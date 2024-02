Sarà presto emesso un francobollo dedicato a Berlusconi: tutti i dettagli e le critiche

Il francobollo di Silvio Berlusconi sarò realtà per volere della sottosegretaria in quota Fratelli d'Italia Fausta Bergamotto su sollecitazione di alcuni esponenti di Forza Italia e dei cittadini. Il ministero del Made in Italy ha dato l'ok per la realizzazione di questo cimelio commemorativo e adesso bisognerà attendere solo la data ufficiale che potrebbe coincidere con il compleanno del Cavaliere.

Sarà presto emesso un francobollo dedicato a Berlusconi

I francobolli, sebbene mantengano ancora le proprie funzioni, sono ormai in disuso e sono diventati solo accessori per collezionisti, spesso emessi per celebrare eventi o personaggi pubblici. Anche Berlusconi, dopo anni al governo, meritava una rappresentazione su tali bolli postali e la avrà.

Non è la prima volta che il Cavaliere viene rappresentato su un francobollo. In passato molti Paesi africani hanno omaggiato Berlusconi. Tra questi si ricordano: la Liberia, la Libia, il Mozambico, la Sierra Leone e il Niger. In molti casi, come quello della Liberia e del Mozambico, il Cavaliere, era stato preso in considerazione per i suoi successi calcistici con l'AC Milan. Sempre in Liberia fu raffigurato tra lo stemma della Croce Rossa e quello del Coronavirus. In Libia, invece, fu omaggiato vista la sua amicizia con l'ex capo di Stato e dittatore Gheddafi.

Il caso del Niger, invece, è singolare in quanto Berlusconi fu rappresentato con dei simboli massonici. Sul francobollo era scritto inoltre "Liberi Muratori".

La critica del giornale Il fatto quotidiano

Le critiche, oltre ad essere arrivate da coloro che hanno sempre attaccato l'ex premier Silvio Berlusconi, sono partite anche dal giornale Il Fatto Quotidiano, che ha titolato: "Francobollo con la faccia di B.: l’Italia si allinea ai Paesi africani".

Nell'articolo, inoltre, si ricordano i criteri con cui si selezionano le persone da essere rappresentate nei francobolli commemorativi. Esse dovrebbero essere infatti coloro che:

Hanno fatto grande il Paese attraverso la propria umanità, il proprio senso civico, le proprie capacità e l’assoluta dedizione nei più disparati campi.

In maniera pungente ed ironica, fatta questa premessa, il giornalista del quotidiano già menzionato si chiede:

Come non pensare a Silvio?

Leggi anche: Villa Certosa, quanto costa la dimora estiva di Silvio Berlusconi: il prezzo è da capogiro