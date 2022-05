L’Agenzia delle Entrate ha deciso recentemente di ricordare ad alcune categorie di lavoratori e di imprenditori la possibilità di accedere all’esenzione per il pagamento dell’IRPEF 2022. Ecco, quindi, chi sono i fortunati che non pagheranno l’IRPEF 2022 fino al 31 dicembre e quali sono i requisiti essenziali per l’esenzione.

Tra le varie tasse che effettivamente risultano essere tra le più odiate dai cittadini italiani, ma soprattutto dalle imprese e dagli stessi imprenditori, vi è sicuramente quella legata all’IRPEF 2022.

A questo proposito, infatti, questa imposta diretta, personale e progressiva che va a tutti gli effetti a gravare direttamente sul reddito da lavoro dei cittadini, andrebbe a determinare una versamento davvero elevato durante l’intero anno di lavoro della popolazione.

Proprio per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rinnovare e di ricordare ad alcune categorie di lavoratori più “fortunati” la possibilità che è stata a loro recentemente riconosciuta di poter dire addio alla tassa dell’IRPEF 2022. In questo modo, quindi, potranno non pagare questa imposta diretta per tutto l’anno attualmente in corso, fino ad almeno il 31 dicembre di quest’anno.

In questo contesto, dunque, è la Legge di Bilancio 2022, ovvero la legge numero 234 pubblicata in Gazzetta Ufficiale durante la giornata del 30 dicembre scorso, a provvedere al riconoscimento di una serie di disposizioni volte proprio a dire addio alla tassa dell’IRPEF 2022

Proprio per consentire a tutti i fortunati lavoratori che questo anno potranno finalmente non pagare l’imposta IRPEF 2022, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una breve panoramica in riferimento a tutte le importanti novità che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi sul tema dell’IRPEF 2022.

Dunque, in tal senso, nei prossimi paragrafi, si andrà a fornire un’ulteriore indicazione per quanto concerne la possibilità di accedere all’esenzione della tassazione IRPEF. In questo modo, si andranno anche a sottolineare le caratteristiche distintive che dovranno necessariamente contraddistinguere ciascuna di quelle imprese e di quegli imprenditori che ha intenzione di godere dell’esenzione per quanto riguarda la tassazione IRPEF 2022.

Novità dell’ultima ora per lavoratori: cosa succede ora all’IRPEF?

Come ricordato anche all’interno della stessa introduzione del seguente articolo, la notizia legata alla possibilità di accedere ad un’importante esenzione per quanto riguarda la tassazione dell’imposta IRPEF 2022 non rappresenta di fatto una novità dell’ultima ora.

Tuttavia, nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di ricordare direttamente mediante i propri canali ufficiali, all’intera popolazione nazionale, quali sono i riferimento normativi nonché le condizioni ed i requisiti essenziali affinché i cittadini possano effettivamente godere dell’esenzione della tassazione IRPEF 2022.

È in questo contesto che occorre ricordare tutte le novità che effettivamente hanno interessato negli ultimi mesi la tassazione IRPEF. Per questo motivo, si suggerisce a tutti gli effetti di approfondire il tema della tassazione IRPEF e delle novità che l’hanno coinvolta a partire dai primi mesi del 2022, attraverso il seguente video YouTube. Si tratta, in tal senso, di un contenuto multimediale messo a disposizione da parte del canale curato da Leonardo Pinna che fa riferimento proprio a tutte le novità relative alla Nuova IRPEF 2022.

Tuttavia, è la circolare numero 9 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata all’interno del portale ufficiale durante la giornata del primo aprile 2022, a fornire tutte le indicazioni più importanti per quanto riguarda le novità fiscali per alcune categorie di lavoratori, che potranno dire addio alla tassa IRPEF nel 2022.

Esenzione IRPEF per i lavoratori: chi sono i fortunati?

