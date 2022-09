Ci siamo quasi: le lavorazioni INPS sono incominciate e a momenti dovrebbe arrivare la ricarica del Reddito cittadinanza di metà mese. In questa breve guida vedremo con precisione chi e quando riceverà il primo pagamento del mese e perché non arriverà il bonus 200 euro.

Ci siamo quasi: le lavorazioni INPS sono incominciate e a momenti dovrebbe arrivare la ricarica del Reddito cittadinanza di metà mese. In questa breve guida vedremo con precisione chi e quando riceverà il primo pagamento del mese e perché non arriverà il bonus 200 euro.

Reddito cittadinanza arriva la ricarica di settembre, ma senza bonus 200 euro. Ecco perché

L’istituto nazionale per la previdenza sociale ha iniziato ad effettuare le lavorazioni dei pagamenti del reddito di cittadinanza di metà mese. In particolare, l’erogazione “speciale” è rivolta solo a tre categorie di beneficiari: primi percettori, cittadini già percettori che hanno chiesto il rinnovo e persone che attendevano arretrati.

Nello specifico, per tutti quei nuclei familiari o cittadini singoli che hanno presentato domanda per ottenere il reddito cittadinanza nei mesi di luglio e agosto. L’istituto previdenziale, infatti, controlla che il cittadino o la famiglia rispetti una serie di requisiti (che potrete osservare direttamente qui) e incrocia i dati del beneficiario con i database del Ministero della Giustizia per verificare che non ci siano condanne a carico dei richiedenti o procedimenti penali in corso.

Una volta effettuati tutti i controlli del caso, se le persone sono in linea con la percezione della misura, INPS accoglie la domanda ed effettua il primo versamento del reddito cittadinanza il 15 del mese successivo la data di presentazione della richiesta (o dopo due mesi, in base alla quantità di domande ricevute).

Coloro che hanno richiesto il rinnovo, invece, possiamo definirli degli habitué della prestazione, poiché l’hanno percepita per 18 o 36 mensilità consecutive. Al termine di questi periodi, infatti, è possibile richiedere il rinnovo aspettando un mese di “fermo”. Facciamo un esempio: i cittadini che hanno terminato di percepire la diciottesima o la trentaseiesima rata del reddito cittadinanza a luglio hanno atteso il mese di agosto di “stop” in cui hanno richiesto il rinnovo e, se in linea con i requisiti, riceveranno la prossima ricarica il 15 settembre.

Infine, sempre il 15 settembre arriverà la ricarica per chi attende gli arretrati della misura e che ha subito un “blocco” della prestazione per svariati motivi, compresa la mancata consegna di determinati documenti.

Reddito cittadinanza, ecco quando arriva: data e ora di settembre

Lo dovremmo aver già capito dal paragrafo precedente, ma lo ripetiamo anche qui: il reddito cittadinanza arriverà il prossimo giovedì 15 settembre per le categorie di percettori sopradescritte. L’accredito INPS sarà effettuato intorno all’ora di pranzo.

La seconda ricarica del mese, invece, è prevista per martedì 27 settembre. Ricordiamo che gli importi erogati devono essere spesi nella loro interezza entro il mese successivo a quello di erogazione. Facciamo un esempio: gli accrediti ricevuti a settembre dovranno essere spesi nella loro totalità entro il 30 ottobre, fatta eccezione per le doppie ricariche ordinaria + arretrati.

Andiamo, ora, a scoprire perché insieme al reddito cittadinanza non sarà corrisposto anche il bonus 200 euro.

Leggi anche: Pagamenti INPS arriva tutto questa settimana: Naspi, Reddito Cittadinanza e bonus 100 euro

Bonus 200 euro, ecco perché non arriva con la prossima ricarica Rdc

Il bonus 200 euro non sarà accreditato nelle Rdc card con la ricarica del reddito cittadinanza di metà mese. Perché? Semplice, perché arriverà a fine mese. Ma attenzione, non arriverà per tutti i percettori indistintamente.

Nello specifico, il bonus 200 euro arriverà a tutti coloro che non l’hanno ricevuto nel mese di luglio e nel mese di agosto. Le ricariche dovrebbero partire a seguito dell’erogazione del secondo pagamento Rdc, quello “ordinario”, più precisamente dal 28 settembre.

Diciamo così perché anche nei mesi di luglio e agosto le erogazioni del bonus 200 euro sono state fatte solamente gli ultimissimi giorni del mese.

Insomma, non aspettatevi il bonus 200 euro sul Rdc a metà mese, anche se rimane una sola speranza per chi ha percepito l’ultima mensilità di reddito a luglio, ma non ha ricevuto l’indennità e ha richiesto il rinnovo ad agosto. Solo per costoro è possibile che il bonus 200 euro arrivi a metà luglio, anche se c’è una seconda ipotesi per cui il pagamento di questa indennità potrebbe essere fatto negli stessi giorni dei percettori ordinari.

Bonus 200 euro su reddito cittadinanza, chi non lo riceve più

Non riceveranno il bonus 200 euro a settembre i seguenti cittadini:

coloro che l’hanno già percepito a luglio o nel mese di agosto;

coloro che hanno all’interno del nucleo ISEE un cittadino che ha già beneficiato dell’indennità, come ad esempio i pensionati, i lavoratori domestici o dipendenti.

Se non riceverete il bonus 200 euro su reddito di cittadinanza a settembre e non appartenete a queste due categorie vi consigliamo di contattare direttamente l’INPS tramite call center, social network o recandovi in sede.

Leggi anche: Solo per questi pochi fortunati arriva un aumento di 200 euro sulle pensioni di ottobre