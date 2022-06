Che il mondo sia in costante evoluzione, ormai, lo abbiamo capito. Con esso, però, si stanno modificando sempre più le professioni e tutto il mondo del lavoro; in particolare, ci stiamo muovendo nella direzione della tecnologia e del green. In questo nostro articolo andremo ad esplorare proprio il secondo ramo: i Green Jobs, osservando in particolare tutte le figure professionali che ruotano attorno a questo termine.

Che il mondo sia in costante evoluzione, ormai, lo abbiamo capito. Con esso, però, si stanno modificando sempre più le professioni e tutto il mondo del lavoro; in particolare, ci stiamo muovendo nella direzione della tecnologia e del green. In questo nostro articolo andremo ad esplorare proprio il secondo ramo: i Green Jobs, osservando in particolare tutte le figure professionali che ruotano attorno a questo termine.

Si pensi che per svolgere uno di questi lavori occorre avere una buona formazione. Del resto dell’ambiente e della crisi climatica in atto, se ne parla già dalle scuole superiori, oltre che nelle Università, dove sono anche stati ideati dei veri e propri corsi di laurea e master.

L’obbiettivo è quello di formare sempre più lavoratori professionisti green, per ricoprire posizioni in vari livelli aziendali. Sono numerosissime, infatti, le imprese alla ricerca di qualche esperto che sia in grado di svolgere questa tipologia di Green Jobs.

Possiamo anche dire che, per i ragazzi che stanno ultimando i propri studi universitari e sostenendo proprio in questi giorni la maturità, il cammino verso i green jobs è di certo una scelta molto intelligente poiché sempre più richiesti nel mercato del lavoro, oltre che utili alla società.

Green Jobs: le nuove professioni ci aiuteranno a superare la crisi climatica e ambientale

Le nuove professioni del futuro sono sicuramente i Green Jobs, dei lavori che permettono alla società di restare pulita, salvaguardando l'ambiente e mettendocela tutta per creare un futuro sostenibile. L'obiettivo di queste professioni e della società al giorno d'oggi è quello di garantire un futuro migliore, tanto alle generazioni del presente, quanto a quelle del futuro: i nostri figli e nipoti.

Al giorno d'oggi, infatti, questo nuove professioni sono molto in voga soprattutto tra i giovani, ma sono anche ricercatissime da parte delle aziende. Approcciandosi ai green Jobs i giovanissimi avranno una doppia possibilità per il proprio futuro:

contribuire a curare il pianeta, in particolare tutelando l'ambiente e gli ecosistemi;

avendo un inserimento professionale proficuo nel corso del tempo.

Con green Jobs intendiamo tutti quei lavori che hanno come scopo rendere più green e, dunque, più sostenibile l'attività svolta in un determinato settore. Ad esempio, la sostituzione delle confezioni delle merendine di plastica con quelle realizzate con carta riciclata di alcuni marchi molto famosi è stata opera di lavoratori green.

I green Jobs non sono destinati a sopperire in determinate categorie circoscritte, ma anzi possono riguardare differenti mondi del lavoro: dalle aziende agricole alla pubblica amministrazione, dalle agenzie di stampa, alle imprese edili. I green Jobs sono tutti gli effetti delle nuove professioni che si interfacciano con un mondo in continuo cambiamento.

Green Jobs, quali attività vengono svolte dai professionisti dell’ambiente?

I Green Jobs inglobano al loro interno tutte le attività volte a proteggere la biodiversità e gli ecosistemi, oltre che a risparmiare adesso il consumo dell'energia, oltre che delle risorse e dell’acqua mediante strategie molto efficienti. Infine, i Green Jobs comprendono anche tutte quelle attività che tendono a minimizzare, se non eliminare del tutto, qualsiasi tipologia di spreco o di inquinamento.

Alcune professioni richiedono un percorso di studi specializzato, sia attraverso una carriera universitaria, che mediante master o corsi avanzati post-laurea. La tematica principale è una: salvare l’ambiente e invertire la rotta di questa crisi climatica.

Non c’è ombra di dubbio che queste professioni debbano essere svolte in team, molte volte costituiti anche da professionisti provenienti in diverse aree del mondo. Per questo, sarà anche importante conoscere una lingua come l’inglese.

Ad oggi esistono alcuni corsi di laurea che preparano i giovani ad entrare nel mondo dei Green Jobs, come ad esempio ingegneria ambientale o scienze ambientali. Ma chiunque avesse già iniziato il suo percorso universitario scegliendo facoltà differenti, non dovrà preoccuparsi poiché, come dicevamo in precedenza, ci sono molti master e corsi di formazione utili per un percorso post-laurea.

Green Jobs, facciamo qualche piccolo esempio di professione richiesta per il futuro

Abbiamo differenti professioni, più o meno conosciute, che possono rientrare nella macro-categoria dei Green Jobs. Tra queste c’è sicuramente:

ingegnere ambientale , o comunque colui che produce i materiali. L’obiettivo è quello di utilizzare il materiale meno inquinante e che permetta all’impresa o all’azienda di inquinare e consumare il meno possibile. Ad esempio: i pannelli fotovoltaici.





, o comunque colui che produce i materiali. L’obiettivo è quello di utilizzare il materiale meno inquinante e che permetta all’impresa o all’azienda di inquinare e consumare il meno possibile. Ad esempio: i pannelli fotovoltaici. Abbiamo anche il comunicatore ambientale , colui che dovrà far capire al suo target di riferimento tutti i progressi che dovranno essere fatti verso l’ambiente e il clima, oltre che sensibilizzare le persone alla tematica;





, colui che dovrà far capire al suo target di riferimento tutti i progressi che dovranno essere fatti verso l’ambiente e il clima, oltre che sensibilizzare le persone alla tematica; tra i Green Jobs c’è l’ ecodesigner un lavoratore esperto che fa dell’economia circolare e della sostenibilità i concetti cardine per realizzare il proprio lavoro;





un lavoratore esperto che fa dell’economia circolare e della sostenibilità i concetti cardine per realizzare il proprio lavoro; infine, abbiamo l’esperto in gestione dell’energia e l’energy manager responsabili della conservazione e dell’uso razionale dell’energia.

