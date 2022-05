Sapete tutti a cosa ci riferiamo quando parliamo dell'indennità Iscro? Parliamo di un bonus che viene pagato mensilmente dall'istituto nazionale per la previdenza sociale a tutti i lavoratori che possiedono una partita iva. Andiamo a vedere più nel dettaglio chi può avere il bonus Iscro e come può essere richiesto all'Inps.

Che cos’è il Bonus Iscro, le informazioni generali sul sostegno

Quando parliamo di bonus Iscro ci riferiamo a quella misura approvata nel 2020, anno dello scoppio della pandemia di coronavirus, per sostenere tutti quei lavoratori autonomi e liberi professionisti italiani.

Come abbiamo detto poco fa questa indennità è stata approvata nel 2020 con il governo Conte bis, ed è stata inserita nella Legge di Bilancio 2021.

La sua introduzione è del tutto sperimentale, ed è stata prevista per il triennio che va dal 2021 al 2023. Quest'anno è il secondo anno del sostegno.

Iscro è l'acronimo che sta ad indicare l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Andiamo subito a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, come inoltrare la domanda all'istituto incaricato dei pagamenti e quanto spetterà a ciascuno dei richiedenti.

Cos’è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa Inps?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 78 del 30 dicembre 2020, il bonus iscro è un particolare sostegno destinato unicamente ai lavoratori autonomi e ai lavoratori in possesso di una partita iva attiva, la cui erogazione avviene tramite l'istituto nazionale per la previdenza sociale Inps.

Art. 1 comma 386 Legge di Bilancio 2021: “Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”

Siamo ormai nel secondo anno di erogazione di questa indennità, per cui le domande sono state aperte lo scorso 1° maggio. Tale sostegno economico, destinato a una delle categorie di lavoratori spesso esclusa da tutti i sussidi finanziari erogati dallo stato, verrà pagato per un totale di sei mensilità consecutive.

L'erogazione avrà luogo a seguito della presentazione della domanda direttamente all'istituto previdenziale Inps, il quale valuterà attentamente il rispetto di tutti i requisiti idonei alla percezione dell'indennità.

È molto importante sapere, prima di procedere ad inviare la domanda per ottenere il sostegno, che l'istituto previdenziale provvederà ad erogare il bonus Iscro una sola volta nel triennio, pertanto, chi ha già inoltrato la domanda e ha già percepito il sussidio economico durante il 2021 non potrà percepirlo nell'anno corrente.

Scopriamo insieme tutti i requisiti idonei alla percezione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa.

Ecco tutti i requisiti che un cittadino deve avere per ottenere il Bonus Iscro

Andiamo a scoprire insieme quali sono i requisiti necessari per poter richiedere l'indennità Iscro all’istituto Inps.

Ormai sappiamo che tutti i sostegni che vengono pagati dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale devono rispettare determinati requisiti.

Nel caso specifico del bonus iscro, il requisito indispensabile e avere una partita iva attiva da almeno quattro anni .





. Passiamo poi al secondo requisito: tutti i titolari di partita iva attiva che vorranno domandare all'istituto per la previdenza sociale l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa non dovranno , alla data in cui presenteranno la domanda, essere titolari di trattamenti pensionistici diretti .





, alla data in cui presenteranno la domanda, . Questi soggetti, inoltre non dovranno essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie .





. Tra le incompatibilità della misura c'è il reddito di cittadinanza, pertanto, coloro che vorranno ottenere l'indennità semestrale per le partite IVA, non dovranno alla data di presentazione della richiesta all'inps essere titolari del beneficio economico pentastellato.

Qualora un percettore dell'indennità iscro dovesse, nelle mensilità successive all'accettazione della domanda, iniziare a percepire il reddito di cittadinanza, la prestazione iscro per le partite IVA decadrà.

Un altro requisito indispensabile per ottenere il bonus Iscro è quello di aver dichiarato, nell'anno precedente la presentazione della domanda, in questo caso nel 2021 (ma se vorrete richiedere la prestazione l'anno prossimo, dovrete fare riferimento al 2022) un reddito non superiore a 8.145 € .





. Sarà indispensabile aver prodotto, nel 2021, un reddito da lavoratore autonomo non superiore al 50% della media di tutti i redditi da lavoratore autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda. Anche in questo caso l'anno prossimo dovrete far riferimento al 2022.





l'anno di presentazione della domanda. Anche in questo caso l'anno prossimo dovrete far riferimento al 2022. Sembra scontato, ma il cittadino che provvederà a inoltrare la richiesta all'istituto nazionale per la previdenza sociale per ottenere il Bonus Iscro dovrà essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Andiamo ora a vedere come possiamo inoltrare la domanda all'inps.

Richiedi subito il Bonus Iscro all’Inps: ecco come

Lo scorso anno la misura è partita nel luglio 2021 e ai soggetti interessati sono stati dati solamente tre mesi di tempo per la presentazione delle domande. Come detto in precedenza, quest'anno le domande sono partite con un largo anticipo il 1° maggio 2022.

Inps ha dato tempo ai soggetti interessati all'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa fino al 31 ottobre dell'anno corrente per la presentazione delle domande.

La richiesta del bonus per le partite IVA potrà essere effettuata attraverso i servizi online dedicati al cittadino di Inps, mediante le tre identità digitali:

sistema pubblico d'identità digitale

carta nazionale dei servizi

carta d'identità elettronica

un altro modo per richiedere il sostegno economico semestrale è attraverso il call center integrato dello stesso istituto previdenziale.

Nella prima ipotesi il lavoratore autonomo dovrà accedere ai servizi online offerti da Inps con una delle tre identità sopra indicate. effettuato l'accesso nel portale Inps, il soggetto interessato dovrà ricercare il Bonus Iscro, digitando Iscro nella barra di ricerca.

Inps lo reindirizzerà nella pagina richiesta e, in questo modo, il cittadino potrà provvedere alla compilazione della domanda online.

Nella seconda ipotesi, il soggetto interessato dovrà contattare telefonicamente i numeri che l’istituto previdenziale ha messo a disposizione ed effettuare la richiesta via telefono:

fisso al numero 803.164, senza costi aggiuntivi

cellulare al numero 06.164.164 secondo le tariffe applicate da ciascuno dei diversi gestori.

Quanto posso percepire con l’Indennità Iscro pagata da Inps?

Abbiamo già ripetuto più e più volte che il sostegno economico bonus Iscro viene pagato per un massimo di sei mesi dall’Inps. Gli importi variano in base ai redditi del soggetto richiedente e possono andare da un importo minimo versato di 254.75 euro mensili a un importo massimo di 815.20 euro mensili.

La cifra che l'istituto provvederà ad erogare viene calcolata sulla base dell'ultimo reddito annuo che l'agenzia delle entrate provvederà a certificare. Questo importo verrà suddiviso per due, per poi essere moltiplicato per il 25 %.

Facciamo una piccola prova insieme:

Con un reddito di 6.800 € certificato dall’Agenzia delle Entrate:

6.100 €: 2 = 3.050 €;

3.050 € x 25% = 762,50 €.

Nel caso che abbiamo appena esaminato insieme, Inps provvederà a pagare mensilmente per sei mesi al titolare di Partita Iva che ha richiesto il Bonus Iscro 762,50 € al mese.