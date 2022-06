Facciamo un tuffo nel mondo delle pensioni, in particolare in questa rubrica parleremo della pensione di reversibilità a chi spetta. Ultimamente siamo venuti a conoscenza della nuova decisione del governo Draghi di allargare la platea dei beneficiari di questo particolare tipo di pensione.

Pensione di reversibilità a chi spetta? Ultime! Facciamo un tuffo nel mondo delle pensioni, in particolare in questa rubrica parleremo della pensione di reversibilità a chi spetta. Ultimamente siamo venuti a conoscenza della nuova decisione del Governo Draghi di allargare la platea dei beneficiari di questo particolare tipo di pensione.

Tra le novità ne abbiamo anche qualcuna riguardante l'istituto nazionale per la previdenza sociale Inps. Andiamo subito a vedere in che cosa consiste questo trattamento pensionistico e chi può riceverlo subito.

Pensione di reversibilità a chi spetta? Ultime e definizione

Partiamo con ordine. Iniziamo con dare una piccola definizione di quella che è la pensione di reversibilità:

si tratta di un assegno corrispondente a una parte percentuale del totale della pensione che un cittadino matura e che dopo la sua morte continua ad essere riconosciuta a determinati soggetti.

Fino ad oggi, per la quasi voi totalità dei casi, questa tipologia di pensione è stata erogata alle vedove e ai vedovi.

Dopo numerose riforme e alcuni aggiustamenti riguardanti la platea dei possibili percettori di questo trattamento pensionistico, un esempio sono gli ultimi aggiustamenti effettuati dalla Corte costituzionale, attraverso la sentenza 88 del 2022, abbiamo allungato la lista dei possibili beneficiari della pensione di reversibilità.

In questo articolo, dunque, andremo a rispondere alla domanda: pensioni di reversibilità a chi spetta? Andiamo subito a scoprire le ultime news.

Pensione di reversibilità a chi spetta? Ultime sui coniugi superstiti

Partiamo dal caso più semplice, quando a seguito della morte del coniuge, l'unico beneficiario risulta essere il coniuge superstite. In sostanza nessun altro soggetto concorre alla percezione della pensione di reversibilità.

In questo caso il coniuge superstite potrà percepire il 60% dell'intero importo della pensione diretta del coniuge defunto. Il 60% si riferisce anche a un'eventuale pensione indiretta, qualora il defunto non avesse maturato il diritto alla pensione, ma contava di un periodo minimo di 15 anni di contributi.

Questa percentuale del 60%, però, potrà anche essere suddivisa ulteriormente qualora ci siano altri soggetti appartenenti al nucleo familiare del defunto che concorrono alla percezione della pensione di reversibilità.

Non solo, perché questo 60% può essere ripartito anche se il defunto o la defunta abbia superato determinati limiti reddituali.

Pensione di reversibilità a chi spetta? Il caso di coniugi separati

Complichiamo un po’ le cose iniziando a parlare dei coniugi separati o divorziati. Partiamo rispondendo alla domanda “Pensione di reversibilità a chi spetta?” parlando dei coniugi separati.

Attraverso la circolare 19 di inizio febbraio 2022 l'istituto nazionale per la previdenza sociale ha stabilito che un coniuge separato è equiparabile sotto ogni profilo al coniuge superstite e, per questo motivo, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Il diritto alla pensione si avrà anche qualora il coniuge rimasto invita sia separato con addebito o per colpa senza diritto a percepire gli alimenti.

“Il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.”

A tal proposito la Legge 903 del 1995 con prevede che il coniuge risulti a carico del titolare della pensione alla data della morte, ma solo che risulti sposato con esso.

Sull'argomento sono state effettuate diverse sentenze della Corte di Cassazione in cui veniva richiesta voi una parità di trattamento tra i separati di vario titolo. Ad oggi i separati che avevano presentato la domanda per ottenere la pensione di reversibilità e che non avevano trovato accoglimento potranno riproporla.

