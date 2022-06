In questo articolo andremo ad osservare, passo per passo, come può essere presentata online la domanda, direttamente sul sito dell’Inps, per ottenere l’indennità fino a 4.891,50€. Partiamo subito dicendo che è un’indennità che viene corrisposta mensilmente al cittadino interessato, per un massimo di sei mensilità consecutive.

In questo articolo andremo ad osservare, passo per passo, come può essere presentata online la domanda, direttamente sul sito dell’Inps, per ottenere l’indennità fino a 4.891,50€. Partiamo subito dicendo che è un’indennità che viene corrisposta mensilmente al cittadino interessato, per un massimo di sei mensilità consecutive.

Si tratta di un sostegno che è stato introdotto in via del tutto sperimentale nel 2020, con la Legge 30 dicembre, ovvero la Legge di Bilancio 2021. All'articolo n. 1 della legge, comma 386 è stata istituita una nuova indennità per il triennio 2021-2023, chiamata anche indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Questa nuova indennità potrà essere percepita un'unica volta nei tre anni, dunque, coloro che l'hanno richiesta nel 2021 non potranno averla nell'anno corrente o nel 2023.

Andiamo a vedere nel dettaglio qual è la procedura per richiederla direttamente sul sito dell'Inps e quali sono i requisiti da rispettare.

Come presentare online sul sito dell’INPS la domanda per ottenere l’indennità di 4.891,50€

Per presentare la domanda online sito ufficiale dell'Inps per ottenere l'indennità di 4.891,50 € occorrerà accedere al servizio My Inps autenticandosi con una fra le tre identità digitali, tra:

sistema pubblico d'identità digitale

carta d'identità elettronica

carta nazionale dei servizi

Questi tre sono anche conosciuti con gli acronimi SPID, CIE e CNS. Una volta effettuato l'accesso potrete selezionare tra i bonus presenti “Indennità Iscro”, oppure, se non la trovate, potete scrivere nella barra di ricerca semplicemente ISCRO.

Da questo momento sarete entrati nella domanda Inps e potrete prendere visione di tutti i requisiti necessari per accedere alla prestazione, tra cui quello di essere un lavoratore autonomo o libero professionista. Per questa indennità mensile è richiesta, infatti, una Partita Iva.

Per effettuare un corretto completamento della domanda dovrete avere a disposizione i dati dei redditi da lavoratore autonomo che avrete conseguito nei quattro anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda.

In poche parole, per presentare la domanda occorreranno i dati degli anni d'imposta 2021, 2020, 2019, 2018. Dopodiché, la procedura per la domanda sarà completamente guidata e vi basterà inserire di volta in volta le informazioni richieste dall’Inps, oppure accettarle premendo il pulsante “continua”.

La domanda finche sarà in “BOZZA” non verrà inoltrata e, dunque, l’Inps non potrà visionarla. Una volta inoltrata la richiesta l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale valuterà il rispetto di tutti i requisiti necessari a percepire l’indennità e modificherà lo stato della domanda in Accolta o Respinta.

La domanda per l’Indennità fino a 4.891,50€ potrà anche essere inoltrata con il servizio di contact center ai numeri:

verde 803.164

da cellulare 06.164.164

Andiamo, ora, a scoprire tutti i requisiti necessari per percepire questa indennità da 4.891,50€.

Ecco i requisiti per percepire l’indennità dell’Inps

Potranno percepire l'indennità dell'Inps tutte le persone che sono titolari di partita iva da almeno quattro anni e che non sono titolari di trattamenti pensionistici di tipo diretto.

Un secondo requisito è quello di non beneficiare assolutamente del reddito di cittadinanza.

Occorrerà aver dichiarato nell'anno 2021 un reddito non superiore a 8299,76€ed essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Infine, servirà aver prodotto un reddito da lavoratore autonomo nel 2021 inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel triennio antecedente all'anno che precede la presentazione della domanda.

Le domande per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa sono state aperte dall’Inps lo scorso 1° maggio 2022 e si chiuderanno il prossimo 31 ottobre 2022.

Gli importi che INPS versa mensilmente, il calcolo

L’Indennità per le Partite IVA viene erogata mensilmente per un massimo di 6 mensilità continuative, solo nel caso in cui il percettore non l’abbia già percepita negli anni precedenti. L’importo che l’istituto previdenziale corrisponde varia al variare del reddito del lavoratore autonomo.

L’importo minimo sarà pari a 254,75 €, per un totale di 1528,50€ per sei mensilità, mentre l’importo massimo è pari a 815,20 €, per un totale di 4.891,20 €.

Il calcolo dell’importo deve essere fatto prendendo in considerazione l’ultimo reddito annuo certificato dall’Agenzia delle Entrate. Facciamo un esempio insieme per capirci qualcosina in più.

Prendiamo in considerazione un reddito da lavoratore autonomo pari a 5.500€ nel 2021, certificato dall’Agenzia delle Entrate. Per fare il calcolo dovremo dividere il reddito per due e poi moltiplicarlo per il 25 %.

5.500/2= 2.750€

2.750 x 25%= 687,25€

In questo caso, il lavoratore autonomo o libero professionista, in possesso dei requisiti sopracitati, potrà ricevere per sei mensilità consecutive un importo di 687,25€, per un totale di 4.125€ in sei mesi.

