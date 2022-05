Finalmente ci sono novità sul nuovo concorso ministero 2022! In questo caso, si tratta della pubblicazione del nuovo bando di selezione indetto al fine di erogare ben 186 nuovi posti di lavoro per poter svolgere un tirocinio curriculare.

A questo proposito, presentando la domanda per poter partecipare al concorso ministero nel 2022, non ci si candida ad una posizione di lavoro qualsiasi bensì ad un programma di tirocini che potranno essere svolti presso istituzioni ed enti di rilevanza internazionale.

In tal senso, per quanto riguarda il nuovo concorso del ministero indetto a partire dal 6 maggio, coloro che presenteranno correttamente la domanda e passeranno l’iter di selezione previsto, potranno avere la possibilità di svolgere un tirocinio curricolare presso alcune realtà particolarmente rilevanti nel nostro paese e non solo.

Come accade già generalmente per tutte le varie tipologie di concorso del ministero, ma anche per altri bandi destinati alla copertura di nuovi posti di lavoro con i concorsi pubblici, è chiaro che non tutti potranno provvedere alla presentazione della domanda.

Per questo motivo, infatti, occorre accertarsi di rispettare al meglio tutte le regole e le condizioni previste all’interno del bando di concorso ministero 2022, al fine non soltanto di presentare la richiesta di partecipazione in maniera corretta e nel rispetto delle scadenze, ma anche di avere la sicurezza di appartenere anche alle categorie di soggetti a cui è destinato il bando di concorso ministero 2022.

Nel seguente articolo, dunque, andremo a fornire una panoramica generale in riferimento alle peculiarità del concorso del ministero 2022, ponendo anche l’attenzione in merito ai soggetti destinatari del bando di concorso nonché ai requisiti di accesso e alle procedure per presentare la richiesta.

Concorso ministero con 186 posti di lavoro disponibili: le ultime novità

Il nuovo concorso del ministero di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane rappresenta di fatto un bando di selezione che consentirebbe la selezione e l’attribuzione fino a 186 posti di lavoro con un contratto da tirocinio curricolare.

Si tratta, in tal senso, dell’erogazione di posti di lavoro sulla base delle disposizioni contenute all’interno del programma di tirocini MAECI-MUR-Università italiane, che è emerso in seguito ad una collaborazione tra vari enti, istituzioni e organizzazioni di grande rilevanza e che operano nel contesto nazionale.

A questo proposito, tale programma è stato disciplinato e regolato per la prima volta a seguito della sottoscrizione di una vera e propria Convenzione avvenuta a partire dalla data dell’8 giugno del 2017 tra la Fondazione CRUI, il MUR e il MAECI.

In merito alle ultime novità del concorso ministero 2022 occorre tuttavia ricordare che ogni anno tale convenzione va a definire l’elaborazione di un nuovo bando di concorso volto all’attribuzione di nuovi posti di lavoro sotto forma di tirocini curricolari.

Per questo motivo, al fine di andare incontro anche alle nuove esigenze e problematiche conseguenti all’emergenza epidemiologica del Coronavirus, nonostante la fine dello stato di emergenza durato fino a pochi mesi fa, i posti di lavoro previsti nel nuovo bando di concorso del ministero nel 2022 saranno svolti in maniera esclusivamente flessibile, dunque, a distanza nel territorio nazionale italiano.

Come funziona il nuovo concorso ministero per 186 posti di lavoro?

Facendo direttamente riferimento al testo del nuovo bando di concorso ministero per l’attribuzione di 186 posti di lavoro per i tirocinanti, è possibile evidenziare anche alcune caratteristiche e peculiarità dei nuovi posti di lavoro.

In tal senso, come precisato più volte già durante i primi paragrafi dell’articolo, l’oggetto del bando di concorso ministero prevede l’attribuzione di 186 tirocini curriculari.

Si tratta, dunque, della possibilità che sarà concessa ad alcuni cittadini fortunati di poter effettivamente svolgere attraverso la partecipazione al concorso del ministero nel 2022 un tirocinio presso: le Rappresentanze diplomatiche ma anche gli Uffici consolari piuttosto che presso gli Istituti Italiani di Cultura che fanno riferimento Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dunque, ciò significa che i futuri tirocinanti che parteciperanno al concorso ministero nel 2022 potranno essere impegnati nell’ambito della ricerca, dell’analisi, dello studio nonché dell’elaborazione di dati utili per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell’ente presso cui svolgeranno il tirocinio, così come anche nel settore dell’organizzazione di eventi e similari.

Concorso ministero 2022: chi può avere uno dei 186 posti di lavoro?

Sulla base di quanto sottolineato anche all’interno dello stesso bando di concorso ministero nel 2022, è possibile anche evidenziare alcune categorie principali di destinatari dei 186 posti di lavoro.

A questo proposito, infatti, il bando di concorso ministero 2022 offre la possibilità di candidarsi per il posto di lavoro come tirocinante esclusivamente a quei cittadini che risultano essere studenti presso una delle Università italiane che hanno aderito alla Convenzione sopra citata.

Si tratta, tuttavia, esclusivamente di quegli studenti che attualmente stanno frequentano un corso di laurea magistrale oppure un corso di laurea a ciclo unico, al momento della presentazione della domanda per ottenere il posto di lavoro presso il Ministero, così come anche per tutta la durata dell’eventuale svolgimento del tirocinio.

Ma non è finita qui. Perché come ogni bando di concorso, sono stati predisposti anche una serie di requisiti e un insieme di condizioni obbligatorie a cui sarà necessario rispondere ai fini dell’accesso all’iter di selezione per l’attribuzione dei posti di lavoro come tirocinante previsti dal bando di concorso.

In linea generale, i requisiti riguardano la sussistenza della cittadinanza italiana, la mancanza di condotte per delitti non colposi o di provvedimenti legati all’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza. Allo stesso tempo, sono state fornite anche ulteriori specifiche per quanto concerne i corsi di laurea che saranno considerati validi ai fini della presentazione della richiesta per accendere ai tirocini presso il Ministero.

Come partecipare al bando del ministero 2022? Le procedure e le scadenze

Al fine della partecipazione del bando ministeriale, è necessario anche tenere presente sia tutti gli aspetti che riguardano la procedura di selezione e le modalità di candidatura, sia le date ufficiali di tutte le scadenze che dovranno essere necessariamente rispettate.

A questo proposito, è stato chiarito che le candidature elaborate all’interno del seguente bando potranno essere a tutti gli effetti trasmesse in maniera telematica effettuando un collegamento presso il seguente indirizzo internet: http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa.

In questo caso, la scadenza da tenere conto è sempre quella legata al 6 giugno 2022, alle ore 17:00.

In questo caso, i candidati dovranno provvedere alla compilazione dell’intero modulo online, in cui sarà necessario andare ad indicare i dati anagrafici, il proprio curriculum vitae, ma anche il curriculum universitario.

Concorso ministero 2022: quello che c’è da sapere su durata, rimborsi e crediti

Il tirocinio regolato dal bando di concorso ministeriale 2022 ha quindi una durata pari a tre mesi, che potranno essere prorogati fino ad un massimo di un mese a seguito di un nuovo accordo intrapreso tra la Sede del tirocinio, il tirocinante nonché l’università.

Il periodo di svolgimento del tirocinio predisposto con il concorso del ministero 2022, è invece stato fissato tra le date del 19 settembre fino al 16 dicembre 2022.

Occorre inoltre sottolineare che non è stato previsto alcun tipo di rimborso spese per lo svolgimento del seguente tirocinio.