Andiamo ora a scoprire cosa accade alla pensione di reversibilità per chi è divorziato.

Pensione di reversibilità a chi spetta? Ultime sui coniugi divorziati

Cambia qualcosa se prendiamo in esame la pensione di reversibilità per i coniugi divorziati.

Un ex coniuge può continuare a mantenere il diritto alla reversibilità solo e soltanto questo non si sia sposato nuovamente, se il rapporto assicurativo del coniuge defunto sia precedente alla fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice, mediante la pronuncia dello scioglimento del matrimonio oppure con la revisione delle disposizioni riguardanti l'importo e le modalità dei contributi che dovevano essere corrisposti.

Non sarà sufficiente, pertanto, provare di essere nelle condizioni tali da poter continuare a percepire la pensione di reversibilità e nemmeno di aver ricevuto dei corrispettivi economici regolari dall'ex coniuge quando ancora in vita.

Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione che ha anche aggiunto che il diritto ad ottenere l'assegno di divorzile è un atto personalissimo e non si può richiedere l'accertamento per la prima volta agli eredi.

Pensione di reversibilità a chi spetta nel caso di coniuge superstite e ex coniuge titolare di un assegno reversibilità? In questo caso la pensione di reversibilità dovrà essere suddivisa tra il coniuge superstite e l'ex coniuge.

La suddivisione dell'importo verrà effettuata tenendo in considerazione:

della durata di entrambi i matrimoni

delle eventuali convivenze secondo i costumi matrimoniali

gli importi mensili

la posizione economica di tutte e due le parti (ex coniuge e coniuge superstite).

Pensione di Reversibilità a chi spetta? Ultime su altri percettori oltre coniugi

Come avete potuto capire la risposta alla nostra domanda “Pensione di Reversibilità a chi spetta?” non è una sola. Come dicevamo nell'introduzione, infatti, la platea dei beneficiari è stata ampliata, pertanto, potranno percepire la pensione di reversibilità anche i figli:

legittimi naturali





dichiarati





adottivi





riconosciuti





minori inabili al lavoro





giovani fino a 21 anni se con un’iscrizione attiva in scuole e Università o corsi professionali





ragazzi fino a 26 anni se questi frequentano l’università

Inoltre, potranno beneficiare della pensione di reversibilità, alle medesime condizioni di cui sopra anche i nipoti, anche se questi non risultano conviventi con il defunto e anche se maggiorenni. In questo secondo caso solo se risultano essere orfani o inabili al lavoro, purché a carico.

Ricordiamo che con il termine “a carico” non vogliamo intendere in senso fiscale o come una piena dipendenza, ma Unicamente come un sostentamento di tipo continuativo.

Pensione di reversibilità a chi spetta in assenza delle figure sopra citate

A chi spetta la pensione di reversibilità in assenza di coniugi superstiti, ex coniugi e figli? Rispondiamo subito.

Nel caso sopracitato la pensione di reversibilità potrà essere percepita da

genitori a carico con un'età maggiore di 65 anni, se questi non percepiscono trattamenti pensionistici;





sorelle nubili o fratelli celibi se a carico, se inabili al lavoro e se non percepiscono trattamenti pensionistici;





coniugi di unioni civili, ma non coniugi superstiti di coppie omosessuali stabili e di lunga durata qualora la morte del partner fosse antecedente all’entrata in vigore della Legge Cirinnà “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”

Come abbiamo detto in precedenza, inoltre, gli ex coniugi che dovessero risposarsi perderanno completamente il diritto alla pensione di reversibilità, mentre gli altri beneficiari perderanno il diritto a percepirla qualora dovessero:

superare i limiti di età previsti dalla legge

venire meno le inabilità al lavoro

percepire un altro trattamento pensionistico

Leggi anche: Pensione autonomi INPS: importi e requisiti 2022. Le news