Tredicesima in arrivo per personale ATA e docenti. La mensilità aggiuntiva verrà erogata con lo stipendio di dicembre. Ma arriverà prima di Natale?

Fine dell’anno vicina e per i lavoratori del comparto scuola, personale ATA e docenti, è tempo di ricevere la tredicesima mensilità, meglio conosciuta come gratifica natalizia.

Si tratta come ormai risaputo di una cifra ad integrazione dello stipendio particolarmente attesa sia dal personale docente che da quello ATA.

Una somma aggiuntiva che arriva in un periodo storico molto critico.

Il post pandemia e la crisi internazionale tra Russia e Ucraina stanno facendo rivedere le decisioni di acquisto di numerose famiglie italiane, sempre più propense a tirare la cinghia.

L’aumento dei prezzi al consumo e il caro bollette causato dall’impennata dei prezzi del gas naturale, stanno facendo modificare le decisioni di acquisto e le abitudini della maggior parte degli italiani.

Moltissimi sono stati i contributi e le agevolazioni a favore delle famiglie italiane, posti in essere dal governo e dalle istituzioni locali per garantire un sostegno economico alle fasce più deboli della popolazione.

Ma dicembre sarà il mese che farà tirare un sospiro di sollievo a numerose famiglie. Per il comparto scuola, in paricolare, è prevista l’erogazione della tredicesima mensilità sia per il personale ATA che per i docenti.

Vediamo subito chi ne avrà diritto e quando sarà erogato questo “regalo di Natale”.

Personale ATA e docenti, tredicesima in busta paga: regalo di Natale vicino? Quando arriva

Stipendio più alto nelle buste paga di dicembre per il personale ATA e docente. Oltre al consueto stipendio, infatti verrà erogata la cosiddetta gratifica natalizia.

La tredicesima spetterà a tutto il personale ATA e docente a contratto a tempo indeterminato, oppure titolari di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività o annuali, cioè al 30 giugno o al 31 agosto.

Attenzione però. La tredicesima non spetta ai supplenti temporanei che la ricevono suddivisa a rate nello stipendio mensile. Ma quando verrà accreditato il gradito regalo di Natale?

La tredicesima, come già detto, arriverà insieme alla busta paga di dicembre. Per personale ATA e docente si presume all’incirca a metà mese. Essa verrà pagata insieme allo stipendio consueto del mese di dicembre.

Personale ATA e docenti, come si calcola l’importo della tredicesima

A dicembre 2022, oltre al pagamento dello stipendio in busta paga, al personale ATA e al personale docente arriverà un regalo di Natale. Stiamo parlando della gratifica natalizia o tredicesima.

Ma quale sarà l’importo erogato?

Il calcolo dell’importo della tredicesima è effettuato secondo le istruzioni indicata nei CCNL dei vari comparti.

Per il calcolo della tredicesima mensilità vanno considerati il minimo contrattuale o la paga base tabellare, l’indennità di contingenza, eventuali superminimi assorbibili o non, orari o mensili, gli scatti di anzianità e l’eventuale EDR o terzo elemento.

Oltre a quando su indicato, è opportuno considerare gli elementi presenti in modo fisso nella parte superiore del cedolino.

Personale ATA e docenti, non solo tredicesima: nella busta paga di dicembre anche il Bonus da 150 euro

Oltre alla tredicesima e al normale stipendio, la busta paga di dicembre dovrebbe essere più pesante a fronte della possibilità, ancora in valutazione da parte del Governo Meloni, di confermare i Bonus erogati in questi ultimi mesi da 200 e da 150 euro. Si tratta di somme aggiuntive per sostenere e contrastare il caro vita e soprattutto il caro bollette.

Nessuna indicazione ufficiale in merito, anche se sembrerebbe che il governo Meloni sia intenzionato a confermare la misura a sostegno delle famiglie italiane.

Se fosse confermato sarebbe il terzo bonus in questo senso, dopo quello erogato a luglio di 200 euro e quello erogato a novembre di 150 euro.