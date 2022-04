Pensionato lavoratore? Sai che puoi ottenere il supplemento della pensione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Beh, devi sapere che esiste la possibilità di beneficiare del supplemento della pensione INPS dedicato ai pensionati che continuano a lavorare e, di conseguenza, a versare i contributi. Ma in cosa consiste tale supplemento? Facciamo riferimento ad un aumento sull’importo della pensione. Un’alternativa decisamente interessante. Attenzione: devi sapere che tale supplemento spetta sia ai titolari di pensione principale, sia a coloro che hanno quella supplementare o quella di invalidità. Ma come possiamo ottenere tale aumento? Ci sono dei regolamenti specifici del Governo? Quali sono i requisiti per accedervi? Le domande sono numerose e, pertanto, è necessario che ricevano una risposta puntuale, in modo da chiarire ogni dubbio. Quindi, in questo articolo andremo a comprendere a fondo come funziona il supplemento di pensione INPS e come è possibile ottenerlo! Supplemento sulla pensione INPS: ecco di cosa si tratta! Prima di addentrarci sulle regole che disciplinano il supplemento di pensione erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è bene soffermarci ancora un attimo su che cos’è. Ebbene, come abbiamo evidenziato in precedenza, il supplemento sulla pensione è un vero e proprio aumento dell’importo dell’assegno pensionistico dedicato a coloro che percepiscono la pensione, ma continuano a svolgere un’attività lavorativa. Tuttavia, non si tratta nemmeno di una possibilità che viene concessa a chiunque. Infatti, secondo quanto stabilito dalla legge, per ottenere tale aumento sono richiesti dei requisiti specifici che andremo poi a vedere nel dettaglio. Per quanto riguarda la richiesta per poterlo ottenere, invece, dovrà essere inviata direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una volta che avrete verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti. In caso contrario la vostra domanda sarà respinta. Ma come funziona nel dettaglio il supplemento sulla pensione dell’INPS? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo. Ricorda: non tutti possono beneficiarne. Supplementi sulla pensione INPS: come funziona questa possibilità? Dopo aver definito nel dettaglio a cosa facciamo riferimento quando parliamo del supplemento sulla pensione INPS, andiamo a comprendere come funziona. Ebbene, è importante che tu sappia che il supplemento sulla pensione è un trattamento integrativo. Insomma, possiamo affermare che questo avrà lo scopo di integrare una pensione già esistente, sia essa principale o di invalidità. Dunque, come abbiamo affermato anche in precedenza, questo trattamento viene corrisposto nei confronti di coloro che non hanno smesso di lavorare e, di conseguenza, continuano a versare i contributi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ma come si calcola questo importo? Beh, devi sapere che dovrai prendere in considerazione la mole di contributi versati dopo la pensione per poter quantificare l’aumento che dovrai ricevere. Attenzione: come afferma il sito dell’INPAS, i contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi. Quali requisiti servono per ottenere il supplemento sulla pensione? Quindi, come abbiamo ormai affermato più volte, i supplementi sulla pensione spettano a coloro che hanno deciso di continuare a lavorare pur percependo la pensione. In tal senso facciamo riferimento, come sottolineato, sia alla pensione principale che quella supplementare ed infine l’assegno di invalidità. Tuttavia, questo non è certamente l’unico requisito che dovrà essere rispettato per poter accedere a questo beneficio. Il secondo requisito che devi tenere a mente è che tale misura può essere concessa solo nei confronti di coloro che abbiamo già visto passare cinque anni dall’inizio dell’erogazione della pensione. Attenzione: tale soglia si riduce a due anni quando si tratta di Gestione Separata. Ma sono terminati i requisiti che consentono l’accesso al supplemento sulla pensione erogata dall’INPS? Andiamo a scoprirlo insieme. Altri requisiti per l’aumento sull’assegno pensionistico! Pensavi che avessimo terminato quanto previsto dalla Legge per disciplinare il supplemento sulla pensione? Ovviamente la risposta è no. Infatti, ci sono altri importanti paletti che devi conoscere prima di procedere con la domanda della misura. Ebbene, devi sapere che coloro che potranno beneficiare della misura dovranno essere iscritti a AGO - Assicurazione Generale Obbligatoria, Gestione Separata oppure Gestione dei lavoratori dello spettacolo e dello sport. Inoltre, secondo quanto sancito dalla legge numero 228 del 24 dicembre 2012, la prestazione spetta anche nei confronti dei lavoratori che hanno istituito un cumulo dei periodi assicurativi. Quando inviare la domanda di supplemento per la pensione? Ecco come ottenerlo! Sei in possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare del supplemento sulla pensione erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Ottima notizia! Allora andiamo a vedere nel dettaglio come funziona la presentazione della domanda. Iniziamo con il dire che la domanda relativa al supplemento sulla pensione (qualunque sia la tipologia di pensione, come abbiamo visto nel corso di questo articolo) potrà essere inviata una sola volta dopo la decorrenza del tempo minimo stabilito dalla legge. Infatti, come abbiamo anticipato anche in precedenza, la decorrenza stabilita sarà differente in base alla gestione previdenziale. In che senso? Per capirlo meglio possiamo fare degli esempi. Come abbiamo sottolineato in precedenza, solitamente viene richiesto un tempo di decorrenza di cinque anni prima di poter chiedere il supplemento sulla pensione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tuttavia, quando facciamo riferimento ai pensionati che hanno optato per la Gestione Separata, la decorrenza si riduce a due anni. Eppure, non si tratta dell’unica casistica nella quale possono passare solo due anni prima di procedere con la richiesta. Infatti, dovrai anche prendere in considerazione coloro che sono iscritti all’AGO e hanno versato i contributi nel FPLD dopo il raggiungimento dell’età stabilita dalla gestione per il pensionamento. Oltre a loro (e coloro che hanno optato per la Gestione Separata) potranno beneficiare di una decorrenza ridotta a due anni anche i lavoratori dello spettacolo e dello sport che abbiano già compiuto l’età richiesta per accedere alla pensione. Come presentare la domanda per ottenere il supplemento sulla pensione? Ora che abbiamo capito quali sono le tempistiche previste per la presentazione della domanda per ottenere un importo maggiorato sulla pensione, andiamo a scoprire nel dettaglio come procedere con l’invio della domanda. Secondo quanto sancito per tale misura, la domanda dovrà essere effettuata direttamente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale attraverso coloro che sono adibiti ad aiutare i cittadini in tale procedura. Dunque, facciamo riferimento al Consulente delle Pensioni, agli enti di Patronato che sono abilitati a svolgere tale servizio ed al Contact Center. Per quanto riguarda quest’ultimo, ricordiamo i numeri necessari per il contatto: 803 164 che sarà gratuito per coloro che chiamano da rete fissa, oppure 06 164164, raggiungibile da rete mobile. Attenzione: il numero da mobile non è gratuito, ma avrà una tariffa differente in base al tuo operatore telefonico. Ma quando arrivano i supplementi sulla pensione? Ecco, altra domanda importante alla quale dobbiamo rispondere. I supplementi inizieranno ad essere erogati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Ovviamente, sarà cura dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale verificare prima se il pensionato è in possesso dei requisiti necessari.

Francesca Ciani

Copywriter, classe 1998.



Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità

presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management.

Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter.



Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.