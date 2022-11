Dl Aiuti quater in Consiglio dei Ministri giovedì. Meloni si prepara a firmare il nuovo decreto contro il caro bollette da 9 miliardi. Proroga crediti d'imposta per le aziende e del taglio delle accise sulla benzina.

Dl Aiuti quater, il governo si prepara a varare il nuovo decreto contenente gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro bollette.

Si tratterebbe della quarta ondata di aiuti, sulla scia dei provvedimenti emanati negli scorsi mesi dal governo Draghi. E da quest’ultimo deriva anche parte delle risorse, così come alcune misure attive ancora per poco e che richiedono un’immediata proroga.

È il caso, per esempio, dei crediti d’imposta in favore delle imprese e del taglio dell’accisa sui carburanti. La scadenza per la prima misura è, infatti, fissata al 30 novembre, mentre per la seconda i tempi si riducono ulteriormente (il taglio dell’accisa è, al momento, prevista solo fino al 18 novembre).

Un novembre di fuoco per l’attuale esecutivo, dunque, che, ancor prima di far quadrare i conti per la Legge di Bilancio 2023, comincia una corsa contro il tempo per emanare un decreto fondamentale per cittadini e imprese.

Dl Aiuti quater, Meloni pronta a firmare il nuovo decreto contro il caro bollette

Al centro del programma del governo c’è il caro bollette. Meloni lo ha sottolineato anche in relazione alla Legge di Bilancio. Ancor prima di questa tappa di fine anno, però, l’esecutivo è al lavoro per varare nuovi aiuti e, soprattutto, prorogare le misure in scadenza.

Il nuovo decreto dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri tra giovedì 10 novembre e venerdì 11. Il via libera non arriverà prima del voto del Parlamento alla relazione per autorizzare lo scostamento del deficit che vedrà oggi pomeriggio la Camera iniziare l’esame della NADEF (la nota di aggiornamento al Def).

Il decreto vale 9,1 miliardi, di cui 6-7 miliardi destinati agli interventi contro il caro bollette e il resto per nuove misure che, però, avranno efficacia solo nei prossimi anni.

L’intenzione del governo è lasciare da parte le risorse per la Legge di Bilancio 2023 che, tra interventi urgenti per contrastare l’aumento delle bollette, la riforma delle pensioni e le misure promesse in campagna elettorale, potrebbero non bastare.

Dl Aiuti quater, cosa ci sarà nel prossimo decreto: proroga dei crediti d’imposta e taglio delle accise sulla benzina

Se è già poco il tempo per completare l’iter della Legge di Bilancio (da varare entro il 31 dicembre), lo è ancor meno quello per il nuovo decreto.

Ancor più se si considerano alcune urgenti proroghe, per esempio quella relativa ai crediti d’imposta per le imprese energivore e al taglio delle accise sulla benzina.

Si tratta, infatti, di misure al momento ancora attive nel nostro Paese, ma che vedranno scadenza a breve.

Più nello specifico, manca davvero poco tempo al 18 novembre, data fissata per la scadenza del taglio delle accise sulla benzina a 30,5 centesimi. Per il rinnovo del credito d’imposta, invece, c’è tempo fino al 30 novembre.

Con il nuovo dl Aiuti quater, il governo si prepara a prorogare le due misure fino al 31 dicembre 2022. Non è detto, però, che non vengano applicati dei correttivi.

Dl Aiuti quater, le misure contro il caro bollette per le famiglie

Il nuovo decreto potrebbe apportare interessanti notifiche anche per le famiglie, in particolare le meno abbienti. Il governo, infatti, sta pensando di apportare alcune modifiche ai cosiddetti bonus sociali, cioè gli sconti sulla bolletta della luce e del gas.

Al momento, l’aiuto viene riconosciuto ai nuclei familiari in base al valore dell’ISEE che non deve superare i 12.000 euro (soglia innalzata ad aprile dal precedente esecutivo) o i 20.000 euro in caso di nuclei familiari numerosi.

Ma è proprio su questo punto che si pensa di agire. Sono molti i cittadini che ignorano questo importante step per godere del beneficio e che, di conseguenza, non approfittano degli sconti in bolletta. Il governo, quindi, starebbe pensando alla possibilità di abbattere il legame tra il valore ISEE e la possibilità di godere degli sconti.

A sfumare sempre più è, invece, la possibilità di vedere un rinnovo per il bonus 150 euro per i redditi fino a 20.000 euro.

Leggi anche: Bonus bolletta a rischio: famiglie in bilico, per rinnovare la misura servono 8 miliardi

La norma sblocca trivelle nel Dl Aiuti quater

A rientrare nel dl Aiuti quater sarà anche il provvedimento che riguarda le nuove cessioni per l’aumento delle estrazioni di gas naturale in Adriatico.

Inizialmente, il governo avrebbe dovuto presentare un emendamento al decreto Aiuti ter. Ora, invece, il provvedimento verrà inglobato nel nuovo decreto in arrivo.

Quando arriva il nuovo dl Aiuti quater e i nuovi aiuti contro il caro bollette

Perché il nuovo decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale si dovrà ancora aspettare del tempo, considerando anche il “ritardo” nella presentazione del testo in Consiglio dei ministri.

Questo primo passaggio, che avrebbe dovuto concretizzarsi già i 4 novembre, avverrà solo questa settimana, con la presentazione della bozza che slitterà alla settimana seguente.

In ogni caso, il nuovo decreto conserva il suo carattere d’urgenza. L’intenzione è, infatti, prorogare le misure e introdurne di nuove ancor prima di varare la Legge di Bilancio e, dunque, prima della fine del 2022.