Elezioni 2022 Silvio Berlusconi ospite in serata di Zona Bianca: ”Io in campo, obiettivo 20%. Forza Italia indicherà il premier”. Annuncia il dentista gratis. Tutte le sue parole nell'articolo.

E' un Silvio Berlusconi che si lancia a capofitto nella campagna elettorale. "Forza Italia punta al 20% e saremo noi a indicare il candidato premier”.

E tante altre anticipazioni sulla campagna elettorale.

Berlusconi è intervenuto nella serata del 28 luglio al programma Zona Bianca su Rete 4. Ecco tutti i passaggi più importanti del suo intervento.

Sarà Forza Italia a indicare il premier -ha detto - perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale, come ho fatto diverse volte perché sento dentro forte il dovere di farlo. Parleremo ai delusi, a chi è sfiduciato e a chi ha scelto l'astensione alle ultime elezioni.

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi a Zona Bianca: "Forza Italia deve tornare ad essere la colonna portante del centrodestra"

”Inizia una nuova campagna elettorale e la farò in prima persona per fare capire ai cittadini tutte le cose che al momento non sembrano essere chiare. Il mio obiettivo è quello di portare di nuovo Forza Italia a essere la colonna portante del centrodestra. Colonna portante di un Governo di centrodestra che diminuisca le tasse e che aumenti il desiderio di fare impresa”.

Berlusconi spiega che sarà Forza Italia ad indicare il premier della coalizione:

Scendo in campo in prima persona in questa campagna elettorale e immagino che avremo un risultato molto importante e saremo protagonisti al momento di indicare il nome che il partito che ha avuto più voti darà al presidente della Repubblica.

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi: ”Il Movimento 5 Stelle non va insieme al Partito Democratico e questo è garanzia per noi della vittoria”

Silvio Berlusconi parla anche del campo avverso: ”Non vedo unità nel centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle non si presenta in alleanza con il Partito Democratico. Questo fatto per noi è già garanzia della vittoria".

E attacca Carlo Calenda leader di Azione: ”Calenda con questo finto "centrino" pensa di portarlo a sinistra ma sono pochi voti. Non c'è nessuna possibilità che la sinistra possa superare i voti del centrodestra".

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi: ”Chi ha tradito il partito e gli elettori sparirà come Alfano, Bondi e altri”

Naturalmente è stato chiesto a Silvio Berlusconi di commentare le tante uscite che stanno avventendo in questi giorni da Forza Italia dopo che il partito non ha votato la fiducia al Governo Draghi. In primis si parla dei tre ministri forzisti che erano al Governo Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini.

Sono amareggiato, ha detto Berlusconi, non è mai succeso che nessuno degli esponenti politici che è uscito da Forza Italia abbia proseguito la sua carriera politica. Ad esempio Alfano, Bondi ma anche altri sono spariti e sparirà anche chi è uscito in questa occasione. Hanno fatto un grave errore per il loro futuro e la loro carriera che non ci sarà. Hanno tradito i loro elettori.

Berlusconi ha anche annunciato che nel prossimo programma di Governo del centrodestra è prevista una norma sui cambi di casacca. Chi cambia partito andrà a casa. Sarà approvata una legge in tal senso nel caso di vittoria del centrodestra.

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi ha smentito l'ipotesi della sua candidatura alla presidenza del Senato

Silvio Berlusconi ha anche parlato in merito alla voce che era uscita nei giorni scorsi nei retroscena dei giornali in base alla quale fosse stato spinto anche a staccare la spina al Governo Draghi da una promessa di essere eletto presidente del Senato nella prossima legislatura.

Berlusconi ha detto di non avere snessuna intenzione smentendo categoricamente l'ipotesi di una sua candidatura per la presidenza del Senato.

Berlusconi ha annunciato che "si sta già lavorando ad una squadra di Governo composta ovviamente da parlamentari dei partiti di centrodestra ma si "coinvolgeranno anche protagonisti del mondo della cultura e dell'impresa".

Dovrà essere un governo di persone capaci e stimate da tutti. Un Governo che sappia trovare soluzioni giuste.

Sui collegi ha detto di essere stato generoso riducendo quelli che sarebbero spettati a Forza Italia rispetto a quelli che avrebbero potuto essere in base ai sondaggi attuali sul consenso ai partiti.

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi e il programma di Governo: ”Dentista gratis per gli anziani”

Berlusconi ha iniziato anche a delineare alcuni punti programmatici principali a cui Forza Italia darà particolare attenzione:

Verrà approvata una norma che prevede il dentista gratuito anche per impianti particolarmente costosi per gli anziani che non hanno la possibilità di permetterselo. Serve un grande impegno anche nel mondo della sanità per dimezzare i tempi di attesa per gli esami e per gli interventi sanitari perchè oggi sono davvero troppo lunghi e non si può continuare come è adesso.

Ha confermato i già annunciati 1.000 euro al mese per tutte le nonne e le mamme:

"Vogliamo dare serenità e dignità a quelle persone che non hanno potuto pagare i contributi ma che sono le persone che hanno lavorato di più senza sosta in casa. Quindi noi garantiremo e abbiamo già fatto i conti su dove trovare i fondi naturalmente necessari, 1.000 euro al mese per tredici mensilità a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme".