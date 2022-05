A seguito della nuova Legge di Bilancio 2022, arrivano novità anche per quanto riguarda la pensione per i giornalisti dipendenti, che sarà coinvolta da importanti notizie che andranno a definire un nuovo assetto del sistema previdenziale. Ecco, quindi, cosa cambierà per la pensione giornalisti 2022 da luglio e cosa c’entra l’INPS.

È ormai definitivamente ufficiale: arriveranno importanti novità per quanto riguarda la pensione giornalisti a partire dal primo luglio di quest’anno! A deciderlo è stata la squadra dell’esecutivo italiano guidata dal Presidente del Consiglio, la quale ha preso l’importante decisione di inserire nuove indicazioni per quanto riguarda la pensione per i giornalisti dal 2022.

In questo contesto, infatti, è stato predisposto un passaggio tra l’attuale gestione INPGI, ovvero l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, di tutto quello che riguardava le pensioni per i giornalisti dipendenti, direttamente all’INPS, l’istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Seppur inizialmente la notizia non aveva destato preoccupazioni o discussioni in relazione alle novità sulla pensione giornalisti 2022, ora che si sta avvicinando lentamente la data dell’effettiva entrata in vigore di tutte queste novità, sono tantissimi i lavoratori del settore giornalistico che si chiedono effettivamente cosa cambierà per loro questo trasferimento di gestione.

Proprio per questo motivo, al fine di comprendere a tutti gli effetti quali sono i cambiamenti e le novità che andranno ad interessare la pensione giornalisti nel 2022, è necessario andare ad approfondire prima di tutto le disposizioni che la squadra dell’esecutivo aveva inserito all’interno della Legge di Bilancio 2022.

Dunque, nei prossimi paragrafi, andremo quindi ad evidenziare e sottolineare quali sono e quali saranno i requisiti affinché i giornalisti dipendenti e autonomi possano accedere al proprio assegno previdenziale. Allo stesso tempo, saranno riportati anche brevemente i vari risvolti di diversa natura che sono stati determinati a seguito dell’assorbimento della gestione previdenziale per i giornalisti da parte dell’Istituto INPS.

Novità per la pensione giornalisti: cosa succede nel 2022?

Dunque, com’è stato evidenziato anche all’interno dell’introduzione del seguente articolo, la pensione dei giornalisti è diventata attualmente una delle principali tematiche di discussioni per quanto riguarda il tema previdenziale.

A questo proposito, effettivamente, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Manovra finanziaria 2022, la Legge numero 234 del 30 dicembre 2021, entrata in vigore dal primo gennaio di quest’anno, è finita al centro del mirino di una serie di cambiamenti anche la pensione dei giornalisti.

In questo contesto, non si tratta soltanto di un trasferimento formale e ufficiale della gestione previdenziale, la quale passerà quindi dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, all’essere affidata nella maggior parte dei casi all’ordinaria gestione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

In tal senso, potrebbe essere utile anche consultare direttamente il seminario che è stato organizzato durante la giornata del 2 febbraio a Roma, da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro inerente proprio al passaggio della gestione pensione giornalisti dall’INPGI all’INPS. Si tratta, dunque, di un contenuto multimediale messo a disposizione gratuitamente da parte del canale ufficiale di YouTube dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Effettivamente, in vista dell’avvicinarsi sempre di più della data in cui entreranno definitivamente in vigore tutte le novità relative alla pensione dei giornalisti 2022, è necessario apprendere al meglio i cambiamenti ed assicurarsi di essere a tutti gli effetti a conoscenza delle variazioni, soprattutto per quanto riguarda le condizioni ed i requisiti essenziali.

Pensione giornalisti 2022: cosa cambia con la gestione INPS? I dettagli

All’interno del testo contenuto nella Legge di Bilancio 2022, la squadra dell’esecutivo è andata a definire le linee guida che dovranno essere seguite affinché si possa comprendere a tutti gli effetti quali saranno le novità che interesseranno la pensione dei giornalisti nel 2022.

A questo proposito, prima di tutto occorre precisare che queste novità relative al passaggio della gestione previdenziale per i giornalisti dal precedente Istituto INPGI all’Istituto INPS coinvolgerà esclusivamente i giornalisti che svolgono una prestazione lavorativa come lavoratori dipendente, dunque, con un contratto di lavoro subordinato.

Mentre, per quanto riguarda invece i lavoratori che svolgono un’attività giornalistica come lavoratori autonomi, questi continueranno a fare riferimento alla cassa dei giornalisti iscritta all’INPGI 2.

Dunque, prima di andare a fornire ulteriori dettagli più specifici per quanto riguarda l’applicazione delle nuove ed importanti novità per la gestione della pensione giornalisti 2022, in linea generale si può affermare che i dipendenti giornalisti potranno quindi vedersi coinvolti in un processo di omogeneizzazione delle regole previdenziali.

Pensione giornalisti 2022: gli importi cambiano. Il nuovo calcolo

È chiaro, dunque, che a partire dal primo luglio di quest’anno cambieranno le cose quindi per tantissimi cittadini che attualmente stanno svolgendo un’attività di lavoro di tipo dipendente nel settore giornalistico.

In questo senso, dunque, i giornalisti dipendenti a partire dal primo luglio 2022 potranno godere delle medesime regole previdenziali che attualmente sono prese in considerazione da tutte le altre categorie di lavoratori dipendenti. Si specifica, tuttavia, che in questo senso, sarà fatto riferimento al principio del pro-rata.

Questo sta a significare che fino alla data del 30 giugno di questo anno, continueranno ad essere applicate tutte le disposizioni INPGI, mentre a partire dal giorno successivo, invece, si andranno a rispettare le regole che adesso valgono per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tra le varie cose che cambieranno vi è sicuramente l’aspetto correlato alle novità sugli importi, i quali chiaramente saranno determinati sulla base di un nuovo metodo di calcolo.

Nello specifico, l’importo della pensione sarà effettivamente formulato sulla base della somma delle quote di pensione che corrispondono alle cosiddette anzianità contributive che sono state ottenute nel corso degli anni fino alla data del 20 giugno 2022, le quali saranno in tal senso considerate attraverso l’applicazione delle norme vigenti presso l’Istituto INPGI.

A questo importo, tuttavia, dovrà essere sommata anche quella quota previdenziale che invece farà riferimento agli anni contributivi che sono stati maturati a partire dal primo luglio.

Novità Pensione giornalisti 2022: gli altri cambiamenti. Cosa cambia ancora?

Nel corso dei precedenti paragrafi, quindi, abbiamo fornito una panoramica generale di tutti i cambiamenti principali che contraddistinguono effettivamente la pensione dei giornalisti che attualmente svolgono un’attività di lavoro dipendente a partire dal primo luglio 2022.

Tuttavia, ora è il momento anche di andare a chiarire ulteriormente quali saranno gli altri risvolti che andranno a manifestarsi a seguito dell’assorbimento della gestione previdenziale per i giornalisti da parte dell’Istituto INPS.

A questo proposito, dunque, a partire dal primo luglio, i giornalisti potranno avere la possibilità di richiedere l’accesso alla facoltà del riscatto di laurea attraverso il criterio agevolato, anche per quanto riguarda quei periodi temporali che risultano precedere il 31 dicembre del 2016.

Allo stesso tempo, saranno anche resi maggiormente uniformi i vari criteri e le linee guida relative al tema della pensione ai superstiti e agli assegni di invalidità. Mentre, allo stesso tempo, saranno considerate ormai superate le disposizioni che riguardano la pensione non contributiva e i criteri correlati all’adeguamento della pensione al cosiddetto trattamento minimo.