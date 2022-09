Sei alla ricerca di un nuovo lavoro? Spesso si sente dire che trovare lavoro in Italia sia impossibile. Tuttavia, devi sapere che stiamo assistendo ad una lenta, ma costante, ripresa del mondo del lavoro. Vuoi scoprire i segreti per trovare subito lavoro? Non perderti questo articolo!

Sei alla ricerca di un nuovo lavoro? Spesso si sente dire che trovare lavoro in Italia sia impossibile. Tuttavia, devi sapere che stiamo assistendo ad una lenta, ma costante, ripresa del mondo del lavoro.

Insomma, dopo il duro colpo causato dalla pandemia da Covid-19, ora sembra che la situazione sia tornata quasi ai livelli pre crisi.

Dunque, dove sta il problema? Perché la ricerca del lavoro sembra comunque essere così difficile, specie per i giovani che, essendo appena usciti dall’Università, spesso non hanno particolari esperienze? Dobbiamo capire quali sono i segreti che ti consentono di entrare nel mondo del lavoro.

La problematica principale, specie per i giovai che non hanno esperienza, sembra essere data dal colloquio. Sicuramente stiamo parlando di quello step della selezione che suscita maggiormente ansia, anche perché gli iter pensati per la selezione sono sempre più duri.

Insomma, spesso i ragazzi neo laureati si ritrovano a dover fare più di 3/4 colloqui per accedere alla posizione per la quale hanno inviato la candidatura.

Questo può, per alcuni, essere sfidante, mentre per altri può provocare solo più ansia.

Ma quali sono i segreti per trovare lavoro il prima possibile? Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa vogliono i recruiter e, di conseguenza, come devi prepararti nella ricerca del lavoro.

I segreti per trovare subito lavoro: le aziende non vogliono solo hard skills

Partiamo dal primo segreto che sicuramente devi conoscere: le aziende non cercano solamente competenze pratiche. Insomma, sembrerebbe un controsenso quando, solitamente, il primo consiglio è quello di continuare a formarsi.

In realtà non è così sbagliato, la formazione è fondamentale per trovare il lavoro dei tuoi sogni, specie se questo deve essere ben retribuito.

Tuttavia, non devi fermarti a quello. Infatti, sempre più aziende stanno facendo attenzione a selezionare candidati che siano anche in linea con le soft skills.

Ad esempio, ci sono alcune aziende che se non identificano un candidato in linea con i loro valori, non provano neanche ad assumerlo (nemmeno per una prova). Infatti, si sta cercando sempre di più di creare un clima disteso in ufficio e, in poche parole, tutti devono essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Ma quali sono le soft skills che le aziende cercano di più ora come ora? Sicuramente al primo posto abbiamo la capacità di comunicare. Si tratta di una dote fondamentale in un contesto sempre più improntato in questa ottica.

Al secondo posto abbiamo la capacità relazionale. Infatti, come abbiamo affermato in precedenza, si sta cercando di creare il miglior clima possibile in ufficio, anche perché questo attrae i giovani (spesso più dello stipendio). Ebbene, se hai le capacità di rapportarti agli altri in modo chiaro e tranquillo, senza creare problemi o conflitti di ogni genere, sicuramente partirai avvantaggiato in fase di selezione.

Infine, è sempre apprezzata l’empatia. Insomma, la capacità di immedesimarti negli altri è una dote rara, ma sempre più ricercata nel candidato ideale.

Quali sono le competenze necessarie per trovare subito lavoro?

Ovviamente, come abbiamo affermato in precedenza, anche la formazione è importante.

In particolare, devi considerare che ci troviamo in un contesto, sociale e lavorativo, in continua evoluzione e, di conseguenza, il candidato ideale deve essere sempre aggiornato ed al passo con i tempi.

Per questo motivo, specie se sceglierai di lavorare in ambito digitale, ti consigliamo di non fermarti mai. La formazione dev’essere costante.

In alcuni contesti verrai direttamente formato internamente dall’azienda, ma devi arrivare preparato al colloquio.

Ad esempio, se decidi di candidarti per una posizione come social media manager, non fermarti ad una laurea in comunicazione. Potresti presentare al colloquio anche dei tuoi progetti pratici, oppure parlare di corsi che stai seguendo per incrementare le tue skills.

Ma cosa viene sempre richiesto dalle aziende? Sicuramente partiamo dal primo punto, considerato ormai un requisito di base: la conoscenza del pacchetto Office.

Non solo Office, ma la conoscenza del mondo dei computer è diventata ormai fondamentale per trovare lavoro nel 2022. Quindi, se non sai ancora destreggiarti tra questi programmi, ti consigliamo un corso pratico, dove tu possa incrementare le tue competenze.

Oltre a questo, viene spesso richiesta una buona capacità di problem solving e di ricerca. Insomma, ora che sei a conoscenza di quelle che sono le skills maggiormente ricercate oggigiorno nel mercato del lavoro, sai già su cosa devi lavorare per essere assunto dall’azienda dei tuoi sogni.

