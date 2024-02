Aumento pensioni aprile 2024 con nuova Irpef: gli importi e la simulazione

Dal mese di aprile entro in vigore la riforma dell'Irpef, che andrà a modificare il cedolino dei cittadini portando un nuovo aumento sulle pensioni di aprile 2024: come cambia l'assegno?

Andiamo a scoprire i nuovi importi delle pensioni di aprile 2024, quali sono i tre scaglioni Irpef e alcune simulazioni.

Aumento pensioni aprile 2024: i nuovi scaglioni Irpef

Come abbiamo accennato, dal mese di aprile entra in vigore la riforma dell'Irpef che diminuisce il numero di scaglioni da quattro a tre. la determinazione dell'imposta, quindi, seguirà questo schema:

• aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro ;

• aliquota del 35% per le porzioni di reddito oltre 28 mila e fino a 50 mila euro ;

• aliquota del 43% per le porzioni di reddito oltre 50 mila euro.

Di conseguenza, si prevede un aumento sulle pensioni di aprile, confermato anche dall'INPS. Sul sito web dell'Istituto, infatti, era apparso un messaggio che confermava che la “tassazione delle pensioni sarà adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023” a partire dalla “mensilità di aprile 2024”.

Considerando che l'applicazione della norma decorre dal 1° gennaio 2024, nel mese di aprile verranno accreditati anche i conguagli relativi alle mensilità precedenti.

Di quanto aumentano le pensioni ad aprile 2024

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'accorpamento dei primi due scaglioni (al 23% per i redditi fino a 15 mila euro e al 25% per i redditi oltre 15 mila e fino a 28 mila euro) in un'unica aliquota al 23% per i redditi fino a 28 mila euro si traduce in un risparmio di circa il 2% rispetto allo scorso anno per i redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro.

Come scrive il quotidiano economico, i pensionati che possiedono un reddito da pensione superiore a 15 mila euro, avranno "un risparmio che parte da 20 euro e arriva fino a 260 euro per chi ha un reddito da pensione pari a 28 mila euro".

E bisogna anche considerare che oltre agli aumenti legati alla riforma dell'Irpef si aggiunge anche la rivalutazione delle pensioni al 5,4%, che porta ulteriormente al rialzo gli importi degli assegni.

Ricordiamo comunque che, per effetto di una norma introdotta dal Governo Meloni, la rivalutazione degli assegni è applicata al 100% per i soli importi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps.

Simulazioni e importi delle pensioni di aprile

Gli effetti della nuova Irpef e della rivalutazione sulle pensioni di aprile porteranno aumenti tra 54 euro e 114,75 euro sugli assegni, in base agli importi lordi di partenza.

Assegno mensile lordo 2023 (in euro) Incremento (in euro) Assegno mensile lordo 2024 (in euro) 1.000,00 +54,00 1.054,00 1.500,00 +81,00 1.581,00 2.000,00 +108,00 2.108,00 2.500,00 +114,75 2.614,75

Come possiamo notare dalla tabella, una pensione con assegno lordo pari a 1.000 euro nel 2024 aumenterà di 54 euro nel 2024; mentre un assegno lordo di 2.000 euro al mese nel 2023 arriverà a 2.108 euro nel 2024.

IN linea generale, maggiori sono gli importi della pensione lorda di partenza, maggiore sarà l'aumento previsto per il 2024.