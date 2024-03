Concorsi pubblici marzo 2024: elenco dei bandi attivi, posizioni aperte e come candidarsi

Il mese di marzo 2024 segna la scadenza per numerosi concorsi pubblici: ecco tutti i bandi ancora attivi, le posizioni aperte e come candidarsi.

Quali sono i concorsi pubblici in scadenza a marzo 2024: passiamo in rassegna tutti i bandi attivi, le posizioni aperte e le modalità per inviare la propria candidatura.

Forze dell'Ordine ed Esercito: i bandi in scadenza

Il primo concorso pubblico in scadenza a marzo riguarda il reclutamento di 3.560 volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare: il termine è fissato alle 23.59 di sabato 2 marzo. Ricordiamo che il bando è riservato ai VFP 1 in servizio o in congedo per fine ferma.

Sempre al 2 marzo scadono anche altri due importanti concorsi per entrare nelle Forze dell'Ordine relativi a:

• reclutamento di 626 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’ Arma dei Carabinieri ;

• 12 tenenti nel ruolo tecnico logistico-amministrativo all'interno della Guardia di Finanza.

Al 4 marzo è fissata la scadenza per il concorso per commissari tecnici (12 commissari psicologi, 8 biologi e 3 chimici) della Polizia di Stato.

C'è tempo invece fino al 14 marzo per candidarsi al concorso pubblico per il reclutamento di 1713 allievi agenti di Polizia Penitenziaria.

Pubblica Amministrazione: i concorsi pubblici di marzo 2024

C'è tempo fino al 12 marzo per candidarsi alle posizioni aperte presso l’Agenzia delle Dogane: si cercano 564 candidati tra funzionari in ambito tributario (487), esperti nel settore accise (72) ed esperti in comunicazione (5).

La domanda può essere inviata solo in via telematica con SPID, CIE o CNS.

Sanità, concorsi pubblici marzo 2024: le posizioni aperte

L'Azienda socio sanitaria territoriale Asst Lariana con sede a Como, in Lombardia ha bandito un concorso per la selezione di 100 infermieri da assumere con contratto a tempo indeterminato. La scadenza per l'invio delle domande è fissata alle 23:59 del 10 marzo prossimo.

L'11 marzo scadono invece i termini per la presentazione delle domande di accesso al concorso indetto dall'Azienda Sanitaria Territoriale Ast Ancona per la selezione di 22 posti a tempo indeterminato di operatore socio-sanitario.

Nel mese di marzo (il giorno 21) è in scadenza anche il concorso per la selezione di 25 candidati da assumere a tempo indeterminato nei ruoli di infermiere, infermiere di famiglia e di comunità per l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Concorsi pubblici nelle Regioni in scadenza a marzo 2024

Infine, anche nelle Regioni italiane sono stati banditi dei concorsi per la ricerca di personale qualificato.

Di seguito i bandi in scadenza a marzo 2024 e le posizioni aperte:

• Regione Lombardia cerca 191 funzionari con diverse specializzazioni (dall'amministrativo all'economico, statistico, umanistico, ambientale, tecnico);

• Concorso per ingegneri civili, ambientali ed esperti in gestione e monitoraggio progetti complessi al servizio della Regione Calabria . Avviso finanziato con il Pnrr per 92 posti;

• Provincia di Monza e Brianza - concorso pubblico per 15 posti a tempo indeterminato (7 istruttori tecnici e 8 istruttori amministrativi e contabili);

• Concorso per Agenti Polizia Locale 2024 a Torino ;

• Concorso al Comune di Reggio Emilia per 19 funzionari a tempo determinato;

• Concorso pubblico all’Azienda regionale della salute Ares Sardegna (107 i posti a tempo indeterminato a disposizione);

• Concorso all’Agenzia regionale per la protezione ambientale – Arpal Umbria per 18 persone (12 operatori per il mercato del lavoro e 12 istruttori amministrativi e contabili);

• Concorso per 18 profili amministrativi all’Università degli Studi Roma Tre.

Infine, è in programma anche un concorso pubblico riservato ai soggetti disabili per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 61 posti all'Azienda sanitaria provinciale Asp di Palermo. La scadenza è fissata al 24 marzo.