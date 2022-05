Tutti coloro che entrano nel mondo del lavoro si confrontano con il temuto “paradosso dell'esperienza", ovvero: non si può trovare lavoro senza esperienza, ma se non si inizia a lavorare non si può fare esperienza. Trovare lavoro senza esperienza può sembrare dunque una missione impossibile. Nell'articolo esaminiamo e condividiamo alcuni consigli che ti aiuteranno in questo tragitto.

Tutti coloro che entrano nel mondo del lavoro si confrontano con il temuto “paradosso dell'esperienza", ovvero: non si può trovare lavoro senza esperienza, ma se non si inizia a lavorare non si può fare esperienza.

Questo dilemma sembra quasi impossibile da risolvere. Ma proprio su quel "quasi" scriveremo in questo articolo, elencando alcuni consigli su come riuscire a ottenere un lavoro senza avere esperienza lavorativa.

Primo consiglio per trovare lavoro anche senza esperienza: formati maggiormente

Prendi lezioni, partecipa a seminari, a corsi di formazione, ottieni certificati, diplomi o consegui una laurea. Questo non solo ti aiuterà a ottenere le conoscenze di cui hai bisogno per il lavoro, ma mostrerà anche la tua dedizione e impegno. Inoltre, insegnanti e compagni di studio potranno essere utili per espandere la tua rete.

Secondo consiglio per trovare lavoro senza esperienza: devi fare la tua gavetta!

Non c'è modo per iniziare a fare esperienza se non quello di lavorare grazie a stage e tirocini pagati poco o non pagati affatto. È vero che questo non sembra molto motivante, ma ti permetterà di iniziare ad acquisire esperienza.

Puoi fare volontariato, fare uno stage o lavorare come freelance, per acquisire esperienza pratica. In questo modo inizierai a riempire il tuo curriculum vitae.

Terzo consiglio per trovare un lavoro senza esperienza: crea una rete intorno a te!

Le relazioni sono super importanti, soprattutto nel mondo del lavoro. Uno dei classici modi per ottenere un lavoro è farsi consigliare da qualcuno o conoscere l'amico di un amico.

Affinché questo metodo relazionale funzioni, devi creare e mantenere una rete, sia online che offline: fai sapere che tipo di lavoro stai cercando e tieni aggiornato il tuo Curriculum, soprattutto su LinkedIn.

Quarto consiglio per trovare lavoro senza esperienza: diventa un esperto nel tuo campo

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla professione che vuoi fare! Questo non solo ti preparerà per la tua carriera professionale, ma ti aiuterà anche a fare rete e a ottenere dei colloqui. Per diventare un esperto nel tuo campo, interagisci sui forum, leggi blog e unisciti a gruppi online e offline.

Quinto consiglio per trovare lavoro senza esperienza: chiedi umilmente consigli a coloro che sono esperti

Le persone amano dare consigli ed essere viste come specialisti o esperti in un determinato campo professionale.

Prova a connetterti online con questi specialisti del settore, non soltanto inondandoli di curricula, ma facendo qualcosa di speciale come inviare una lettera scritta a mano, nella quale, dopo aver apprezzato il loro lavoro e la loro esperienza, chiedi loro quali passi intraprendere per avere lo stesso successo e cosa ti consiglierebbero.

Il tuo intento deve essere sempre quello di instaurare una relazione.

Settimo consiglio per trovare lavoro senza esperienza: sii chiaro nel dichiarare quali sono i tuoi obbiettivi!

Durante il colloquio fai comprendere al recruiter che sei la persona perfetta per quel tipo di lavoro. Rispondi in modo chiaro e conciso alle domande che ti verranno poste e spiega cosa faresti per raggiungere il tuo obbiettivo e cosa hai da offrire.

È qui che puoi mostrare la tua passione per il lavoro, menzionare i tuoi titoli di studio, tutte le abilità, le skills, l'esperienza che hai acquisito nel tempo. Tutto questo deve risultare anche dal tuo curriculum che deve riflettere i tuoi talenti, le tue abilità. Crea un curriculum che guardi avanti, al futuro e alle tue ambizioni. Crea un curriculum dal quale traspaia la tua personalità e mostri le tue abilità trasversali in tutto il loro splendore.

