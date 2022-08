Enrico Letta alla stampa estera: "Destra italiana non credibile, l'ultima volta che ha governato abbiamo rischiato la bancarotta". Meloni replica: "Le sue parole sono un danno per la Nazione. Io non mi sono mai sognata di andare all’estero a parlare male dell’Italia. Perché comportarsi in questo modo vuol dire essere anti italiani".

Enrico Letta ha pubblicato sui suoi social un video in francese, spagnolo e inglese nel quale fa il punto sulle idee politiche del Pd legate all'Europa e sulle differenti visioni che invece ha la destra e nella fattispecie Fratelli d'Italia.

Per Letta la "destra italiana non è credibile in Europa. E l'ultima volta che hanno governato il nostro paese abbiamo rischiato la bancarotta".

E ovviamente scoppia la polemica tra Giorgia Meloni e il leader Pd con la presidente di Fratelli d'Italia che attacca in un post Enrico Letta. Ma andiamo con ordine e analizziamo le parole di Letta.

Elezioni 2022, il video messaggio di Enrico Letta alla stampa estera: "Il Partito Democratico è profondamente europeista"

Il video è stato girato con una parte in francese, una in inglese e una in spagnolo.

Si inizia con la parte in francese:

Da quando sono tornato - dice Letta - a fare attivamente politica nel mio paese, il Partito Democratico è un partito profondamente europeista. L'Europa è al centro del nostro lavoro, delle nostre idee e delle nostre prospettive. E sarà al centro della campagna elettorale. L'Europa è sempre stata nel nostro Dna. Perchè crediamo che la cooperazione tra paesi e la possibilità di trovare soluzioni comuni sia molto migliore del trovare delle soluzioni sulla base di scelte nazionali o nazionaliste.

"E' quello che abbiamo pensato - spiega Letta - durante la pandemia con Next Generation Eu i cui fondi stanno aiutandi i paesi che hanno sofferto di più durante la pandemia come l'Italia. Ed è stato così in tanti momenti della storia d'Europa e così sarà anche in futuro".

"C'è bisogno di un'Europa forte, di un'Europa della salute e di un'Europa della solidarietà. Ma tutto questo possiamo farlo solamente senza nazionalismi nei paesi europei".

Elezioni 2022, il messaggio di Letta alla stampa estera: "La destra non ha mai sostenuto al Parlamento europeo il Next Generation Eu"

”Occorre che ogni paese ci stia senza diritti di veto che i partiti di destra e di estrema destra hanno voluto mantenere. Lo stesso diritto di veto che Orban, amico e alleato della destra italiana, usa ogni volta che può nuocere all'Unione Europea. Come ha fatto per bocciare le sanzioni contro la Russia o sulle questioni migratorie. I fatti sono più importanti dei discorsi da campagna elettorale. E i fatti dicono che al Parlamento Europeo questa destra non ha mai sostenuto il Next Generation Eu. Non ha mai sostenuto la creazione di un'Europa della salute e le scelte di maggiore solidarietà per paesi in difficoltà come l'Italia".

"Questa destra - prosegue Letta - ha votato contro tutte le scelte importanti fatte sul cambiamento climatico. Questa destra ha persino votato contro il Trattato del Quirinale, il trattato sull’intesa italo-francese che ha messo la relazione tra Francia e Italia allo stesso livello della relazione tra Francia e Germania. Anche su questo trattato, importantissimo per avvicinare ancor di più i nostri due paesi, per essere ancor più protagonisti in Europa, la destra ha votato contro. Questi sono fatti e i discorsi da campagna elettorale non possono cancellare questi fatti ma li renderanno più evidenti".

Elezioni 2022, Letta: "Fratelli d'Italia sono alleati di Vox, vedono l'Unione Europea come una minaccia per la sovranità"

C'è poi la parte in cui Enrico Letta parla in spagnolo:

"Fratelli d'Italia sono alleati di Vox, il partito spagnolo di estrema destra che ancora le sue principali idee nel franchismo. Vox come tutti gli alleati di estrema destra in Europa considera l'Unione Europea come una minaccia per la sovranità dei loro paesi. Con i loro programmi vogliono porre fine all'integrazione europea. Si oppongono a un qualsiasi progetto federalista europeo e a una maggiore integrazione. Vox come tutti i suoi alleati di estrema destra nel resto d'Europa rappresenta l'ultraconservatorismo, il negazionismo del cambiamento climatico. L'ultranazionalismo ed è contro l'immigrazione contro la comunità LGBTQI".

Elezioni 2022, Enrico Letta: "L'ultimo Governo Berlusconi ha lasciato il Paese quasi sull'orlo della bancarotta"

Infine nella parte in inglese, Letta attacca i Governi della destra:

"La destra italiana ha governato il paese fino al 2011. L'ultimo Governo guidato da Silvio Berlusconi ha lasciato il Paese quasi sull'orlo della bancarotta. Abbiamo avuto bisogno di anni e anni di sacrifici per superare quella drammatica situazione. I cittadini italiani se li ricordano molto bene. Come sempre la destra italiana sta intepretando il ruolo del capro espiatorio, sta giocando la carta del vittimismo. Prima la colpa era del sistema finanziario internazionale o dell'establishment. Oggi invece è la stampa internazionale ed estera solo perchè statnno facendo il loro lavoro".

"Continueremo a batterci per convincere gli italiani a votare per noi e non per loro. A votare per un'Italia al centro dell'europa”.

Elezioni 2022, la replica di Giorgia Meloni: "Fomentare la stampa estera contro un possibile Governo con Fratelli d'Italia fa un danno non a me ma alla Nazione"

Giorgia Meloni ha risposto in serata con alcune righe sui suoi profili social:

”Voglio dire a Enrico Letta – scrive Meloni - che fomentare la stampa estera contro un possibile governo con Fratelli d’Italia, non fa un danno a me, ma fa un danno alla Nazione".

"Io non mi sono mai sognata di andare all’estero a parlare male dell’Italia. Dovreste imparare un po’ di patriottismo da noi, perché comportarsi in questo modo vuol dire essere anti italiani”.

Elezioni 2022, depositato il simbolo di Fratelli d'Italia. Meloni: "Ne andiamo fieri"

Nel pomeriggio intanto Fratelli d’Italia ha presentato al Viminale il simbolo elettorale per il 25 settembre. Il logo è quello del 2018: nel cerchio più piccolo la fiamma tricolore con il nome del partito, in quello più grande, il nome di Giorgia Meloni.

Nei giorni scorsi la senatrice a vita Liliana Segre aveva chiesto alla presidente Meloni di togliere la fiamma, dal simbolo. Meloni e lo staff di Fratelli d'Italia ha optato per una scelta diversa.

Meloni ha scritto sui social: ”Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri".