Cerchi un lavoro e vorresti lavorare in RAI? Questa è l’occasione giusta per te. La RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) infatti, ha pubblicato 2 avvisi di selezione per questi fortunati solo con diploma, con scadenza 23 settembre 2022. Ecco tutti i requisiti richiesti e come fare domanda.

Cerchi un lavoro e vorresti lavorare in RAI? Questa è l’occasione giusta per te. La RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) infatti, ha pubblicato 2 avvisi di selezione per questi fortunati solo con diploma, con scadenza 23 settembre 2022. Ecco tutti i requisiti richiesti e come fare domanda.

Sono tanti gli avvisi di ricerca di personale pubblicati nel corso del 2022 ed anche nella seconda metà dell’anno ci sono diverse opportunità, fra le tante quella della RAI ormai prossimi alla scadenza.

La Rai (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle proprie sedi di lavoro a seguito di un percorso evolutivo e di rinnovamento intrapreso ormai da anni. Oggi l’azienda conta circa 13 milioni di collaboratori ed è divisa in 6 settori che si occupano della realizzazione di canali televisivi, radiofonici, satellitari e su piattaforma digitale.

Vediamo nello specifico quali sono le figure ricercate, i requisiti necessari e come candidarsi ai bandi RAI.

Lavoro, RAI assume queste figure solo con diploma. Scade il 23 settembre

A questo punto viene spontaneo chiedersi chi sono questi fortunati che potranno presentare domanda entro il 23 settembre per le posizioni di lavoro aperte dalla RAI.

Le figure ricercate sono giovani diplomati under 30 che saranno inseriti nelle 22 sedi di lavoro presenti su tutto il territorio nazionale con un contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai, della durata di 36 mesi. I concorsi banditi sono per 25 impiegati e 10 assistenti di redazione.

L’impiegato svolgerà prevalentemente attività amministrativa in una specifica area collaborando con i referenti delle diverse strutture aziendali e con i partners esterni. La retribuzione prevista per la figura professionale di un impiegato sarà pari a 21.500 euro annui all’inizio dell’attività lavorativa per arrivare ai 24.000 euro dopo 36 mesi.

L’assistente di redazione, invece, si occuperà esclusivamente di attività di segreteria e attività organizzativo-amministrative supportando la realizzazione di prodotti giornalistici. Per tale figura professionale è prevista una retribuzione pari a circa 23.200 euro in ingresso e a circa 26.400 euro allo scadere dei 3 anni.

Leggi anche: Vivere senza lavoro nè sussidi: tutti i bonus e le entrate economiche per farlo

Oltre al diploma, ecco i requisiti richiesti dalla RAI per partecipare alle selezioni

Le selezioni RAI sono aperte ai giovani under 30 che posseggono alla data del 23 settembre 2022 i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o cittadinanza extracomunitaria (cittadini regolarmente soggiornanti in Italia);

età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;

diploma di scuola secondaria superiore;

per gli aspiranti assistenti di redazione patente automobilistica di categoria B.

Non possono partecipare alla selezione coloro che sono stati licenziati dalla Rai o da un'altra società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, coloro che sono già alle dipendenze RAI da un’altra Società del Gruppo e non aver già stipulato con la stessa uno o più contratti di lavoro subordinato, anche a termine, per lo svolgimento delle mansioni oggetto degli avvisi di selezione, al livello contrattuale 5 o superiore, a prescindere dalla durata, oppure ad un livello contrattuale inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi.

Altro motivo di esclusione è quello di aver già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto degli avvisi di selezione per un periodo superiore a 18 mesi.

Come presentare domanda entro il 23 settembre

La domanda di ammissione alle procedure selettive per il profilo di interesse dovrà essere presentata collegandosi, previa registrazione al sito della RAI nella sezione LAVORA CON NOI entro e non oltre le ore 12 del 23 settembre 2022 allegando il proprio curriculum vitae europeo in formato pdf con fotografia e copia di Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore.

La procedura di selezione prevede un’iniziale valutazione dei titoli posseduti dei candidati e successivamente una fase preselettiva che verrà svolta da remoto a distanza attraverso lo svolgimento di un test a risposta multipla. La fase preselettiva è diretta a verificare il livello di cultura generale e le competenze specifiche richieste dai ruoli.

Al superamento di tale test seguiranno due colloqui, uno tecnico e l’altro conoscitivo motivazionale in presenza nella sede centrale di Roma. In tali colloqui potranno essere utilizzati vari strumenti tra i quali test attitudinali, di logica e di personalità al fine di approfondire la conoscenza dei candidati e le loro motivazioni e aspettative.

Si prevede che tali procedure selettive si svolgeranno nel corso del primo semestre 2023.

Tutte le informazioni sulle offerte di lavoro sono consultabili sul sito ufficiale della RAI.

Leggi anche: Smart Working ecco cosa cambia dal 1° agosto e le novità del Decreto Aiuti Bis