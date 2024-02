Quanto guadagna un wedding planner: le incredibili cifre e i fattori che le influenzano

Non è facile stabilire quanto guadagni un wedding planner in Italia. Tanti sono i fattori che incidono sullo stipendio. Vediamoli più da vicino.

La figura del wedding planner si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Ma quanto guadagna un wedding planner?

La risposta interessa a moltissimi giovani che vorrebbero avvicinarsi a questo mondo e intraprendere una carriera che richiede molte responsabilità e mansioni, ma anche soddisfazioni.

Non è facile stabilire quale sia lo stipendio di questo professionista. Moltissimi, infatti, sono i fattori che incidono sul guadagno, a partire dall’esperienza fino alla capacità di accaparrarsi nuovi clienti.

Cos’è e cosa fa un wedding planner

La figura del wedding planner si è diffusa negli ’80 negli Stati Uniti, per poi diffondersi in tutto il mondo, Italia compresa.

Anche nel nostro Paese, infatti, sempre più coppie decidono di affidarsi a un professionista di questo tipo per organizzare il proprio matrimonio senza stress.

Negli ultimi anni, poi, l’uso sempre più diffuso di Internet e dei social media ha permesso a molte persone di avviare questa carriera, facendosi conoscere tramite attività di marketing digitale.

Il ruolo principale di un wedding planner è quello di assistere gli sposi nell'organizzazione di tutti gli aspetti del loro matrimonio, il che comprende:

• trovare la location ideale;

• contattare i fornitori dei servizi (come catering, fotografo, fiorista, ecc.);

• gestire il budget;

• pianificare i dettagli della cerimonia e della ricezione.

Il professionista, quindi, deve lavorare a stretto contatto con gli sposi per capire i loro desideri, gusti e budget, creando un piano personalizzato per realizzare il matrimonio dei loro sogni.

Quanto guadagna un wedding planner

I wedding planner che hanno intrapreso la carriera in Italia, almeno la maggior parte, sono liberi professionisti. Ciò significa che hanno aperto la Partita IVA e hanno cominciato a procacciare nuovi clienti.

Già solo per questo motivo, definire con precisione lo stipendio di un wedding planner non è semplice. In genere, il wedding planner sceglie di concordare con gli sposi una cifra iniziale che andrà a coprire tutte le mansioni oppure opta per una percentuale – parliamo del 10%-20% – su ciascun servizio di cui si occuperà.

Detto questo, lo stipendio di un wedding planner può andare dai 1.000 euro fino anche a 10.000 euro a cerimonia. Gli sposi che si affidano a una figura con esperienza dovrebbero essere pronti a spendere tra i 2.000 e i 4.000 euro per pagare il suo lavoro.

Come già detto, però, tanti sono i fattori che incidono sul guadagno di un wedding planner.

I fattori che incidono sullo stipendio di un wedding planner

Dal momento che non è affatto facile stabilire lo stipendio di un wedding planner, bisogna innanzitutto considerare i diversi fattori che possono incidere sul suo guadagno.

Questi, infatti, possono cambiare sensibilmente in base a:

• esperienza e reputazione del professionista: i wedding planner più esperti e rinomati tendono ad avere una clientela più ampia e possono addebitare tariffe più elevate per i loro servizi. Solo per fare un esempio, possiamo pensare a Enzo Miccio, re dei wedding planner , nonché star televisiva e che, proprio per questo, può guadagnare anche 50.000 euro per un matrimonio organizzato da lui;

• regione in cui opera il wedding planner: anche la posizione geografica è un fattore che incide sullo stipendio. I wedding planner nelle grandi città o nelle zone turistiche tendono ad addebitare tariffe più elevate rispetto a quelli nelle aree rurali;

• tipo di servizi offerti: un wedding planner può guadagnare anche solo 500 euro per una consulenza. Alcuni professionisti offrono pacchetti completi che includono la pianificazione e la gestione di tutti gli aspetti del matrimonio, mentre altri offrono servizi più limitati. Le tariffe possono variare di conseguenza.

Come raggiungere grandi guadagni facendo il wedding planner

Come abbiamo visto, diversi sono i fattori che incidono sul guadagno di un wedding planner. Tra questi, non va dimenticato certo la capacità del professionista di stringere legami con i fornitori, il che può far crescere non di poco lo stipendio.

Inoltre, molti wedding planner lavorano come liberi professionisti e il limite, in questo caso, è stabilito dalla tenacia e dalla capacità del wedding planner di trovare sempre nuovi clienti. Non solo, perché è chiaro che una sola persona non possa organizzare due o più matrimoni lo stesso giorno.

Per questo motivo, alcuni professionisti scelgono di lavorare in agenzie o studi di eventi specializzati nell'organizzazione di matrimoni e altri eventi. Cosa che offre diversi vantaggi, per esempio la collaborazione con altri professionisti del settore, accedere a una vasta rete di fornitori, lavorare con una varietà di clienti e progetti o ricevere supporto amministrativo e operativo, come la gestione delle prenotazioni, la contabilità, il marketing e altro ancora.