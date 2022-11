Nuovo concorso pubblico, ad opera del Ministero della Cultura, che selezionerà 518 nuovi lavoratori da inserire nel proprio organico. Ecco a chi si rivolge il bando e come partecipare alla selezione.

Tra i concorsi pubblici confermati nel mese corrente, uno dei più interessanti è decisamente il concorso indetto dal Ministero della Cultura, che selezionerà differenti profili.

Il Ministero ricerca ben 518 figure, con varie competenze e, di conseguenza, anche vari titoli di studio.

In questa guida analizzeremo insieme il bando in questione, cercando di capire chi potrà partecipare al concorso pubblico, quali sono le risorse ricercate dal Ministero e come candidarsi per le prove selettive.

Anticipiamo infatti che il bando ufficiale, per la selezione delle figure da assumere, prevede una procedura che valuterà sia delle prove che i titoli dei candidati.

Concorso pubblico Ministero della Cultura: quali sono le figure ricercate

Il concorso pubblico indetto dal Ministero della Cultura è volto a selezionare 518 nuovi lavoratori, che verranno assunti mediante contratto a tempo indeterminato.

I candidati selezionati verranno inquadrati con posizione economica F1 e collocati in diverse sedi sparse per tutto il territorio nazionale.

Le figure ricercate sono moltissime, tra loro anche differenti, e differenti saranno dunque le qualifiche che i candidati dovranno possedere.

Nello specifico, il Ministero assumerà:

268 archivisti;

130 funzionari bibliotecari;

15 restauratori;

32 architetti;

35 storici dell’arte;

20 archeologi;

8 paleontologi;

10 demoetnoantropologi.

Requisiti di partecipazione al concorso del Ministero della Cultura

Ovviamente, per potersi candidare, gli aspiranti partecipanti al concorso pubblico indetto dal Ministero della Cultura dovranno necessariamente rispettare tutta una serie di requisiti, indicati nel bando.

Possiamo suddividere tali requisiti in generici, ovvero comuni a tutte le figure ricercate, e specifici.

Tra i requisiti generici troviamo la cittadinanza italiana o europea e l’età del candidato, che non deve essere inferiore ai diciotto anni, trattandosi di un concorso pubblico riservato a maggiorenni.

Bisognerà poi attestare l’idoneità fisica per svolgere la mansione lavorativa per cui ci si vuol candidare, oltre che il godimento dei diritti politici e civili.

Non potranno accedere al concorso del Ministero della Cultura coloro che, per qualsiasi ragione, siano stati destituiti da incarichi nelle PA.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti specifici da possedere, il Ministero della Cultura prevede la presentazione del titolo di studio in linea con la figura per cui ci si candida.

Per il profilo di archivista e per quello di bibliotecario, il candidato dovrà presentare una Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia.

Gli aspiranti restauratori, invece, possono candidarsi se in possesso di Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali; in alternativa, sono ammessi anche i candidati in possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di alta formazione inerente con il ruolo di restauratore.

Per il profilo di architetto, la lauree ammesse sono le seguenti:

Architettura;

Ingegneria Edile-Architettura;

Conservazione dei Beni Architettonici;

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio.

I candidati come storici dell’arte dovranno dimostrare il possesso della Laurea magistrale in storia dell’arte, mentre gli archeologi devono possedere una Laurea in Archeologia.

I potenziali paleontologi possono presentare differenti lauree magistrali, quali: Scienze e tecnologie geologiche, Scienze della natura, Biologia, Conservazione e restauro dei beni culturali.

Infine, per chi si candida come demoetnoantropologo, la laurea richiesta è in Antropologia culturale e etnologia.

Ciascuno dei candidati dovrà presentare, inoltre, un dottorato, master o specializzazione universitaria inerente con il profilo per cui si presenta la candidatura.

Concorso Ministero della Cultura: prove e valutazione dei titoli

I candidati che parteciperanno al concorso pubblico del Ministero della Cultura dovranno superare due prove. La prova scritta prevede quaranta domande cui si risponderà in modalità risposta multipla. I quesiti saranno volti a saggiare le competenze atte allo svolgimento delle mansioni relative al profilo ricercato.

Chi supererà tale prova scritta accederà al colloquio orale. Colloquio che verterà non solo sulle materie proprie del profilo, ma anche su conoscenze in informatica e dell’inglese.

Per entrambe le prove, il punteggio minimo previsto è di 21 su 30.

Per la compilazione della graduatoria, la commissione terrà infine conto dei titoli presentati in sede di domanda.

Concorso Ministero della Cultura: come partecipare

Gli aspiranti funzionari presso il Ministero della Cultura dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico mediante la piattaforma ufficiale inpa.gov.it.

C’è tempo fino al 9 dicembre 2022 per inviare la propria candidatura, corredata dal versamento della quota di partecipazione di 10 euro.

