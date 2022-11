Bonus INPS 154, 94 euro e tredicesima in pagamento con le pensioni di dicembre. Spunta un pagamento aggiuntivo di 154,94 euro erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso. Ecco quali pensionati riceveranno più soldi il prossimo mese.

Ottime notizie per i pensionati italiani. soprattutto in questo periodo di ristrettezza economica che imperversa ormai da quasi un anno in Italia ma in tutta Europa.

L’emergenza sanitaria mondiale da Covi-19 prima e ora la crisi internazionale tra Russia e Ucraina stanno spingendo molti italiani e soprattutto pensionati a stringere al cinghia.

L’aumento dei prezzi al consumo e il caro bollette di luce, gas e acqua hanno determinato delle modifiche dei comportamenti e delle abitudini di consumo della maggior parte degli italiani.

Numerosi sono stati e continuano ad essere misure ed incentivi a favore delle fasce più deboli della popolazione anche di pensionati.

Ma dicembre è il mese che farà tirare un sospiro di sollievo soprattutto ai pensionati. Infatti, a dicembre ad alcuni fortunati pensionati verrà erogato un Bonus INPS di 154,94 euro.

Si tratta di un importo aggiuntivo disposto dall’articolo 70 della Legga numero 388/2000, secondo la quale i pensionati che non superano un determinato livello di reddito potranno accedere al Bonus INPS di 154,94 euro messo in pagamento con la tredicesima attesissima per Natale e le pensioni di dicembre 2022.

Vediamo subito chi ha diritto ad ottenere il Bonus INPS 154,94 euro e quali sono i requisiti reddituali richiesti per beneficiare dello stesso.

Pagamento pensioni dicembre 2022: tredicesima + Bonus INPS 154,94 €. Chi avrà più soldi?

Pensioni più alte nel mese di dicembre 2022. Oltre alla rata consueta delle pensioni, molti italiani riceveranno il pagamento INPS della tredicesima e il Bonus INPS 154,94 euro.

Ma come abbiamo già detto non tutti i pensionati otterranno nel mese di dicembre in pagamento il Bonus INPS 154,94 euro, perché il contributo non spetta a tutti indistintamente. Ma chi riceverà a questo punto più soldi il prossimo mese?

Accederanno al pagamento in più rispetto alla tredicesima solo gli iscritti alla gestione ex Enpals e i titolari di pensioni delle gestioni private.

L’importo è riconosciuto in maniera provvisoria con il pagamento delle pensioni di dicembre 2022 fino a quando l’INPS non provvederà alla verifica dei redditi 2022. Attenzione, però, agli esclusi.

Il Bonus INPS di 154,94 euro non spetta ai titolari di pensione di invalidità civile, di assegni sociali e pensioni sociali, di pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Bonus INPS 154,94€, chi riceverà più soldi a dicembre 2022: ecco i requisiti reddituali

A dicembre 2022, oltre il pagamento delle normali pensioni, l’INPS erogherà la consueta tredicesima mensilità e ad alcuni fortunati pensionati verrà erogato un Bonus aggiuntivo di 154,94 euro rispettando determinate soglie reddituali.

In particolare, il Bonus INPS 154,94 euro spetta a coloro che hanno un reddito complessivo individuale non superiore a 6.816,55 euro, tenuto conto anche delle maggiorazioni sociali e degli aumenti al trattamento minimo.

Nel caso si possegga un reddito compreso tra 6.816,55 euro e 6.971,49 euro, invece, l’importo della cifra aggiuntiva corrisponde alla differenza tra il limite massimo cioè 6.971,49 euro e il reddito personale.

Ad esempio se Tizio ha un reddito di 6.880 euro l’importo del Bonus INPS sarà pari a di 91,49 euro (ossia 6.971,49 euro – 6.880 euro).

A ciò si aggiunge il fatto che l’INPS darà il via al pagamento del Bonus da 154,94 euro solo se non si superano alcuni redditi imponibili IRPEF.

Per essere precisi, bisogna tenere in considerazione anche la composizione del nucleo familiare. Se si tratta di un pensionato solo, il reddito imponibile Irpef non deve essere superiore ai 10.224,83 euro.

Se si tratta di pensionato coniugato, invece, il reddito imponibile Irpef deve essere massimo di 20.449,65 euro.

Nel conteggio quindi vanno inclusi il TFR e gli arretrati soggetti a tassazione separata. Non si considerano i redditi di prima casa e le relative pertinenze.

Per quanto concerne le modalità di pagamento, il Bonus INPS di 154,94 euro, in pagamento con le pensioni di dicembre 2022 e con la tredicesima verrà accreditato in maniera automatica, senza bisogno di presentare domanda.

INPS, Pensioni di dicembre più ricche per Bonus 154,94 e tredicesima, ma non solo

A dicembre 2022, come già detto, oltre alla rata consueta del pagamento delle pensioni, verranno accreditate anche la tredicesima e il Bonus INPS 154,94 euro. Ma attenzione, ci sarà un ulteriore cifra aggiuntiva, frutto della rivalutazione anticipata del 2% e del conguaglio della perequazione 2021 dello 0,2%.

Sempre a dicembre coloro che non hanno ricevuto la quattordicesima a luglio, la otterranno anche in questo mese. Nello specifico spetterà a coloro che anno almeno 64 anni di età ed un reddito individuale annuo non maggiore di 13.633,10 euro.