Dunque, secondo quanto riportato all’interno della stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate di cui si è parlato poc’anzi, è possibile evidenziare alcune indicazioni particolari per quanto riguarda la possibilità di godere di un’esenzione per la tassazione IRPEF nel 2022, fino addirittura alla data del 31 dicembre di quest’anno.

A questo proposito, dunque, occorre innanzitutto sottolineare che si tratta a tutti gli effetti di un’esenzione prorogata per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle sue relative addizionali, che fanno riferimento essenzialmente ai redditi dominicali e agrari.

In questo senso, i fortunati lavoratori che potranno effettivamente godere dell’esenzione alla tassa IRPEF nel 2022 sono coloro che percepiscono dei redditi agrari.

Nello specifico, si sta parlando dei lavoratori che rientrano nella categoria di imprenditori agricoli professionali ma anche di coltivatori diretti, i quali risultano essere iscritti all’interno della previdenza agricola.

Occorre poi sottolineare che l’esenzione dalla tassazione IRPEF non riguarda soltanto l’applicazione ai terreni che risultano essere posseduti e gestiti da parte del lavoratore. Infatti, si intendono inclusi anche quelli che rimandano al reddito dominicale e a quello agrario, così come anche quelli che risultano essere presi in affitto da parte dei lavoratori che risultano essere ammessi nella categoria di beneficiari.

I lavoratori che non possono dire addio all’IRPEF 2022: chi sono?

Nel precedente paragrafo, abbiamo quindi fornito ulteriori dettagli per quanto riguarda le categorie di lavoratori e di imprese agricole che effettivamente avranno la grande opportunità di dire definitivamente addio per l'anno 2022 alla tassa IRPEF. Ora è il momento di capire, invece, chi sono i lavoratori esclusi da tale opportunità.

È necessario, infatti, specificare che l’Agenzia delle Entrate non ha soltanto fornito alcune indicazioni per quanto riguarda i lavoratori che avranno la possibilità di accedere all’esenzione dalla tassa IRPEF nel 2022, ma anche quelli che invece resteranno esclusi da tale opportunità.

Nello specifico, secondo quanto riportato anche all’interno dell’articolo di PensioniOggi.it sull’esenzione IRPEF 2022 per i lavoratori, i soci delle società in accomandita semplice così come anche quelle in nome collettivo rischiano di non poter godere dell’addio IRPEF per tutto l’anno attualmente in corso.

Nel dettaglio, si intendono esclusi dalla possibilità di accedere all’esenzione per il pagamento dell’IRPEF 2022 quei soci che hanno deciso di scegliere la determinazione del reddito sulla base catastale.

Coltivatori diretti e imprese agricole: i requisiti per non pagare la tassa

Per semplificare ulteriormente la comprensione di chi saranno effettivamente i lavoratori che potranno godere dell’esenzione della tassa IRPEF 2022, è necessario poi effettuare alcune precisazioni per quanto riguarda le categorie di lavoratori che sono incluse nel “coltivatore diretto” e nelle imprese agricole.

Per quanto riguarda il coltivatore diretto, a questo proposito, si intendono inclusi quegli imprenditori agricoli che decidono di dedicarsi in maniera costante e diretta della coltivazione a livello manuale dei terreni ed attività connesse alla terra. A questo proposito, il coltivatore diretto è tenuto a contribuire, attraverso il proprio lavoro, ad almeno una percentuale pari ad un terzo rispetto al fabbisogno complessivo lavorativo della stessa azienda.

Per questo motivo, è stato anche stabilito un numero minimo di giornate annue che dovranno essere necessariamente lavorate da parte di un lavoratore che è intenzionato ad ottenere la qualifica di coltivatore diretto, attualmente fissata a 104 giorni.

Per quanto concerne, invece la figura dell’imprenditore agricolo professionale, anche noto sotto il nome di IAP, questo rappresenta una categoria di lavoratore che gode di particolari agevolazioni a livello fiscale.