Una brutta notizia per i percettori del Reddito di Cittadinanza che potrebbero trovarsi senza sussidio da un momento all’altro. Infatti, molte persone rischiano di perdere il Reddito di Cittadinanza a causa di uno stop di 60 giorni. Ecco chi è a rischio e come evitarlo!

Come sappiamo, la misura è molto dibattuta nell’ultimo periodo, specie a causa della penuria di lavoratori stagionali che stiamo registrando negli ultimi mesi.

Molti esponenti politici (e non) attribuiscono la colpa al Reddito di Cittadinanza che, a detta loro, incentiverebbe il lavoro in nero o il non lavoro.

Infatti, le persone rifiutano i contratti di lavoro in quanto ricevono già una somma mensile sulla loro card e questo non spronerebbe i beneficiari a rientrare nel mondo del lavoro.

Nonostante le modifiche apportate da Mario Draghi alla misura, ossia la possibilità di perdere il sussidio rifiutando le offerte di lavoro, le tensioni restano, tanto che Matteo Renzi vorrebbe addirittura l’eliminazione del Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, una possibilità di perdere l’accesso al sussidio c’è. Infatti, si rischia uno stop di due mesi per coloro che stanno percependo la diciottesima mensilità del Reddito di Cittadinanza.

Insomma, solitamente lo stop prima di poter procedere a richiedere il sussidio è di un solo mese, ma questa volta potrebbero esserci delle complicazioni.

Andiamo a scoprire insieme come bisogna muoversi per evitare di perdere il sussidio di cittadinanza, soprattutto durante la stagione estiva.

Perdi il Reddito di Cittadinanza per due mesi! 60 giorni di stop! Ecco per chi!

Come sappiamo, le erogazioni del Reddito di Cittadinanza non sono eterne. Eppure, a differenza di altre misure come la NASpI è possibile richiedere nuovamente l’accesso al sussidio.

Dopo aver percepito le 18 mensilità previste è stato stabilito che basterà attendere un mese dall’ultima erogazione per poi procedere nuovamente a richiedere il Reddito di Cittadinanza. In questo modo non si rischierà di rimanere senza sussidio per due mesi.

Eppure, molte persone spesso perdono il conto delle mensilità che vengono erogate in quanto 18 mesi sono numerosi.

Per questo spesso accade che alcune persone non si rendono conto che si trovano nel diciottesimo mese e non avanzano una nuova domanda per percepire il Reddito di Cittadinanza, pensando che si stia solo verificando un ritardo.

In questo modo si rischia di rimanere senza sussidio non più per un solo mese, come previsto dalla normativa, ma per ben due mesi.

Ricordati di presentare una nuova domanda del Reddito di Cittadinanza dopo 18 mesi! Ecco come fare

Quindi, come avrai compreso, è importante non dimenticarsi di presentare una nuova domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza dopo la sua scadenza.

Molte persone si mettono un promemoria sul telefono, oppure segnano sul calendario il giorno dell’ultima erogazione, per non rischiare di dimenticarsi e perdere il Reddito di Cittadinanza per due mesi.

La domanda per ottenere nuovamente il Reddito di Cittadinanza può essere presentata comodamente sul portale online dedicato alla misura, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali SPID.

Attenzione: ricorda sempre di presentare l’ISEE aggiornato in quanto, in caso contrario, non riuscirai ad accedere al Reddito di Cittadinanza e la tua domanda verrà rifiutata, perdendo di fatto due o più mesi di erogazione.

Sospendere il Reddito di Cittadinanza in estate? Ecco la proposta!

Ora abbiamo scoperto quale potrebbe essere la causa della perdita del Reddito di Cittadinanza non imputabile alla normativa, ma al singolo beneficiario.

Eppure, dobbiamo anche menzionare una possibilità portata avanti da Forza Italia che richiede la sospensione della misura relativa al Reddito di Cittadinanza durante l’estate.

La ragione è da ricondurre ancora una volta alla penuria di lavoratori stagionali dato che questa mancanza di personale è stata ricondotta al Reddito di Cittadinanza.

Infatti, a detta di molti, la misura sarebbe un disincentivo per molti a trovare o accettare un nuovo lavoro.

Secondo molti il Reddito di Cittadinanza per rimanere in piedi avrebbe bisogno di un aggiustamento radicale, in modo da non generare più questa tipologia di problematiche.

Ebbene, una soluzione che è stata proposta ai piani alti del Governo è stata quella di sospendere le erogazioni della misura nel corso della stagione estiva, per incentivare i disoccupati a cercare un lavoro.

Si tratta di una soluzione davvero estrema che non è stata approvata. Infatti, le ricariche del Reddito di Cittadinanza ci saranno anche nel corso del mese di luglio, insieme agli altri accrediti INPS.

Tuttavia, questo potrebbe diventare reale nei prossimi anni, in quanto siamo ancora in attesa di una decisione definitiva sul RdC da parte del Governo.