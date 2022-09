Si può andare in pensione in anticipo, già all’età di 61 anni e 7 mesi, qualora a presentare la domanda di pensionamento siano dei lavoratori che svolgono un lavoro di notte e che hanno quindi diritto all’accesso alla pensione riconosciuto verso i lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti. Ma chi può davvero ottenere la pensione all’età anagrafica di 61 anni quando si lavora di notte? Quali sono i requisiti a cui è necessario rispondere per andare in pensione in anticipo a 61 anni?

Per capire quali lavoratori notturni potranno ottenere l'accesso all’assegno della pensione anticipato già all’età anagrafica di 61 anni, sarà opportuno prendere in cosniderazione tutte le indicazioni che sono state fornite dall'INPS in merito a questa tipologia di pensione, suddividendo anche le categorie di lavoratori, in base al numero di giornate in cui hanno svolto un lavoro notturno.

Chi può andare in pensione anticipata a 61 anni se lavora di notte

È l’articolo 1 del decreto legislativo numero 67 dell’anno 2011 che è andato ad introdurre una serie di indicazioni maggiormente specifiche in merito alle categorie di soggetti e di lavoratori che svolgono un lavoro di notte che potranno sperare di ottenere il riconoscimento della pensione anticipata all'età di 61 anni.

A questo proposito, le disposizioni che sono state contenute ed inserite nell’appena citato decreto legislativo sono stato poi riproposte e riformulate attraverso le successive Leggi di bilancio, quelle relative agli anni 2017 e 2018.

In questo senso, in linea generale l’articolo del decreto legislativo numero 67/2011 ha riconosciuto ben quattro diverse categorie di lavoratori che potrebbero avere la possibilità di andare in pensione a 61 anni, tra questi anche i lavoratori che svolgono una mansione durante gli orari di notte.

Nello specifico, si intendono inclusi i seguenti lavoratori:

Lavoratori notturni;

Lavoratori addetti a mansioni gravose;

Lavoratori coinvolti nella cosiddetta "linea di catena";

Lavoratori addetti alla conduzione di veicoli.

Tuttavia, non sarà necessario soltanto fare riferimento alle categorie di soggetti che attualmente sono considerati come potenziali beneficiari dell’accesso alla pensione anticipata a 61 anni, ma occorre anche prendere in considerazione i vari requisiti anagrafici e contributivi.

I requisiti per andare in pensione a 61 anni se si lavora di notte

Come appena chiarito, per comprendere se effettivamente un lavoratore notturno avrà il diritto di ottenere l’accesso alla pensione anticipata all’età di 61 anni, sarà necessario anche fare riferimento ad una serie di condizioni particolari.

Innanzitutto, al momento, il decreto legislativo numero 67/2022 è andato ad individuare due diverse micro-tipologie di lavoratori che sono addetti a lavori svolti durante un orario notturno.

In un primo caso, si tratta di quei soggetti lavoratori che svolgono un orario di lavoro a turni e che, quindi, dovranno dimostrare al momento della richiesta di aver prestato effettivamente la loro attività per almeno sei ore durante l'orario di lavoro. Nello specifico, sarà necessario aver raggiunto un numero pari ad almeno 78 giorni lavorativi durante l’anno a cui si farà riferimento.

Mentre, una seconda categoria di lavoratori notturni, riguarda quei soggetti che invece la propria attività per un numero minimo di 3 ore durante l'intervallo temporale compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Nello specifico, in questo caso, sarà necessario prendere in considerazione il periodo di lavoro complessivo di un intero anno lavorativo.

In ogni caso, sarà sempre opportuno dimostrare di aver conseguito una vita contributiva pari ad almeno 35 anni.

Quando si va in pensione se si lavora di notte? I casi previsti dall’INPS

Tuttavia, si potrebbero verificare in realtà delle situazioni in cui il lavoro viene svolto da parte del lavoratore notturno per meno di 78 giornate di lavoro. In questi casi, sarà possibile comunque godere di una pensione anticipata, presentando apposita domanda presso l’Istituto INPS, ma sarà necessario sapere che si verrà coinvolti da dinamiche diverse rispetto alle prime due categorie citate.

infatti, per chi svolge un lavoro durante gli orari notturni per un numero di giorni di lavoro compresi tra i 64 e i 71, i valori di età nonché di quota pensionistica previsti per l’accesso alla pensione anticipata INPS saranno aumentati di due anni.

Mentre, nei casi in cui si tratti di un numero di giornate compreso tra le 72 e le 77, in questi casi sarà applicato un aumento di un solo anno. Ricapitolando, l'accesso anticipato alle pensioni sarà così garantito: