Donne in Pensione a 58 anni dal 2023, occhio a questa scadenza per i nuovi requisiti INPS

Buone notizie sul fronte Pensioni lasciano ben sperare i lavoratori italiani, o meglio le lavoratrici. Dal 2023 arriva l’ok dell’INPS sull’uscita dal mondo del lavoro a 58 anni di età per le donne, nel rispetto di alcuni nuovi requisiti e di questa scadenza. Ecco chi sono queste fortunate e quali condizioni vanno soddisfatte per usufruire della pensione anticipata.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è già pronto a mettere in atto le intenzioni dell’Esecutivo sulla possibilità di garantire l’uscita anticipata delle donne in possesso di specifici requisiti prima ancora dal raggiungimento dei 67 anni di età necessari per beneficiare della pensione di vecchiaia.

La conferma dell’intenzione di estendere per il 2023 l’opzione di pensione anticipata interamente dedicata alle lavoratrici è stata confermata dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Opzione donna quindi, potrebbe essere prorogata almeno fino al 2023, se il Governo sarà lasciato nella condizione di proseguire nella sua direzione e di decidere finalmente il destino della Riforma Pensioni 2023.

Il dietrofront fatto dal Movimento 5 Stelle, infatti, potrebbe ostacolare il proseguo delle consultazioni tra Governo e sindacati ormai da tempo impegnati nel trovare un punto d’incontro sulla Riforma Pensioni 2023.

D’altra parte, il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, non ha mai fatto mistero di vedere di buon occhio la riconferma della formula di pensione anticipata interamente dedicata alle donne. Se i programmi del Governo non salteranno a causa della crisi, quindi, potrebbero prendere forma due ipotesi.

La prima riguarda la possibilità di garantire la pensione al raggiungimento dei 63 anni di età ai lavoratori grazie all’Ape Sociale. La seconda, invece, l’allargamento della platea di donne potenziali beneficiarie della pensione a 58 anni di età (Opzione donna).

Se il Governo non cede il passo, dunque, potrebbe prendere forma l’idea di garantire un ritorno a casa alle lavoratrici compiuti i 58 anni di età, estendendo ad altre donne al momento escluse dalla pensione anticipata, la possibilità di sfruttare questa chance.

Vediamo subito quali sono queste donne interessate dalla buona notizia, i nuovi requisiti INPS da rispettare per accedere alla pensione con un’età anagrafica di 58 anni e la scadenza da rispettare per non rimanere con un pugno di mosche in mano.

Ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Donne in Pensione a 58 anni dal 2023, occhio a questa scadenza per i nuovi requisiti INPS

Governo e INPS continuano a mantenere alta l’attenzione sulle opzioni di pensione anticipata volute per permettere ai lavoratori un’uscita dal mondo del lavoro prima del raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.

In particolare, è la pensione a 58 anni di età garantita da Opzione donna ad essere al centro del dibattito tra Governo e sindacati dei lavoratori.

Più nello specifico la sua conferma al 2023 con qualche piccolo aggiustamento rispetto alla versione attuale. Crisi di governo permettendo, la Riforma Pensioni 2023 confermerebbe l’opzione di pensione anticipata almeno per il prossimo anno.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sono queste donne che potrebbero accedere alla pensione INPS compiuti i 58 anni di età e quali sono i nuovi requisiti che le stesse dovranno rispettare per accedere ad Opzione Donna.

Solo le donne con un’età anagrafica di 58 o 59 anni e un’età contributiva di 35 anni potranno cogliere la chance offerta dall’opzione di pensione agevolata. Mentre il requisito contributo rimane fisso a 35 anni, l’accesso a 58 o 59 anni è vincolato alla tipologia di lavoro svolto dalle donne.

Le lavoratrici dipendenti potranno beneficiare della pensione anticipata implicita in Opzione donna compiuti i 58 anni di età, le autonome dovranno attendere invece un anno in più. In entrambi i casi sono questi i requisiti da rispettare per accedere alla pensione anticipata.

Occhio però alla scadenza del 31 dicembre 2021!

Donne in pensione a 58 o 59 anni di età dal 2023: requisiti INPS entro il 31 dicembre 2021

Come anticipato in chiusura del precedente paragrafo, la pensione a 58 o 59 anni di età a cui si potrà accedere dal 2023 richiede che i requisiti INPS sopra descritti vengano raggiunti entro la data del 31 dicembre 2021.

In verità, la Riforma Pensioni 2023 dovrebbe intervenire proprio su tale vincolo estendendo la scadenza per il raggiungimento dei requisiti previsti per godere di Opzione Donna di almeno un anno.

Per essere più chiari, la platea delle potenziali beneficiarie della pensione anticipata andrebbe ad abbracciare le donne che raggiungono i 58 anni di età nel 2022, vale a dire le nate nel 1964 (lavoratrici dipendenti), o nel 1963 (lavoratrici autonome).

Perché si punta su una pensione a 58 anni di età ne 2023 grazie ad Opzione donna

C’è una motivazione di fondo che spinge Governo e INPS verso la direzione della riconferma della pensione a 58 anni di età offerta alle donne grazie ad Opzione donna: sostenere una categoria troppo poco considerata in tema pensioni.

Altra ragione sarebbe di natura economica. Opzione donna non pesa in maniera importante sul bilancio nazionale, questo perché la pensione totale riservata alle donne viene calcolata prendendo in considerazione i soli contributi dalla stessa versati.

In questo modo, per lo Stato non ci sarà alcun tipo di esborso monetario.