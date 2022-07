Esistono delle offerte di lavoro molto richieste dagli studenti specie quelli inseriti in un percorso universitario. I motivi possono essere tanti trovare una ottima offerta di lavoro, permette di mantenersi in autonomia, proseguire il percorso di studio e così via. L’aspetto gradevole che spesso queste attività non solo risultano abbastanza redditizie, ma non rischiano di far perdere il Reddito di cittadinanza agli aventi diritto.

D’altra parte, c’è da dire che non tutti gli universitari hanno diritto a beneficiare del sussidio di Stato. La norma prevede che non spetta il beneficio economico se gli studenti hanno un’età inferiore a 26 anni, se non hanno una propria famiglia. E, ancora, in assenza di figli e se risultano ancora fiscalmente a carico dei genitori. In altre parole, non tutti gli studenti rientrano nella casistica prevista per la misura contro la povertà assoluta.

Secondo quanto riportato da university2business.it, esistono delle “eccezioni” che permettono agli over 26 di rientrare negli aventi diritto al Reddito di cittadinanza. È, importante, considerare che coloro che risultano in un nucleo familiare diverso possono presentare l’istanza per l’ammissione al beneficio economico.

In questi casi, il valore del RdC rilasciato dall’INPS si attesta intorno ai 500 euro mensili, a cui si aggiunge il contributo fisso rilasciato in presenza del canone di locazione nella misura di 280 euro mensili. Oltre tutto va detto, che potrebbero svolgere anche dei mini lavoretti che non incidono sul diritto al sussidio, se non viene sforato il tetto massimo di 6.000 euro annui.

Gli aspetti legati ai guadagni orari sono davvero tanti, spesso anche sottovalutati. Ad esempio, il lavoro svolto dai rider (consegne a domicilio) viene eseguito per lo più da studenti. Non un lavoretto qualsiasi, non si tratta solo di consegnare una pietanza, ma d'impegnare corpo e mente. Anche, perché, il rider come mezzo di trasporto usa la bicicletta per muoversi con più velocità, facilità negli ingorghi giornalieri e non, la tempistica è la caratteristica che distingue i lavoratori rider.

Esiste, anche chi attraverso le lezioni come tutor o ripetizioni guadagna da cinque fino a 20 euro all’ora in relazione al supporto di recupero a cui è destinato.

Ecco i cinque lavori più pagati per gli universitari da accostare al Reddito di cittadinanza

Sebbene più volte il Sole24Ore.com, ha sottolineato come il Reddito di cittadinanza premia tanti universitari che vivono fuori casa, facendo emergere tante realtà diverse. Resta la possibilità di percepire il sussidio, svolgere qualche lavoretto e studiare.

La figura dei rider permette di mantenere uno spazio libero necessario per proseguire il percorso di studio, nello stesso tempo, il lavoro permette di mantenersi. Esiste anche la possibilità di consegnare la spesa a domicilio, una realtà affiancata dalle aziende Getir e Gorillas.

Il servizio è semplice il cliente esegue l’ordine il punto vendita prepara la spesa giornaliera richiesta per poi essere consegnata dalla medesima catena di distribuzione. La consegna della spesa favorisce un l’inserimento di nuove figure lavorative nei grandi centri come ad esempio: Tigros, Esselunga o Amazon e così via.

Per inoltrare la candidatura basta utilizzare la pagina ufficiale dedicata a Gorillas e Getir fino a trovare la sezione dedicata con la dicitura “diventa un rider” o, ancora, “diventa un biker”.

Occorre, sottolineare che la figura dei rider può piacere perché permette di abbinare lavoro e studio, ma non bisogna sottovalutare gli altri aspetti che incidono sulla retribuzione. Oltre tutto, sono figure esposte a diverse condizioni meteorologiche, il lavoro viene svolto con il caldo e il freddo, sotto la pioggia o il vento gelido, nonostante le temperature la consegna va fatta in tempi rapidi.

