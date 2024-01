Concorsi pubblici per lavorare al Ministero: ultimi giorni per fare domanda. I requisiti

Sono in scadenza i concorsi pubblici per lavorare in alcuni Ministeri italiani: ecco quali sono i requisiti e quali sono le scadenze da rispettare nel 2024.

Mancano ormai pochi giorni per la presentazione delle candidature per partecipare ad alcuni concorsi pubblici.

Si tratta dei concorsi indetti per ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato nei ministeri italiani.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono i concorsi pubblici per lavorare al Ministero la cui scadenza di presentazione della domanda avverrà nei prossimi giorni.

Inoltre, andremo a specificare le procedure di presentazione della richiesta, nonché i requisiti e i termini effettivi per fare la domanda per il concorso pubblico al Ministero.

Concorsi pubblici al Ministero: quali sono in scadenza

Si avvicina sempre di più la data di scadenza per presentare la richiesta e partecipare al bando di concorso pubblico per lavorare a tempo indeterminato ai Ministeri italiani.

A questo proposito, si tratta di circa 1.110 posti di lavoro, le cui domande dovranno essere presentate entro gennaio.

Nello specifico, parliamo di alcuni concorsi pubblici riconosciuti per ottenere un posto di lavoro presso il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ma anche il Ministero dell’Agricoltura e un bando pubblico indetto dalla Giunta della Regione Calabria.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono i posti di lavoro previsti con i concorsi pubblici in scadenza a gennaio 2024.

Concorsi pubblici ai Ministeri: i posti di lavoro disponibili

Tra i concorsi pubblici in scadenza nel mese di gennaio 2024, c’è il concorso indetto dal Ministero della Difesa, che ha indetto un bando di concorso per titoli ed esami, volto all’assunzione di un numero massimo di 267 dipendenti.

In questo caso, sarà previsto un contratto a tempo pieno ed indeterminato, per personale non dirigenziale, con l’inquadramento nell’Area Funzionari.

La posizione ministeriale prevede l’assunzione di 262 funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, nonché 5 funzionari nell’ambito sanità.

Passiamo poi ad un altro concorso pubblico, quello indetto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Questo concorso prevede l’assunzione di 381 dipendenti con un contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nello specifico, le posizioni prevedono 281 unità come assistente amministrativo, contabile e consolare, e le altre 100 come assistente informatico, telecomunicazione e cifra.

Un ulteriore bando di concorso pubblico è quello del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In questo caso, sono stati predisposti ben due bandi: uno per l’assunzione di 88 unità di personale non dirigenziale, l’altro con 374 posti di lavoro che saranno inquadrati come Area Funzionari.

In entrambi i casi si tratta di concorsi pubblici su base territoriale.

Inoltre, è stato predisposto anche un ulteriore bando della Giunta della Regione Calabria per titoli ed esami. In questo caso, è prevista l’assunzione di 54 unità non dirigenziali nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione.

Leggi anche: Concorsi pubblici per lavorare presso un Ministero: tutte le selezioni di gennaio 2024.

Le scadenze per la domanda ai concorsi pubblici ministeriali

Nel paragrafo precedente abbiamo visto nel dettaglio quali sono le posizioni lavorative previste per i concorsi pubblici al Ministero. Ora è il momento di chiarire quali sono le prossime scadenze da rispettare per l’invio della candidatura al concorso.

Dunque, le candidature per partecipare al concorso pubblico del Ministero della Difesa potranno essere inviate per via telematica, autenticandosi al portale inPA con le proprie credenziali SPID, CNS, CIE o IDAS, entro e non oltre il 29 gennaio 2024, alle ore 23:59.

Per quanto riguarda il concorso pubblico per il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la scadenza è quella del 26 gennaio 2024, ore 23:59.

La scadenza per inviare la candidatura per i concorsi pubblici del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è fissata al 27 gennaio 2024, alle ore 23:59, facendo riferimento sempre al portale telematico inPA.

Infine, per quanto riguarda il bando della Giunta della Regione Calabria, in questo caso la scadenza per presentare la richiesta di partecipazione, è quella del 26 gennaio 2024, alle ore 23:59.

Leggi anche: Concorsi pubblici 2024: ecco tutti i bandi in uscita e i posti disponibili.