Elezioni Amministrative 2022. Ecco tutti i nuovi sindaci eletti nella tornata di ballottaggi di domenica 26 giugno.

Vediamo chi sono tutti i nuovi primi cittadini eletti. Tra i Comuni non capoluogo di provincia più importanti al voto c'erano di certo Sesto San Giovanni che ha confermato il sindaco di centrodestra in carica e Carrara che sarà amministrata nei prossimi cinque anni dal centrosinistra.

Vediamo tutti i Comuni che sono andati al voto in questa prima parte dal Piemonte alle Marche. Segue seconda parte dal Lazio alla Sicilia.

Elezioni Amministrative 2022, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Piemonte e Liguria

Iniziamo il nostro giro d'Italia da Chivasso in provincia di Torino. Confermato sindaco il candidato del centrosinistra Claudio Castello con il 53,77%. Seconda Marta Clara del centrodestra con il 46,23%.

Ad Acqui Terme in provincia di Alessandria è eletto sindaco Danilo Rapetti a capo di una serie di liste civiche. Percentuale al 62,38%. 37,62% per l'ex sindaco Lorenzo Giuseppe Lucchini.

A Savigliano in provincia di Cuneo eletto sindaco Antonello Portera a capo di una serie di liste civiche con il 64,97%. Gianfranco Saglione del centrosinistra si è fermato al 35,03%.

A Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) eletto sindaco Alberto Soressi del centrosinistra con il 51,72% dei voti. Appena dietro Paolo Marchioni del centrodestra con il 48,28%.

In Liguria a Chiavari in provincia di Genova netto successo del civico Federico Messuti, eletto sindaco con il 62,34%. 37,66% per Mirko Bettoli candidato del centrosinistra.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Lombardia

Passiamo ora in Lombardia e per la precisione in provincia di Milano.

A Sesto San Giovanni si conferma il centrodestra. Roberto Di Stefano con il 52,11% è confermato sindaco. Il candidato del centrosinistra Michele Foggetta si ferma al 47,89%.

Ad Abbiategrasso vittoria al fotofinish per il candidato del centrodestra Cesare Francesco Nai al 50,66%. 49,34% per il candidato del centrosinistra Alberto Fossati.

A San Donato Milanese è sindaco il candidato di diverse liste civiche Francesco Squeri con il 64,43%. Gianfranco Ginelli del centrosinistra si è fermato al 35,57%.

A Cernusco sul Naviglio eletto sindaco Ermanno Zacchetti del centrosinistra. Per lui il 53,92% dei consensi. Daniele Cassamagnaghi del centrodestra si è fermato al 46,08%.

A Magenta eletto sindaco Luca Del Gobbo del centrodestra che ha ottenuto il 53,38% dei voti. 46,62% per Vincenzo Salvaggio candidato del centrosinistra.

A Melzo è eletto sindaco il civico Antonio Fusè con il 59,41%. 40,59% per il candidato del centrodestra Franco Guzzetti.

A Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, vince il ballottaggio vince il ballottaggio il civico Dario Colossi con il 65,64%. Seconda Paola Abondio con il 34,36%.

A Crema in provincia di Cremona è eletto sindaco Fabio Bergamaschi del centrosinistra con il 57,91% dei voti. 42,09% per Maurizio Borghetti candidato del centrodestra.

A Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza, eletto sindaco Gianpiero Bocca del centrosinistra con il 53,94%. 46,06% per Luca Bosio candidato del centrodestra.

A Mortara in provincia di Pavia vince Ettore Gerosa candidato di Fratelli d'Italia e altre liste con il 75,04% dei voti. Il candidato di Lega e Forza Italia Luigi Tarantola si ferma al 24,96%.

Infine a Cassano Magnago, provincia di Varese, eletto sindaco Pietro Ottaviani sostenuto da Fratelli d'Italia e altre liste con il 65,60%. 34,40% per Osvaldo Coghi sostenuto da Lega e Forza Italia.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Veneto e in Friuli Venezia Giulia

Passiamo ora in Veneto.

A Jesolo in provincia di Venezia eletto sindaco Christofer De Zotti sostenuto da Fratelli d'Italia e diverse civiche al 57,29%. Battuto Renato Martin candidato di Lega e Forza Italia al 42,71%.

A Feltre, provincia di Belluno, vince il centrodestra. E' eletta sindaco Viviana Fusaro con il 52,41%. Adis Zatta del centrosinistra ha ottenuto il 47,59%.

A Thiene, in provincia di Vicenza ci sarà un sindaco di centrosinistra. E' stato eletto Gianantonio Michelusi con il 58,52% dei voti. 41,48% la percentuale di Manuel Benetti candidato del centrodestra.

Passando in Friuli Venezia Giulia: ad Azzano Decimo provincia di Pordenone, Massimo Piccini del centrodestra con il 61,15% dei voti è il nuovo sindaco. Al ballottaggio ha sconfitto Enrico Guin del centrosinistra (38,85%).

A Codroipo (Udine) vince il centrosinistra. Il nuovo sindaco è Guido Nardini del centrosinistra con il 59,61%. Gianluca Mauro del centrodestra è arrivato al 40,39%.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Toscana e Marche

Molto attesa in Toscana era la sfida a Carrara, provincia di Massa Carrara. Vittoria di Serena Arrighi del centrosinistra con il 57,79% dei voti. 42,21% per Simone Caffaz candidato del centrodestra.

Passiamo nelle Marche.

A Jesi, provincia di Ancona, eletto sindaco Lorenzo Fiordelmondo del centrosinistra con il 54,12%. 45,88% per il civico Matteo Marasca.

A Sant'Elpidio a Mare, provincia di Fermo, vittoria per il civico Alessio Pignotti con il 53,07%. Battuto il candidato del centrodestra Gionata Calcinari al 46,93%.

Andiamo ora in provincia di Macerata.

A Civitanova Marche si conferma sindaco Fabrizio Ciarapica del centrodestra con il 53,99%. Mirella Paglialunga del centrosinistra si ferma al 46,01%.

A Tolentino, provincia di Macerata, Mauro Sclavi eletto sindaco. Per il candidato civico il 58,36%. Silvia Luconi del centrodestra al 41,64%.

Infine a Corridonia eletta sindaca Giuliana Giampaoli alla guida di una coalizione di centrodestra con il 55,60% dei voti. Manuele Pierantoni fermo al 44,40%.