Ottavo consiglio per trovare lavoro anche senza esperienza: non fissare l'asticella dell'aspettativa troppo in alto

Anche se dovresti essere ambizioso per quanto concerne la tua carriera professionale, è anche importante essere equilibrati.

Sei ancora un principiante, quindi non cercare posizioni di alto livello con cui non hai familiarità. Ammetti serenamente di essere un principiante, ma che sei disposto ad imparare e volonteroso. Aggiungi anche entusiasmo, passione e determinazione.

Sii paziente e disposto a iniziare dal basso. Può essere estenuante e stancante, è vero, ma se è quello che vuoi fare davvero, sii pronto a farlo!

Nono consiglio per trovare lavoro anche senza esperienza: aggiungi hobby ed esperienze non professionali nel tuo curriculum

La descrizione dei tuoi hobby, delle tue passioni e delle tue skills, può essere molto utile in un curriculum vitae.

Questo dimostrerà al recruiter che usi il tuo tempo con saggezza e che ti entusiasmi nel fare le cose. Ma non tutti gli hobby sono adatti ad un CV. Gli sport estremi possono far sembrare che tu sia una persona che corre troppi rischi, giocare ai videogame o guardare la Tv, non sono hobby che aggiungono valore al tuo curriculum.

Nel raccontare le tue passioni, sii il più specifico possibile; per esempio se scrivi di amare la lettura, specifica quali romanzi ti piacciono: thriller o libri di saggistica e così via.

Inserisci nel tuo curriculum le esperienze non professionali che hai acquisito con determinati progetti a scuola o durante i tuoi studi. Puoi anche indicare le appartenenze a un club, le attività sportive o di volontariato che svolgi. Queste racconteranno la tua motivazione, il tuo spirito di squadra e possono rivelarsi molto utili nel mondo del lavoro.

Decimo consiglio per trovare lavoro anche senza esperienza: ottenere una lettera di raccomandazione e/o referenze

Nel momento in cui sei qualificato, ma hai bisogno di lavorare per formare la tua esperienza professionale, non dimenticare l'utilità delle lettere di referenze e raccomandazione.

Queste lettere sono spesso sottovalutate, e invece nel processo di candidatura, possono fare la differenza. Chi potrebbe scrivere una tale lettera? Preferibilmente un insegnante o un professore con cui hai un rapporto particolarmente buono il presidente di un'associazione o di un club di cui sei socio.

Nel frattempo fai sapere ai tuoi amici, colleghi e familiari che stai cercando un lavoro e chiedi loro di spargere la voce.

Undicesimo consiglio per trovare lavoro senza esperienza: lavora sui tuoi punti deboli e sii propositivo

Identifica i tuoi punti deboli e lavora su di essi con una formazione aggiuntiva. Può trattarsi di un soggiorno linguistico all'estero o di un'ulteriore formazione in un campo professionale specifico. Questo ti darà competenze aggiuntive per il tuo CV, espanderà il tuo know-how e, soprattutto, dimostrerà quanto tu sia motivato.

Sii propositivo e non arrenderti; il lavoro dei sogni non arriva immediatamente. Continua ad inviare curricula senza arrenderti.

Dodicesimo consiglio per trovare lavoro senza esperienza: spiega perché sei adatto per la posizione ricercata

Insieme al curruculum, invia anche una lettera di presentazione nella quale spiegherai perché sei la persona adatta per il ruolo ricercato. Il responsabile delle risorse umane dovrebbe così comprendere perché ti stai candidando.

Forse l'azienda è attiva nel settore a cui sei sempre stato interessato o rappresenta valori che sono importanti anche per te personalmente. Se così è, scrivilo nella lettera di presentazione. Spiega perché credi nella posizione e nell'azienda e quale valore aggiunto tu apporteresti. Chiarisci perché tu saresti il migliore per la posizione ricercata.

Tredicesimo e ultimo consiglio per trovare lavoro senza esperienza: cerca annunci con parola chiave "prima esperienza"

Quando ricerchi gli annunci di lavoro, soprattutto su siti specializzati come Indeed, utilizza la parola chiave "prima esperienza". In questo modo troverai i lavori giusti per te. Inutile effettuare una ricerca più ampia di annunci di lavoro che richiedono anni di esperienza e ai quali non potrai rispondere.

È meglio cercare in modo specifico gli annunci riguardanti la prima esperienza, perché è in quegli ambiti che potrai iniziare a lavorare e a fare carriera.