Il cittadino che soffre di depressione può richiedere l’invalidità? Quando l’INPS per sindrome depressiva rilascia un assegno mensile? Soffre di una forte sindrome ansiosa, attacchi di panico depressivi dovuti alla pandemia prima e dalla crisi energetica dopo, posso presentare la domanda all’INPS per un contributo economico mensile? Le domande sulla possibilità di ricevere un’indennità per la sindrome depressiva sono tante (forse) troppe. Sfugge ai cittadini che ogni patologia deve essere dimostrata, documentata e accertata. Il medico privato inoltra il certificato all’INPS, poi sarà cura della Commissione ASL verificare o meno la presenza della gravità della patologia tale da ridurre la capacità lavorativa.