conti fino all’Agenzia delle entrate. Ma ce ne sono tantissimi altri che andremo ad elencare nel testo.

Vediamo quali sono tutti i posti disponibili, facendo una panoramica dei concorsi più importanti attesi il prossimo anno.

Quali concorsi escono nel 2024

Il 2024 sarà l’anno dei concorsi pubblici. In base alle recenti dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, sono previste tantissime nuove assunzioni, a causa del turnover già pianificato. Qual è l’obiettivo? Andare a coprire 300.000 posizioni nel biennio 2024-2025.

Parliamo di numeri molto importanti che vanno ad includere anche le posizioni stilate nel DPCM del 29 marzo 2022 e altri 3000 posti autorizzati, in via straordinaria, mediante il Decreto PA. Per non dimenticare la stessa Legge di Bilancio del 2023 che ha autorizzato l’inserimento di circa 10.000 nuove risorse e il DPCM pubblicato in GU il 12 giugno 2023, con il quale si prevede l’aggiunta di 20.000 posti.

Già nel 2023 molti cittadini hanno partecipato ai diversi concorsi pubblici banditi. Si tratta di una notevole mobilitazione e anche ricambio, dopo lo stop delle procedure concorsuali durante gli anni della pandemia. Per il prossimo anno, infatti, sono previsti numerosi concorsi pubblici che andranno a rappresentare una vera e propria opportunità di lavoro per molti candidati.

Quali concorsi escono nel 2024? Prima di parlare di numeri e ripartizione posti, ecco l’elenco dei concorsi in uscita nel 2024:

• Inps;

• Ministero della Giustizia;

• MAECI;

• Agenzia delle entrate;

• Ministero della Cultura;

• Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare;

• Dicastero dell’Ambiente;

• Corte dei Conti;

• Ministero dell’Interno;

• Agenzia delle Dogane.

Quanti sono i posti disponibili

Nel 2024, sono numerosi i posti disponibili nella Pubblica Amministrazione che verranno banditi. In totale sono 154.400 i posti di lavoro disponibili a partire dalla fine del 2023 e per tutto il 2024.

Si tratta di posti che verranno assegnati attraverso nuovi bandi di concorso, oltre che l’analisi delle graduatorie delle procedure già in corso.

Quindi, siamo di fronte numerose opportunità ed è bene conoscere quali sono i concorsi in arrivo e i posti disponibili. I bandi pubblici sono tornati numerosi già quest’anno, come lo dimostra il recente concorso dell’Agenzia delle entrate, dove oltre 170.000 candidati tentano di vincere uno dei 4500 posti disponibili.

Partiamo proprio dall’Agenzia delle entrate, dove il totale dei posti banditi è di ben 7600. L’Inps, per il prossimo anno, conta di assumere circa 10.000 nuovi lavoratori.

Sono, invece, 7000 le assunzioni per il Ministero della Giustizia, così di seguito ripartiti:

• 1.092 posti per personale amministrativo non dirigenziale;

• 5.738 posti per il Dipartimento archivi notarili, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi;

• 100 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali;

• 70 assunzioni per personale dirigenziale di livello non generale.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale conta di assumere 110 unità in diverse posizioni: assistenti, funzionari, segretari di legazione e altre tipologie di impiego presso ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura.

Gli altri posti disponibili sono i seguenti:

• Ministero della Cultura, inserimento di 700 figure;

• Ministero dell’agricoltura, assunzione di 400 figure;

• Ministero dell’ambiente sono previsti 298 posti nel ruolo di funzionari;

• Ministero del Turismo è prevista l’assunzione di 141 persone;

• Ministero dell’Interno sono previste circa 1000 assunzioni;

• Agenzia delle Dogane saranno assunte circa 530 nuove figure;

• Corte dei Conti sono previste ben 400 unità;

• Presidenza del Consiglio, assunzione di 191 unità.

Qual è il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici

Per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario il rispetto di alcuni requisiti e condizioni generali.

Tra i tanti, viene anche richiesto il rispetto dei limiti d’età. Si tratta di un requisito fondamentale e, spesso, anche uno dei principali ostacoli per la partecipazione ai concorsi pubblici, oltre che anche a molte offerte di lavoro.

In realtà, molti concorsi non prevedono limiti d’età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni. Spesso, si legge che non l’età non può essere inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni.

Ci sono, poi, i concorsi nelle Forze Armate che, a seconda della posizione da occupare prevede il rispetto di diversi limiti d’età.

