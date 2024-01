I 6 lavori da casa più pagati in Italia: la classifica e lo stipendio

Sogni una professione flessibile, in smart working, che ti faccia guadagnare bene? Ecco la classifica dei lavori da casa più pagati in Italia con i rispettivi stipendi.

Lavorare da casa e guadagnare bene è possibile: esistono delle professioni, particolarmente ricercate sul web, che si possono svolgere comodamente in smart working e che permettono di ottenere uno stipendio interessante.

Se ti sta stretto il lavoro in ufficio, oppure vorresti un'attività flessibile, queste potrebbero essere le soluzioni più adatte per te: ecco i 6 lavori da casa più pagati in Italia.

Lavori da casa più pagati: la classifica

Se vuoi arrotondare lo stipendio e sei alla ricerca di lavori da casa che facciano guadagnare bene, devi conoscere la classifica di quelli più pagati in Italia.

Ci sono infatti diverse attività che si possono svolgere in smart working e che vengono ben retribuite, in funzione delle abilità, conoscenze e competenze che richiedono. Grazie agli orari flessibili e alla maggiore autonomia, potrai dimenticarti il lavoro in ufficio e goderti la tua nuova professione.

Vediamo quindi i 6 lavori da casa più pagati in Italia partendo dall'ultima posizione a salire.

6. Esperto SEO

L'esperto SEO è sicuramente una delle professioni meglio retribuite da svolgere da casa, ma necessita di un corso di formazione da non sottovalutare.

Questa figura ha come obiettivo quello di migliorare il posizionamento di una pagina web nel ranking di Google e per farlo utilizza diverse tecniche di Seo on-page e off-page.

5. Social Media Manager

Anche il Social Media Manager è una figura molto ricercata sul web e si può svolgere tranquillamente da casa, ottenendo una buona retribuzione.

Questo lavoro prevede l'applicazione di tecniche di marketing e promozione di post sulle piattaforme social di un sito web o di un sito di e-commerce per aumentare il numero di visite e/o lettori verso quest'ultimo. Per diventare un buon social media manager è opportuno formarsi nel campo dell'economia e del marketing.

4. Dropshipping

Il dropshipping è una delle figura più cercate sul web, nonché uno dei lavori più pagati, ma di che cosa si tratta?

Questo particolare metodo di vendita prevede la promozione di prodotti che non sono fisicamente presenti nel magazzino, ma vengono spediti direttamente al cliente da parte del fornitore. In questo modo vengono abbattuti i costi di gestione e la concentrazione è tutta sulla piattaforma di e-commerce.

3. Web Designer

Il Web Designer è un altro lavoro che si può svolgere da casa e che necessita di opportune conoscenze nell'ambito di riferimento.

Un professionista è in grado di progettare la parte grafica e visiva di un sito web e di codificare nel linguaggio web (HTML e CSS) per la creazione delle singole pagine Internet. In questo senso, potrebbe esserti chiesto anche di effettuare la manutenzione di siti web, oppure gestire contenuti online.

2. Affiliate Marketing Manager

L'Affiliate Marketing Manager basa la propria attività sulle affiliazioni online, ma di che cosa si occupa?

Questo professionista deve pianificare campagne di advertising per promuovere prodotti o aziende affiliate, fino a raggiungere l'obiettivo della campagna. Se la tua strategia avrà successo, il guadagno sarà assicurato.

1.Startupper

Arriviamo quindi alla prima posizione in classifica, dove troviamo lo startupper: è questo il lavoro da casa più pagato in assoluto, considerando che per svolgerlo occorre possedere le giuste competenze.

Uno startupper è colui che decide di aprire una start up, partendo da un'idea originale, innovativa e creativa: il suo obiettivo far crescere il proprio business e realizzare il proprio progetto.

Se decidi di intraprendere questa strada, devi essere una persona ambiziosa, sempre pronta a mettersi in gioco e piuttosto reattiva.

Gli startupper di successo riescono a guadagnare molto più dei lavoratori dipendenti (fino a oltre 3.000 euro al mese) e sanno quando conviene investire il denaro per migliorare l'efficienza. Accetti la sfida?