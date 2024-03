Stipendio Forze dell'Ordine, nuove maggiorazioni in arrivo: ecco quanto aumenta e quando

Novità per il Comparto Difesa e Sicurezza: ecco di quanto aumenta lo stipendio delle Forze dell’Ordine e quando arriveranno le maggiorazioni.

A breve, sia Vigili del Fuoco che Militari potranno contare su un aumento ai propri stipendi: l’esecutivo ha infatti previsto un ricco fondo, pari ad un miliardo e mezzo, per consentire delle maggiorazioni lorde ogni mese. Ma di quanto aumenta lo stipendio delle Forze dell’Ordine alla luce di queste nuove maggiorazioni?

Se lo domandano i lavoratori del Comparto Difesa e Sicurezza, ai quali spetteranno incrementi allo stipendio mensile.

Ma quella dell’aumento allo stipendio non è l’unica novità che interesserà, in tempi brevi, le Forze dell’Ordine. Sono infatti previste anche migliaia di nuove assunzioni, che interesseranno l’intero Comparto.

Infine, sarà anche garantita una rappresentatività maggiore al comparto, e tale garanzia proverrà da nuove sigle sindacali.

Ma procediamo con ordine: ecco di quanto aumenta lo stipendio delle Forze dell’Ordine, quando arriveranno le maggiorazioni e quali sono le altre novità che interesseranno il Comparto Difesa e Sicurezza a breve.

Forze dell’ordine: ecco di quanto aumenta lo stipendio

Iniziamo proprio dallo stipendio Forze dell’Ordine: quanto aumenta?

Già prima dell’incontro tenutosi il 6 marzo 2024 tra la Premier Meloni, il Sottosegretario Mantovano e i sindacati, il governo italiano aveva destinato un fondo da un milione e mezzo di euro per poter concedere un aumento sullo stipendio al Comparto Forze dell’Ordine.

In particolare, saranno Vigili del Fuoco, Polizia e Militari a poter ottenere ne nuove maggiorazioni previste, attraverso scatti di stipendio.

L’aumento allo stipendio delle Forze dell’Ordine, secondo le stime, sarà pari al 5,78% in più ogni mese. In media, comunque, si prospettano aumenti che andranno dai 180 ai 190 euro lordi in più sullo stipendio mensile.

Ci saranno però delle variazioni che dipendono dall’impiego del dipendente del Comparto Sicurezza. Infatti, in media, per i Vigili del Fuoco e i militari l’aumento stimato sarà pari a poco più di 170 euro.

Per chi lavora nella Guardia di Finanza e nelle Fiamme Gialle potrebbe raggiungere i 194 euro. Carabinieri e Marina militare, invece, potranno contare su un aumento medio di 189 euro.

Stipendio Forze dell’Ordine: quando arriva l’aumento

Le stime relative all’aumento dello stipendio per le Forze Armate sono state effettuate direttamente dal Ministero per la Funzione Pubblica. E, come già detto, sono variabili, a seconda dello specifico settore di appartenenza.

Una notizia che è valida per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza riguarda però l’arrivo di tali maggiorazioni. Al momento, infatti, l’aumento allo stipendio delle Forze dell’Ordine non è ancora operativo.

Stando alle ultime informazioni provenienti da fonti governative, gli aumenti allo stipendio delle Forze dell’Ordine necessiteranno di qualche mese per diventare operativi.

Le maggiorazioni verranno applicate, presumibilmente, con l’arrivo del prossimo anno, dunque a partire da gennaio 2025.

Le trattative per il rinnovo dei contratti sono infatti ancora in corso, così come pure per altri Comparti.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha comunque già fornito all’ARAN la direttiva da seguire per tutti i rinnovi dei contratti. Tuttavia, mancano indicazioni relative a ciascun Comparto.

Si attendono, innanzitutto, le direttive per la Sanità e per il Comparto Funzioni locali, in quanto si tratta di settori esclusi dalle maggiorazioni statali dell’anno scorso.

Le successive categorie saranno quelle relative a Ministeri e Comparto Istruzione.

Altre novità per il Comparto Sicurezza e Difesa

Ad ogni modo, quella relativa all’aumento dello stipendio delle Forze dell’Ordine non è l’unica novità che interessa il Comparto.

Come anticipato, sarà prevista una maggiore partecipazione sindacale, con nuove firme e sindacati atti a rappresentare le Forze Armate.

Infine, tra i concorsi pubblici che si attendono per il 2024, diversi saranno dedicati alle Forze dell’Ordine. SI parla di quasi 17.000 nuove assunzioni, gran parte delle quali saranno atte a sostituire il personale che ha avuto recentemente accesso alla pensione.