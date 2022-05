Eccoci arrivati, come ogni mese, con il nostro appuntamento sul calendario dei pagamenti delle pensioni. Andiamo a scoprire quando verranno pagate in Banca ed in Posta le pensioni di giugno 2022! Il pagamento sarà anticipato o solo scaglionato? Vieni a scoprirlo qui!

Sono da poco finiti gli accrediti relativi ai pagamenti delle pensioni di maggio, ma coloro che devono percepire l’assegno vogliono già sapere quando arriveranno le erogazioni per il prossimo mese.

Dunque, dobbiamo scoprire in anteprima quale sarà il calendario ufficiale per i pagamenti delle pensioni di giugno in Posta ed in Banca.

Prima di tutto c’è da rispondere ad una questione estremante rilevante: le erogazioni delle pensioni di giugno arriveranno in anticipo?

Ebbene, come saprai sicuramente, le pensioni sono state erogate in maniera anticipata durante il periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid-19. La ragione è molto semplice: scaglionare i beneficiari in modo da poter evitare l’insorgere di assembramenti.

Tuttavia, a partire dal mese di aprile i beneficiari non hanno più ricevuto il pagamento della pensione in maniera anticipata a causa di una decisione della Protezione Civile.

Come sappiamo, lo Stato di Emergenza legato al Coronavirus è stato ormai dismesso e, di conseguenza, non sembra più esserci la necessità di procedere con il pagamento anticipato.

Ma quali saranno le date ufficiali relative al pagamento delle pensioni di giugno? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Pagamento pensioni di giugno: salta l’anticipo per l’accredito!

Come abbiamo anticipato, una decisione della Protezione Civile ha eliminato l’anticipo sui pagamenti delle pensioni a partire dal mese di aprile.

Questo vuol dire che i beneficiari hanno ricevuto il pagamento del mese di marzo in anticipo nel corso delle ultime settimane di febbraio e poi hanno dovuto attendere i primi giorni di aprile per ricevere il nuovo accredito.

Tutto ciò ha suscitato numerose polemiche da parte dei beneficiari della pensione che si sono visti scalare la data di ricezione di punto in bianco.

Tuttavia, queste polemiche sono state completamente ignorate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e da Poste Italiane che, anche per il mese di giugno, procederanno con il pagamento delle pensioni in maniera classica.

Attenzione: quando parliamo di anticipi sui pagamenti delle pensioni facciamo riferimento a coloro che ritirano i soldi presso gli Uffici Postali.

Insomma, coloro che hanno optato per la ricezione del pagamento della pensione per mezzo dell’accredito sul conto corrente bancario non vedranno alcuna novità.

Andiamo a comprendere nel dettaglio quale sarà il calendario per il ritiro delle pensioni di giugno in Banca ed in Posta.

Pagamento pensioni di giugno in banca: ecco la data da segnare sul calendario!

Iniziamo subito da ciò che è più facile, quindi dal pagamento delle pensioni di giugno per coloro che hanno optato per l’accredito sul conto corrente bancario.

Ebbene, in questo caso i beneficiari non vedranno alcun sostanziale cambiamento rispetto al periodo contrassegnato dal Covid-19.

Ma per quale ragione? Andiamo a ricordare cos’è accaduto fino alla fine dello Stato di Emergenza.

Ebbene, coloro che percepivano il pagamento della pensione preso gli uffici postali avevano la possibilità di ritirare le somme spettanti nel corso dell’ultima settimana del mese precedente a quello di riferimento.

Infatti, come abbiamo affermato anche in precedenza, i beneficiari hanno ritirato il pagamento della pensione di marzo nelle ultime settimane del mese di febbraio e così via andando a ritroso.

Tuttavia, questa era una possibilità concessa esclusivamente a coloro che ritiravano la pensione in Posta, al fine di evitare di creare assembramenti.

E cosa accadeva per coloro che hanno optato per l’accredito diretto sul conto corrente bancario della pensione? Ecco, in questo caso particolare, le persone hanno sempre ricevuto l’accredito il primo giorno bancabile del mese.

Di conseguenza, non ci saranno differenze rispetto a quanto accadeva in precedenza.

