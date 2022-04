Lavoro, ecco le professioni con e senza un futuro!

Il mercato del lavoro sta cambiando, ormai, da diversi anni. Ciò è dovuto soprattutto al progresso della digitalizzazione e dell'automazione. Mentre gli sviluppi dei settori tecnologico e tecnico offrono il potenziale per rilanciare l'economia e creare nuovi settori occupazionali, molte industrie stanno affrontando importanti cambiamenti.

Da una parte, la crisi del coronavirus – ancora in corso – ha accelerato il cambiamento digitale, alimentando la domanda di lavoratori qualificati in molte aree tecniche, dall'altra parte, le imprese “tradizionali” soffrono: negozi, ristoranti e agenzie di viaggio hanno chiuso le saracinesche.

La crisi portata dalla pandemia di coronavirus ha già iniziato a cambiare e continuerà a cambiare, in modo permanente, anche il mercato del lavoro. Andiamo, ora, a scoprire insieme quali campi occupazionali e quali lavori hanno un futuro certo e quali no.

Lavoro con un futuro certo: lo sviluppatore di software e l’UX Designer

Programmatori e sviluppatori di software sono tra le professioni più ricercate sul mercato del lavoro. Il motivo è che la domanda di lavoratori qualificati è notevolmente superiore all'offerta. Questo ha un impatto importante sugli stipendi.

La professione di UX Designer è abbastanza nuova. UX sta per user experience, gli UX designer hanno il compito di rendere piacevole l'esperienza dell'utente, ovvero l'utilizzo di prodotti e offerte digitali. I prodotti digitali dovrebbero essere il più possibile intuitivi e privi di difficoltà, in modo che gli utenti abbiano un reale valore aggiunto.

Gli UX designer fungono da interfaccia tra il prodotto, la tecnologia dietro di esso i clienti finali: gli utenti.

In tutte le aree della nostra vita, la gamma di prodotti digitali (siti Web e applicazioni) è in forte crescita. La domanda di UX designer che assicurano che gli utenti godano del loro utilizzo e dell'esperienza aggiunta è, per questo motivo, in continuo aumento.

Lavoro senza una fine: il farmacista

Il lavoro del farmacista esiste dal Medioevo. Nonostante il continuo sviluppo tecnologico, il lavoro del farmacista non invecchierà e non si estinguerà con il passare del tempo.

Per diventare farmacista occorre iscriversi alla facoltà di farmacia nelle università. Ricordiamo che, dallo scorso 2021, è stato eliminato l’esame di abilitazione alla professione del farmacista. Insomma, vi basterà frequentare 5 anni in una facoltà di farmacia per prendere anche l’abilitazione.

Il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva l’AS 2305, contenente disposizioni in materia di titoli universitari che abilitano varie professioni, tra cui quella del farmacista, convertito in legge 8 novembre 2021.

Nuovi volti nel lavoro: ecco l’Ingegnere Ambientale

Non è un segreto: le nuove generazioni devono, sempre più, trovare modi e mezzi per fermare lo sfruttamento eccessivo dell'ambiente e del clima, soprattutto per cercare di mantenere il maggior numero possibile di aree della Terra abitabili e sfruttabili in tempi di cambiamenti climatici.

Gli ingegneri ambientali sono incaricati di ideare soluzioni tecniche per fornire a persone, animali e alle piante degli habitat ottimali per vivere, ma allo stesso tempo sono incaricati di fornire alle aziende idee per metodi di produzione economicamente sostenibile.

Gli ingegneri ambientali saranno ricercati in molte aree del nostro pianeta nel futuro prossimo, questo rende la professione un lavoro sicuro anche per gli anni a venire.

Lavoro del futuro? Bioinformatici e Insegnanti

C'è un grande bisogno di farmaci innovativi che alleviano o curano malattie come il cancro o le malattie autoimmuni. In bioinformatica, le scienze naturali come la biologia, la biochimica e la genetica sono mixate con discipline come l'informatica e la matematica.

Un altro lavoro con un futuro è l’insegnante:

“Come insegnante, giocherai un ruolo cruciale nel plasmare la vita dei giovani. Ispirerai, motiverai e incoraggerai una nuova generazione di studenti e li guiderai per avere un impatto positivo nel mondo che li circonda. Un insegnante di scuola aiuta i propri studenti ad essere appassionati di apprendimento e comprende l’impatto e l’importanza dell’istruzione permanente. Inoltre, gli stipendi e i benefici per gli insegnanti esperti possono essere eccellenti.”

Lavori con futuro e lavori senza futuro

Passiamo, ora, ad analizzare i lavori con un futuro e i lavori senza alcun tipo di futuro. Una professione con un futuro è l’editor online:

“Spesso viene chiamato anche Web Content Editor o Web Content Manager, ma di fatto si tratta della stessa professione: è un professionista con spiccate doti sia di scrittura e comunicazione che relazionali e analitiche: è una figura completa che, nel campo dell'editoria digitale, si occupa dei contenuti Web.”

Il cambiamento del mercato del lavoro offre molte opportunità, ma renderà alcune professioni superflue nel tempo. I giovani professionisti dovrebbero affrontare la questione e iniziare a pensare se saranno ancora in grado di lavorare, con la loro professione attuale, nel 2030 o nel 2050.

Il meccanismo principale che rende superflui i posti di lavoro è la digitalizzazione. Sempre più attività che prima venivano eseguite dagli esseri umani sono ora svolte dai computer. Questa tendenza continuerà e aumenterà sempre di più (vedete le casse automatiche).

Per non fare la scelta sbagliata di carriera per il vostro futuro, soprattutto se siete giovani, abbiamo fatto un elenco delle professioni che verranno abbandonate con gli anni:

Magazziniere: il settore della logistica è già in gran parte automatizzato. Ricevere merci o farle uscire, selezionare dei prodotti sulla base di un elenco di ordini, imballaggio e spedizione: robot e programmi per computer possono eseguire tutti questi processi in modo più affidabile ed economico rispetto agli umani.

Avvocato: i programmi software possono già analizzare e confrontare i testi legali molto meglio e, soprattutto, in modo più affidabile. Naturalmente, la giurisprudenza non consiste solo nella memorizzazione e nel recupero di testi legali e ci sarà anche una richiesta di specialisti esperti in futuro. Nel complesso, tuttavia, il mercato del lavoro richiederà meno avvocati.

Un altro lavoro senza futuro: gli impiegati. Gli impiegati lavorano, molto spesso, presso compagnie assicurative, compagnie telefoniche, nelle autorità o nel settore commerciale. Il modo in cui elaborano i processi è definito e regolato e, dunque, predestinato ad essere sostituito da un semplice algoritmo.

Agente di viaggio. La tendenza è iniziata qualche anno fa: sempre più viaggiatori prenotano le loro vacanze o viaggi di lavoro via Internet, dal loro pc, oppure direttamente dallo smartphone. Inoltre, secondo gli esperti, il costo dei viaggi continuerà ad aumentare a medio e lungo termine.

Camionista e macchinista e piloti di aerei. Studi e test sul tema della guida autonoma sono in circolazione da diversi anni, guidati da grandi aziende tecnologiche.

Auto, camion, treni e aerei senza conducente suonano ancora come sogni del futuro, ma non passerà molto tempo prima che i mezzi di trasporto autonomi diventino parte della nostra vita quotidiana. Anzi, già in alcune Regioni d’Italia le metropolitane viaggiano senza conducente. Come la metro lilla della città Milano, capoluogo lombardo.