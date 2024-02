Pensioni in aumento ad aprile 2024, le previsioni: per chi e quali sono le maggiorazioni

Per il mese di aprile 2024, si attende un aumento alle pensioni. Si tratta di un aumento ufficiale, che scatterà proprio nel mese in questione.

Infatti, per effetto della nuova riforma fiscale, i cedolini di molti pensionati italiani diventeranno più ricchi. Attenzione, però: abbiamo detto “di molti pensionati”, poiché purtroppo non tutti potranno godere dell’aumento alle pensioni che si concretizzerà ad aprile.

Scopriamo quindi tutte le previsioni in merito: dai nuovi importi concessi, che comporteranno cedolini maggiorati, fino ai beneficiari effettivi dell’aumento alle pensioni di aprile 2024.

Previsioni sull’aumento delle pensioni ad aprile 2024: perché gli importi verranno aggiornati

Innanzitutto analizzeremo i motivi dell’aumento alle pensioni a partire da aprile 2024, che abbiamo già indirettamente anticipato.

Il motivo che si nasconde dietro queste nuove maggiorazioni è la recente riforma fiscale. Le nuove aliquote permetteranno di godere di una pensione di importo più elevato perché, in sostanza, le tasse da pagare saranno inferiori.

Dunque, a cambiare non sarà l’importo lordo, ma il netto di cui il pensionato potrà beneficiare ogni mese, in quanto le imposte dovute sono di entità inferiore per l’anno corrente.

Tra le altre cose, dato che la riforma fiscale scatta a partire dall’anno corrente, i beneficiari interessati potranno contare non soltanto su un netto più ricco, ma anche sugli arretrati dei mesi che vanno da gennaio a marzo 2024.

Il nuovo aumento si sommerà agli effetti della recente rivalutazione, che ha comportato un aggiornamento degli importi tenendo conto dei correnti costi della vita.

Solo che, a differenza della rivalutazione, gli effetti della riforma fiscale non potranno essere beneficiati da tutti i pensionati italiani.

I beneficiari della riforma fiscale

Come già detto più volte, in merito alle previsioni circa l’aumento alle pensioni di aprile 2024, un dato certo: non sarà per tutti.

L’aumento all’importo netto percepito, in particolare, riguarderà infatti esclusivamente alla fascia di reddito che percepisce dai 15.000 fino ai 28.000 euro annui.

È questa la fascia di reddito per la quale l’aliquota IRPEF è stata ridotta dal 25% del 2023 all’attuale 23%, valido per tutto il 2024.

Gli scaglioni IRPEF 2024 e le relative aliquote si presentano come segue:

• fino a 15.000 euro: l'aliquota rimane stabile al 23%

• per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro: si registra una riduzione dell'aliquota dal 25% al 23% nel 2024

• redditi tra 28.001 e 50.000 euro: le aliquote rimangono invariate al 35%

• per redditi superiori a 50.001 euro: anche in questo caso, le aliquote rimangono stabili al 43%.

Ricordiamo, tra l’altro, che tale riduzione è stata confermata esclusivamente per quest’anno. Salvo proroghe, nel 2025 la tassazione dovrebbe tornare all’aliquota 2023.

In ogni caso, fino alla fine del 2024 i pensionati con reddito tra i 15.000 ed i 28.000 euro potranno pagare meno tasse, contando quindi su una pensione di importo netto maggiore.

Aumento pensioni aprile 2024: previsioni sui nuovi importi

Stando alle previsioni sull’aumento delle pensioni nell'aprile del 2024, la fascia di reddito compresa tra i 15.001 e i 28.000 euro comporta un risparmio fiscale del 2%.

Risparmio che, in termini economici, si traduce in un aumento annuo alle pensioni pari a 260 euro, nella migliore delle ipotesi.

Tale beneficio fiscale è riservato infatti solo ai pensionati che percepiscono un importo pari a 28.000 euro: per loro, l’aumento è di 20 euro al mese.

Per i redditi inferiori a 28.000 euro, il vantaggio fiscale è minore. Con reddito da 26.000 euro, ad esempio, il vantaggio economico si riduce a 220 euro annui e poco meno di 17 euro mensili. E diminuendo il reddito, diminuirà anche l’aumento.

Chi percepisce una pensione lorda da 1.200 euro al mese (15.600 euro annui) avrà un effettivo aumento del netto di soli 12 euro l’anno e meno di un euro al mese.

Per importi inferiori a 15.000 euro, infine, non è previsto neppure questo aumento minimo.