La retribuzione varia da 11 euro lordi fino a 8,5 euro, sicuramente esistono diverse realtà anche in questo campo, spesso legate alle compagnie di consegna di cibo, come ad esempio Deliveroo, Just Eat, Glovo, UberEats e così via. Alcune aziende come la Just Eat, permettono la crescita lavorativa con un passaggio di responsabilità che porta da rider a coordinatore e così via.

Come e dove possono presentare la candidatura per diventare rider? Le aziende dispongono nel proprio sito di una sezione dedicata a “lavoro con noi”, per cui basta semplicemente inserire il curriculum per essere contattati ed entrare in una nuova realtà lavorativa.

Fiere, hostess e steward: l’altra faccia delle offerte di lavoro che interessano agli studenti e non intaccano il Reddito di cittadinanza

Per dovizia d'informazione, è importante sottolineare i punti salienti della normativa introdotta attraverso il Dl 4/2019. Nello specifico, l’articolo 2 mette in luce il beneficio economico prodotto dal Reddito di cittadinanza a favore degli over 26, in presenza di diverse condizioni, tra cui:

non conviventi con i genitori, a cui viene consentito la presentazione del reddito attraverso l’indicatore ISEE come nucleo familiare a sé stante.

Per cui, se sussistono le condizioni reddituali e tutti i requisiti disposti dalla normativa, gli studenti universitari possono richiedere l’accesso al Reddito di cittadinanza.

Esistono anche altre realtà lavorative che interessano particolarmente agli studenti. Le offerte di lavoro in questo caso sono quelle di hostess e steward. In pratica, si tratta di svolgere un lavoro prettamente in una fiera o un evento.

Un canale sempre aperto che permette l’afflusso continuo da domanda e offerta. Tante le aziende che cercano figure da supporto per i clienti o per l’inserimento diretto negli stand. E, ancora, come supporto per lo staff per la coordinazione del lavoro in fiera, showroom e così via.

Spesso le figure maggiormente richieste sono quelle da destinare alla reception, all’aiuto allestimento, al controllo biglietti, fino alla consegna dei gadget direttamente ai clienti. Esistono anche le figure da destinare alla consegna del guardaroba e così via. Lavoro richiesti dai ragazzi dinamici sempre pronti a sfoderare un sorriso per i clienti.

Le offerte di lavoro seguono l’inserimento del personale attraverso la candidatura. Se ti interessa lavorare come hostess o steward per fiere ed eventi sarà sufficiente eseguire una semplice ricerca su Google.

Esistono diverse agenzie per il reclutamento di personale. Oltre tutto, in questo campo è possibile sfruttare le potenzialità dei social per trovare l’offerta di lavoro. Ti basterà inserire nella ricerca la dicitura “hostess” e il luogo dove vorresti lavorare.

Un’attività lavorativa semplice, particolarmente stimolante che permette di conoscere costantemente nuovi ambienti lavorativi, oltre alla possibilità di partecipare a eventi e fieri, ma anche concerti o congressi.

La retribuzione oscilla da un minimo di 50 euro giornaliere fino al tetto massimo di 100 euro. La differenza è dettata dal luogo dalle ore di lavoro e dalla tipologia d'inserimento.

Ripetizioni e tutor, le offerte di lavoro più diffuse dagli over 26 con il Reddito di cittadinanza

Per gli over 26 il reddito di cittadinanza rappresenta la possibilità di staccarsi dai genitori, favorendo quel processo di autonomia e indipendenza. Un concetto rimarcato dalla stessa normativa, anche se lascia spazia a innumerevoli incongruenze.

C’è da dire che molti studenti universitari sono orientati verso un rapporto di lavoro organizzato come tutor o ripetizioni. Si sfrutta il percorso di studio universitario intrapreso supportando economicamente coloro che devono recuperare delle carenze di studio in materie ben specifiche.

Un lavoro gestibile integralmente dagli studenti, che decidono tempo e tariffa oraria. Infatti, si parte da una paga minima di cinque euro fino a 15 euro l’ora. Esistono delle lezioni private dove l’impegno è maggiore, il che porta a guadagnare fino a 20 euro l’ora.