L’unica differenza rilevante della quale possiamo parlare è che, per il mese di giugno, l’accredito della pensione arriverà il giorno 1° giugno, a differenza del mese di maggio dove il 1° era doppiamente festa: infatti era sia una domenica, sia la Festa dei Lavoratori.

Attenzione però: visto che il giorno 2 giugno è festivo, l’accredito relativo alla tua pensione potrebbe comparire il giorno 3.

Ora che abbiamo risolto il nodo relativo alle pensioni di giugno pagate in Banca, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà per coloro che percepiscono l’assegno in Posta.

Pagamento delle pensioni di giugno in Posta: ecco le ultime novità!

Dunque, come abbiamo visto, a beneficiare dell’anticipo sulle erogazioni della pensione sono sempre stati, durante il periodo legato al Covid-19, coloro che ricevevano l’accredito direttamente presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, questo significa che le persone dovevano recarsi in Posta nel corso dell’ultima settimana del mese precedente per ricevere la pensione.

Attenzione: non abbiamo certo finito qui!

Infatti, per evitare l’insorgere di possibili assembramenti, l’Ordinanza della Protezione Civile aveva anche previsto alcune misure di distanziamento sociale, prima tra tutte lo scaglionamento dei beneficiari in ordine alfabetico.

Ebbene, devi sapere che il ritiro scaglionato della pensione è attivo ancora adesso. Pertanto, è necessario conoscere con certezza la data relativa all’erogazione in Posta della pensione di giugno in base al tuo cognome, così da non perdere l’accredito.

Ma andiamo a scoprire quale sarà il calendario relativo al ritiro della pensione presso Poste Italiane nel mese di giugno.

Pagamento pensioni di giugno: ecco il calendario per il ritiro in Posta!

Eccoci arrivati a scoprire il calendario dei pagamenti.

Attenzione: ci teniamo a ricordare che per il momento non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, di conseguenza, le date potrebbero essere indicative.

Ovviamente, qualora tali date dovessero cambiare non smetteremo di tenervi aggiornati.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che il calendario tiene in considerazione il fatto che il 2 giugno sarà festivo, in quanto è la Festa della Repubblica.

Di conseguenza, le pensioni non verranno erogate in quella giornata.

Curioso di conoscere il calendario relativo al pagamento delle pensioni di giugno? Eccolo qui.

Il 1° giugno verranno pagate le pensioni a coloro che hanno un cognome che inizia per A o per B ;

verranno pagate le pensioni a coloro che hanno un cognome che inizia per ; Chi ha un cognome che inizia per C o D riceverà l’accredito il 3 giugno ;

riceverà l’accredito il ; Passiamo poi al 4 giugno , un sabato (quindi le erogazioni avverranno solo nel corso della mattinata) per i cognomi compresi tra la E e la K ;

, un sabato (quindi le erogazioni avverranno solo nel corso della mattinata) per i cognomi compresi tra la ; I cognomi compresi tra L e O riceveranno il pagamento della pensione di giugno il giorno 6 ;

riceveranno il pagamento della pensione di giugno il ; Il 7 giugno sarà la giornata relativa ai pagamenti della pensione per coloro che hanno un cognome compreso tra la P e la R ;

sarà la giornata relativa ai pagamenti della pensione per coloro che hanno un cognome compreso tra la ; Infine, tutti i cognomi tra la S e la Z riceveranno il pagamento della pensione il giorno 8 giugno.

Niente incentivo di 200 euro in pensione: non arriverà con la pensione di giugno! Le ultime!

Tra le novità maggiormente rilevanti dell’ultimo periodo c’è l’erogazione di 200 euro destinata a diverse categorie di beneficiari.

Tra questi vi sono anche i pensionati che però non riceveranno i 200 euro con la pensione di giugno, bensì questi soldi arriveranno dal 1° luglio.

Attenzione: per poter ricevere tale accredito voluto dal Governo Draghi sarà necessario avere un reddito lordo inferiore a 35.000 euro.

Tale incentivo andrà ad incrementare l’importo della quattordicesima che i pensionati riceveranno nel mese di luglio.